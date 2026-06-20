Live TV

Galerie Foto Nereguli pe bandă rulantă descoperite de ANPC la nivel național. Amenzile au depășit 4,4 milioane de lei

Data actualizării: Data publicării:
nbanda anpc oprire activitate
Foto: ANPC
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce sancțiuni au fost aplicate

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat controale la peste 1.500 de operatori economici, la nivel naţional, în perioada 15 - 19 iunie. În urma neregulilor constatate au fost aplicate amenzi în valoare de peste 4,4 milioane de lei.

sursa foto: ANPC
sursa foto: ANPC
Deschide galeria foto

sursa foto: ANPC | Poza 1 din 5
sursa foto: ANPC
sursa foto: ANPC | Poza 2 din 5
sursa foto: ANPC
sursa foto: ANPC | Poza 3 din 5
sursa foto: ANPC
sursa foto: ANPC | Poza 4 din 5
sursa foto: ANPC
sursa foto: ANPC | Poza 5 din 5
sursa foto: ANPC
,

Acțiunile au urmărit verificarea siguranței produselor comercializate. Operatorii economici din domeniul alimentar și nealimentar au fost controlați, iar în urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, precum:

  • comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;
  • nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, derivate din pește, sosuri și prăjituri);
  • comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare;
  • prezența acumulărilor de gheață în ambalaje, cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului;
  • produse de brutărie cu depuneri de mucegai;
  • produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai;
  • întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;
  • utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneribde gheață, rugină și impurități;
  • utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.

Ce sancțiuni au fost aplicate

În urma controlului național, au fost dispuse următoarele sancțiuni și măsuri:

  • 990 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,4 milioane de lei;
  • 749 de avertismente;
  • valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei;
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 230.000 de lei;
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei;
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
2026-06-15-1467
3
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
4
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
explozii in ucraina
5
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Digi Sport
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Cătălin Predoiu, mesaj după demisia din conducerea PNL: România poate rata o oportunitate istorică dacă întârzie formarea noului Guvern
Radioactiv
Iranul se angajează să dilueze uraniul îmbogăţit, în schimbul ridicării sancţiunilor, potrivit acordului cu SUA
steagurile sua si iranului
Ce cuprinde memorandumul de înțelegere în 14 puncte SUA-Iran: redeschiderea Ormuz, problema Libanului, finanțare uriașă pentru Teheran
France G7 Summit Trump
Trump se declară dispus să reinstituie sancțiunile împotriva petrolului rusesc. „Moscova trebuie să încheie un acord”
Diana Șoșoacă, Vladimir Putin.
Diana Șoșoacă riscă să fie sancționată de Parlamentul European pentru că a participat la Forumul unde l-a lăudat pe Putin (surse)
Recomandările redacţiei
avioane militare pe un portavion american / vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz / Donald Trump
Iranul a câștigat războiul, dar ar putea pierde pacea. Greșeala...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
Adrian Veștea, fotografie cu Luca Niculescu, „viitor ministru de...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă în 15 judeţe, de la 12:00. Valul de căldură se...
Elvira Nabiullina cu Vladimir Putin
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat...
Ultimele știri
Un deputat PNL îi cere lui Adrian Veștea să participe la Congresul Extraordinar: „De ce «fugem»? Lăsați delegații să decidă”
Aranjarea meciurilor ar putea deveni infracțiune în România. Un proiect propune pedepse de până la 4 ani de închisoare
Accident cu trotinetă electrică în Sibiu: o fată de 15 ani a pierdut controlul și a ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
A luat foc după plecarea lui David Matei la Universitatea Craiova! Steaua așteaptă transferul de 4-5 milioane...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ghanezii vor să șocheze o planetă întreagă! Ce vor face la meciul cu Anglia, convinși că le va aduce victoria
Adevărul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina...
Pro FM
Cu ce se ocupă Mădălina Crețan la aproape patru ani de la moartea soțului ei, rapperul Nosfe. Ce a ajutat-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Detaliile care indică problemele de sănătatea ale lui Putin. Un fost consilier politic susține că liderul rus...
Newsweek
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...