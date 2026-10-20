Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară că Guvernul ia în calcul prelungirea măsurilor de temperare a scumpirilor la benzină și motorină, urmând să ofere un răspuns concret în zilele următoare, în funcție de datele disponibile. Șeful Executivului a precizat că problemele din domeniul energetic vor fi abordate cu prioritate, în cadrul unor întâlniri cu ministrul Energiei Dumitru Chisăliță.

Întrebat dacă ar putea fi prelungite măsurile de temperare a scumpirilor la benzină și motorină, premierul a declarat că o astfel de variantă este luată în calcul, dar că o decizie va depinde de cifrele disponibile.

„Este o măsură la care ne gândim, într-adevăr, dar voi putea răspunde mai concret zilele următoare, în funcţie de cifrele pe care le avem, dar problema energetică este una majoră în România şi, de fapt, nu numai în România. Dacă vă uitaţi, peste tot în lume este o problemă care impactează din ce în ce mai mult vieţile oamenilor şi ne vom concentra cu prioritate pe ea. Foarte rapid voi avea întâlniri cu ministrul Energiei, şi nu numai cu el, pentru a vedea cum putem aborda toate aspectele care ţin de energie, pentru că nu e vorba numai despre combustibil, este vorba şi despre gaz, despre energia electrică şi trebuie să vedem ce putem face pentru fiecare dintre categoriile de oameni, pentru că vine iarna şi aici riscăm să avem problemele cele mai serioase, dacă nu acţionăm la timp”, a răspuns Niculescu, în conferință de presă susținută la Guvern, după prima ședință a Guvernului.

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Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână neschimbat

Premierul a fost întrebat și despre posibilitatea unor modificări privind Pilonul 2 de pensii. Niculescu a afirmat că, în opinia sa, sistemul ar trebui să rămână în forma actuală, invocând și experiența sa în procesul de aderare a României la OCDE.

„În mod normal, Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână aşa cum este. Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului 2 de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem, dar, evident, când voi avea mai multe date, voi veni către dumneavoastră”, a specificat premierul.

Întrebat dacă poate oferi garanții că va reuși să combată risipa și privilegiile, șeful Guvernului a spus că preferă ca activitatea sa să fie evaluată în funcție de măsurile adoptate și de rezultatele obținute, nu de angajamentele asumate.

„Garanţiile vor fi actele pe care le voi face, adică mă veţi judeca după rezultate. Pot să-mi iau angajamente şi, după cum ştiţi, există în istoricul României destule angajamente care, după aceea, poate nu s-au îndeplinit aşa cum au fost iniţial, dar judecaţi-mă, vă rog, după rezultate”, a mai afirmat prim-ministrul Luca Niculescu.

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Editor : Ana Petrescu