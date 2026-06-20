Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat controale la peste 1.500 de operatori economici, la nivel naţional, în perioada 15 - 19 iunie. În urma neregulilor constatate au fost aplicate amenzi în valoare de peste 4,4 milioane de lei.

sursa foto: ANPC Deschide galeria foto

Acțiunile au urmărit verificarea siguranței produselor comercializate. Operatorii economici din domeniul alimentar și nealimentar au fost controlați, iar în urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, precum:

comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;

nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, derivate din pește, sosuri și prăjituri);

comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare;

prezența acumulărilor de gheață în ambalaje, cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului;

produse de brutărie cu depuneri de mucegai;

produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai;

întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;

utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneribde gheață, rugină și impurități;

utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.

Ce sancțiuni au fost aplicate

În urma controlului național, au fost dispuse următoarele sancțiuni și măsuri:

990 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,4 milioane de lei;

749 de avertismente;

valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 230.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici.

Editor : A.P.