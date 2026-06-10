Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene să sprijine crearea unui mecanism rapid de despăgubire pentru românii care ar fi fost afectați de manipularea indicelui ROBOR, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să își caute singuri dreptatea în instanță. Europarlamentarul a declarat miercuri la Digi24 că, dacă existența unui prejudiciu va fi confirmată, oamenii trebuie să poată fi compensați „ușor, rapid și imediat”.

Întrebat cum și-ar putea oamenii recupera banii pierduți și dacă ar putea interveni Comisia Europeană în acest sens, Nicu Ștefănuță, vicepreședinte în PE, a invocat o directivă europeană „care spune clar că atunci când păgubești pe cineva, trebuie să-i dai posibilitatea să fie compensat ușor și rapid”: „Există o directivă, se numește 104 din 2014, care a fost transpusă în 2020 în România”.

„Nu există niciun dubiu în privința bazei legale, oamenii trebuie despăgubiți. Gândiți-vă dacă ar fi fost altfel, dacă nu vă plăteați dumneavoastră creditul la locuință, ar fi fost consecințe pentru dumneavoastră, trebuia să plătiți mai mult? Vă asigur că da. Și atunci, și oamenii trebuie să aibă această posibilitate de a fi despăgubiți ușor, rapid și imediat, pentru că altfel comitem o nedreptate”, a spus vicepreșdintele PE.

Nicu Ștefănuță a subliniat și faptul că România are rate ale dobânzilor mult mai mari decât în restul UE, iar românii trebuie să fie respectați, „nu să se facă înțelegeri bancare”.

„Amenda este una, încasează bugetul de stat această amendă, dar oamenii care au rămas cu paguba, care este calculată ca diferența dintre o rată dobânzii normale, vă amintiți că România este țara cu ratele cele mai înalte din Uniunea Europeană, adică, uite, eu sunt acum în Belgia, reprezint România la Parlamentul European. Aici ratele dobânziilor sunt la 1-2%. La noi, la o casă, rata dobânzii e la 6,5%, în medie 7%. Dacă mai pui alte tipuri de credit, ai ajuns cu DAE la 9 sau la 10%, dacă plătesc românii, atunci să fie respectați și să primească dreptul lor. Nu să se facă înțelegeri bancare și să plătească mai multe ori decât este normal. Și aici mai este un punct. Gândiți-vă că în fiecare an sunt o sută de mii de ipoteci în România, lumea se chinuie să-și acel apartament, acel vis al fiecărui tânăr, al fiecărei familii. Dacă îi mai și estorcheze în felul acesta, dacă le iei toți banii, cum să nu se simtă oamenii nedreptățiți?”, a declarat europarlamentarul român.

Nicu Ștefănuță a dat un exemplu din Marea Britanie care s-a putea aplica în țara noastră, astfel încât oamenii să fie compensați fără să dea în judecată băncile.

„Mă aștept la mai multe modele care se pot aplica în România. De exemplu în Marea Britanie, acum a ieșit din UE, dar este un exemplu bun, a existat o astfel de înțelegere în domeniul leasing-ului pe mașini. Și s-au înțeles băncile și au fost consecințe imediate, iar statul britanic a venit cu un mecanism de compensare directă a oamenilor, ușor, rapid, așa încât să nu trebuiască oamenii să meargă în procese civile foarte costisitoare. Pentru că să dai ditamai colosul financiar în judecată costă foarte mulți bani și foarte mulți clienți ar putea să spună că nu merită, sau nu o să-mi primesc niciun ban, sau dau toți banii pe avocat. Și atunci să și renunțe la acest lucru. De aceea, modelele acestea europene sunt importante, pentru că putem să găsim un model românesc prin care statul să zică asta a fost paguba generală, împărțim la numărul de oameni în funcție de tipul de contract și de suma împrumutată, bineînțeles, și această compensare, această pagubă trebuie plătită individual fiecărui om”, a spus el.

Referitor la trimiterea raportului Consiliului Concurenței la Comisia Europeană, Nicu Ștefănuță a spus că este firesc ca acesta să fie trimis, pentru că și România este pe piața europeană.

„Domnul Chirițoi a spus că l-a trimis Comisiei Europene și este normal să facă acest lucru, pentru că noi suntem pe piața europeană, sunt și bănci europene care ar putea fi, poate, implicate, au dost sau nu a fost în această înțelegere. Și atunci este normal ca Comisia Europeană să vadă acest raport. Dacă l-au trimis, înseamnă că a și sosit. Și este o chestiune care nu se va lăsa chiar așa ușor. Comisia Europeană va trebui să se aplece, pentru că piațele acestea financiare sunt piațe europene. Și la fel și drepturile cetățenilor. Au un drept european aici la mijloc, nu doar un drept oarecare”, a mai spus vicepreședintele Parlamenului European.

Solicitarea lui Nicu Ștefănuță vine după ce Consiliul Concurenței a sancționat luna aceasta 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR, europarlamentarul susținând că, dacă se confirmă existența unui prejudiciu pentru clienți, aceștia trebuie să beneficieze de mecanisme rapide și eficiente de despăgubire.

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Editor : M.I.