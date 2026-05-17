Live TV

„Nepăsare spre inconştienţă”. Irineu Darău spune că a găsit „situaţii foarte grele” la unele companii de stat

Data publicării:
irineu darau
Irineu Darău. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a spus la Digi24 că la unele companii de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei s-a confruntat cu „nepăsare” şi „indolenţă”. El a avertizat, la emisunea „În fața ta”, că viitorii manageri ai acestor companii vor avea indicatori de performanţă foarte ambiţioşi.

„Ce am ţinut să fac şi am îndeplinit până la 31 martie, în primele trei luni de mandat, a fost să asigur că într-un număr de luni, conform procedurilor legale şi vitezei AMEPIP, toate companiile de stat vor avea nişte conduceri definitive. Ceea ce pregătim sunt exact acele momente în care se va veni la negociere pentru contractul de mandat. Vom schimba total abordarea pentru viitorii manageri: ai şi putere de negociere, dar ai şi nişte indicatori de mandat foarte ambiţioşi. Aceasta este, cred eu, abordarea corectă”, a spus Darău.

Ministrul interimar a mai spus că la multe companii de stat a găsit „situaţii foarte grele”.

„A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului. De exemplu, la Mangalia, unii au întors ochii ani de zile, fără să le pese că acest şantier moare predictibil. Nu înţeleg cum a putut fi lăsat în mod foarte predictibil acel şantier în insolvenţă, când nu mai ai ce face”, a explicat el.

El a dat ca exmplu faptul că în mai multe companii, în special în industria de apărare, au existat comenzi pentru produse care erau vechi şi se produceau de multă vreme, însă aceste companii nu au pregătit „momentul în care trebuiau comenzi noi pentru produse noi”, iar din acest motiv, acum nu sunt performante.

„Mai e şi o zonă de nepăsare spre inconştienţă, de lăsare a unor active într-o stare deplorabilă, ceea ce e grav în sine, pentru că pierzi active, dar e grav şi pentru că pierzi atragerea de investiţii. Antunci când există copaci în hale sau o groapă de gunoi lângă sediul unei companii de stat, arată foarte rău, pentru că acea companie e neatractivă şi prost gestionată”, a spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
1
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Kirilo Budanov
2
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
Martina Ornea
3
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat...
Trump Xi
4
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Vladimir Putin face cu ochiul
5
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Digi Sport
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan blurat
Irineu Darău a explicat care e varianta de guvern pe care nu o va vota: „Este linia mea roșie”. Ce spune despre strategia PNL-USR
2025-12-01 George Calin (8)
Ministrul Economiei Irineu Darău demontează „miturile” despre programul SAFE: „Peste 50% din producție va fi în România în mod direct”
BSDA 2026. Inquam Photos George Calin
A început BSDA 2026, expoziția care aduce în România cele mai noi tehnologii militare. Ce arme vor putea vedea vizitatorii
Irineu Darau
Darău, despre controversele din jurul OUG privind SAFE: „Nu este vulnerabilizat programul. Parlamentul poate interveni rapid”
BUCURESTI - COTROCENI - DEPUNERE JURAMANT - MINISTRI - 23 DEC 20
Irineu Darău avertizează asupra folosirii haotice a AI în administrație: „Vom digitaliza pur și simplu birocrația”
Recomandările redacţiei
Alexandra Capitanescu eurovision Inquam Photos George Calin  20262026-03-04-9154
Revoltă în R. Moldova după punctajul dat României la Eurovision: De...
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
„O harababură”. Cum a rămas Polonia în beznă în privința mutării...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Încep consultările pentru formarea noului Guvern. Cu ce mandate merg...
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9726
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după rezultatul de la...
Ultimele știri
Lula da Silva, despre întâlnirea cu președintele SUA: „Dacă am reușit să-l fac pe Trump să râdă, pot realiza și alte lucruri”
„Pui-ficarea” fermelor de somon. Acuzații grave în timp ce Administrația Trump încearcă să extindă la scară largă piscicultura
Radu Miruță a vorbit din nou despre numirea conducerii ROMARM, după ce șeful companiei a spus că „bate câmpii”: Nu s-a respectat legea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Afacerea în care s-a lansat fostul fotbalist de la Dinamo. Îi aduce venituri considerabile
Adevărul
Surpriză de la ANAF - Introduce Inteligența Artificială pentru controale. Experții avertizează: „Apar...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la...
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin pașapoartele rusești oferite în...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...