Nereguli descoperite de Garda Forestieră într-o pădure din Suceava. Procurorii, sesizați după tăieri ilegale și furt de lemne

Comisarii Gărzii Forestiere Suceava au descoperit mai multe nereguli, inclusiv posibile fapte penale, în urma unui control efectuat într-o partidă de exploatare forestieră din Poiana Stampei, județul Suceava. Inspectorii au găsit arbori tăiați ilegal, furt de material lemnos și utilizarea nelegală a ciocanului silvic circular, fiind sesizați procurorii.

Controlul a fost desfășurat în perioada 3-4 iunie 2026 și a vizat o exploatare forestieră din zona Poiana Stampei.

„Inspectorii au descoperit nu doar abateri de la regulile tehnice de exploatare, ci şi tăierea a 30 de arbori care nu erau destinaţi exploatării”, a transmis Garda Forestieră Națională, într-o postare publicată pe Facebook.

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Potrivit instituției, firma care a realizat exploatarea a fost sancționată cu o amendă de 5.000 de lei pentru mai multe abateri tehnice, printre care nerespectarea traseelor destinate tractoarelor și necojirea cioatelor de molid.

Încă 30 de cioate fără marcă legală, descoperite la control

Verificările au fost extinse printr-o inspecție parțială desfășurată pe o suprafață de 12 hectare.

„În urma acesteia au fost identificate încă 30 de cioate provenite din tăieri fără marcă legală. Totodată, inspectorii au constatat că punerea în valoare nu fusese realizată separat pe unităţi amenajistice, aşa cum prevăd normele silvice”, au precizat reprezentanții Gărzii Forestiere.

Instituția mai arată că, pe lângă tăierile fără drept, echipa de control a documentat și furtul unei părți din materialul lemnos rezultat din exploatare, precum și utilizarea nelegală a ciocanului silvic circular.

Pentru aceste fapte urmează să fie deschis un dosar penal.

La acțiunea de control au participat și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, pentru sprijinirea cercetărilor.

„Caracterul infracţional pentru o parte din tăierile ilegale de arbori putea fi evitat dacă firma de exploatare forestieră ar fi notificat ocolul silvic în termenul prevăzut de lege cu privire la prejudiciile de exploatare forestieră”, a transmis Garda Forestieră.

Instituția le reamintește administratorilor companiilor de exploatare forestieră că respectarea normelor tehnice reprezintă o obligație legală și că încălcarea acestora poate atrage răspundere contravențională sau penală, în funcție de gravitatea faptelor constatate.

Editor : A.D.