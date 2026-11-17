Premierul Luca Niculescu a declarat marţi că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei româneşti şi însumează 98% din totalul firmelor active din ţară. Şeful Guvernului a afirmat că responsabilitatea actualilor guvernanţi este să le uşureze activitatea antreprenorilor, nu să le-o complice, şi a anunţat măsuri privind predictibilitatea fiscală, reducerea birocraţiei şi sprijinirea investiţiilor.

Prezent la evenimentul Topul Naţional al Firmelor Private din România, organizat de IMM România, premierul a vorbit despre dificultăţile cu care se confruntă antreprenorii, de la inflaţie şi costurile ridicate ale energiei până la accesul dificil la finanţare şi relaţia cu statul.

„Ştiu că nu este uşor să fii antreprenor, înseamnă să ai idei, să ai curaj, înseamnă să-ţi asumi riscuri, să-ţi asumi decizii dificile, să ai responsabilitatea oamenilor, responsabilitatea oamenilor care lucrează alături de tine. Trebuie să plăteşti salarii în fiecare lună şi să fii sigur că ai de unde să dai aceşti bani şi, în ultimii ani, dificultăţile nu au fost puţine: inflaţie, costuri ridicate ale energiei, acces nu întotdeauna simplu la finanţare şi uneori o relaţie complicată, mult prea complicată cu statul. Cu atât mai mult, deci, meritaţi aprecierea şi respectul nostru", a declarat Luca Niculescu.

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Premierul promite predictibilitate fiscală: menţinerea cotei unice şi eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri

Niculescu a subliniat că IMM-urile reprezintă 98% din firmele active din România şi au un rol esenţial în crearea locurilor de muncă şi dezvoltarea comunităţilor.

„Sunteţi 98% din totalul firmelor active din România. Creaţi locuri de muncă, susţineţi comunităţi, contribuiţi decisiv la dezvoltarea ţării. Şi dincolo de cifre, aşa cum spuneam şi mai devreme, vorbim despre oameni, despre cei care, aşa ca dumneavoastră, au pornit o afacere de la zero, care au investit tot ceea ce aveau într-o idee, care au reuşit să construiască, să construiască ceva durabil. Şi cred că responsabilitatea noastră, a celor care conducem astăzi România, este să vă facem viaţa ceva mai uşoară, nu mai complicată”, a afirmat prim-ministrul.

Printre priorităţile Guvernului, şeful Executivului a enumerat predictibilitatea fiscală. Acesta a dat asigurări că Executivul va menţine cota unică de impozitare şi va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor.

„Ştim cât este de important pentru o companie să-şi poată planifica investiţiile şi cheltuielile, fără teama că regulile se schimbă de la o lună la alta. Ca urmare, menţinem cota unică de impozitare, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor şi, evident, că nu ne dorim nici taxe noi şi nici să le mărim pe cele existente”, a declarat Niculescu.

Premierul a adăugat că Guvernul trebuie să asigure disciplina bugetară, fără să afecteze creşterea economică. El s-a declarat optimist în privinţa perspectivelor economice pentru următorii doi ani, invocând prognoza de toamnă a Comisiei Europene.

Guvernul vrea să reducă birocraţia cu 25% şi termenele de autorizare cu 30%

O altă direcţie anunţată de premier este reducerea sarcinilor administrative şi simplificarea relaţiei dintre firme şi instituţiile statului.

„Aveţi nevoie şi avem nevoie şi noi de mai puţină birocraţie. Ştiu că, pentru o firmă mică sau medie, timpul pierdut cu autorizaţii, formulare şi raportări înseamnă bani şi energie care pot fi folosite pentru dezvoltare. Ca urmare, ne-am asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative şi cu 30% a termenelor de autorizare. Şi vreau ca aceste obiective să se vadă în viaţa dumneavoastră a companiilor, nu doar în documentele pe care le avem noi la Guvern”, a spus Luca Niculescu.

Acesta a subliniat că antreprenorii trebuie să se ocupe de dezvoltarea afacerilor, nu de proceduri administrative.

„Administraţia trebuie să lucreze pentru dumneavoastră, pentru cei care creaţi valoare în economie”, a afirmat șeful Executivului.

Scheme de ajutor de stat pentru cercetare, digitalizare şi industria de apărare

Luca Niculescu a anunţat că Guvernul pregăteşte scheme de ajutor de stat pentru investiţii în cercetare, inovare, automatizare, digitalizare şi industria de apărare.

Printre măsurile prezentate se numără şi iniţiative destinate românilor din diaspora, pe care Executivul vrea să-i încurajeze să investească în ţară şi să valorifice experienţa acumulată în străinătate.

Premierul a menţionat, de asemenea, continuarea programelor Startup Nation, SME Ecotech şi Femeia Întreprenor, precum şi a programelor de microindustrializare.

Guvernul îşi propune să utilizeze mai eficient instrumentele de garantare şi finanţare şi să consolideze rolul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în atragerea capitalului privat. Totodată, sunt pregătite noi instrumente de sprijin pentru industriile curate, inclusiv pentru investiţii în producţia de baterii şi panouri fotovoltaice.

În domeniul cercetării şi inovării, premierul a precizat că Executivul şi-a asumat operaţionalizarea creditului fiscal pentru cercetare-dezvoltare.

„Toate aceste programe trebuie să aibă un rezultat concret. Mai multe firme româneşti care investesc, produc, inovează şi creează locuri de muncă”, a explicat Niculescu.

Marile investiţii trebuie să aducă oportunităţi şi pentru firmele româneşti

Premierul a susţinut că investiţiile importante realizate în România trebuie să genereze beneficii şi pentru întreprinderile autohtone, care ar trebui să aibă posibilitatea de a deveni furnizori pentru companiile mari şi de a accesa pieţele internaţionale.

„Când un investitor important vine în România, succesul nu trebuie măsurat doar în cifre, în valoarea investiţiei sau în numărul locurilor de muncă, ci în firme româneşti, în câte firme româneşti devin furnizori, câte dobândesc competenţe noi şi câte ajung la rândul lor să exporte. Deci îmi doresc să vedem cât mai multe IMM-uri româneşti, ca ale dumneavoastră, care cresc, inovează, devin competitive pe pieţele internaţionale”, a declarat şeful Guvernului.

Niculescu a adăugat că apropiata aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) poate contribui la atragerea de investiţii şi la îmbunătăţirea standardelor de guvernanţă şi a politicilor publice.

„O administraţie mai performantă este ceea ce cred că ne dorim cu toţii. România are nevoie de antreprenori care au curajul să investească, să inoveze şi să creeze locuri de muncă. România are nevoie de dumneavoastră. Şi antreprenorii au la rândul lor nevoie de un stat serios, predictibil, care-şi respectă angajamentele lor. Evident că nu cerem încredere pe vorbe şi pe discursuri frumoase, trebuie să o câştigăm în fiecare zi, prin ceea ce facem noi. Şi cred că acesta este cel mai bun punct de plecare pentru un parteneriat între guvern şi mediul de afaceri”, a conchis premierul.

Editor : A.P.