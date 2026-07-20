Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea primi finanțare pentru montarea de lifturi

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, legea care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor – „Lift pentru viață”, prin care blocurile cu cel puțin trei niveluri supraterane construite fără ascensor vor putea beneficia de finanțare pentru montarea de lifturi sau a altor soluții de accesibilizare. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților pe 30 iunie, în calitate de for decizional, iar prin promulgare este făcut ultimul pas înainte de intrarea sa în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial.

Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor este un program multianual, de interes și utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Scopul acestuia este creșterea accesibilității locuințelor, în special pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă.

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Ce prevede programul

Legea creează cadrul legal pentru creșterea accesibilizării condominiilor cu trei sau mai multe niveluri supraterane care nu au fost prevăzute cu lift încă din proiectul inițial. Programul se aplică inclusiv blocurilor aflate în zone construite protejate.

Prin program vor putea fi finanțate proiectarea, construirea și instalarea de lifturi, dar și realizarea unor soluții alternative sau complementare, precum scări mecanizate, platforme elevatoare sau rampe de acces, în funcție de configurația fiecărei clădiri și de soluțiile tehnice disponibile.

Investițiile vor fi realizate de autoritățile administrației publice locale, în beneficiul asociațiilor de proprietari din condominiile eligibile.

Legea permite, de asemenea, autorităților locale să finanțeze din bugetele proprii, prin programe multianuale și în limita fondurilor aprobate anual, montarea de lifturi sau a altor soluții de accesibilizare în blocurile care nu beneficiază de finanțare prin programul național.

Cum va fi finanțat programul

Finanțarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor va fi asigurată din fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuințe, din transferuri de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, din bugetele locale, precum și din donații, sponsorizări sau alte surse legal constituite. În primele 18 luni de implementare, programul va fi finanțat cu prioritate din fonduri europene.

Sumele alocate de la bugetul de stat vor avea caracter nerambursabil și vor reprezenta o sursă complementară pentru autoritățile locale. Acestea vor putea acoperi din bugetele proprii atât cheltuielile care nu pot fi finanțate prin program, cât și alte costuri necesare finalizării investițiilor.

Programul se adresează blocurilor cu trei sau mai multe niveluri supraterane care au fost construite fără lift. Sunt exceptate clădirile clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice, precum și condominiile expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII.

Instalarea lifturilor nu se va face automat în toate blocurile eligibile. Asociațiile de proprietari vor putea solicita includerea în program, iar proiectele vor fi implementate de primării, în funcție de documentațiile tehnice și de fondurile disponibile.

După finalizarea lucrărilor, costurile de exploatare, întreținere și revizie ale lifturilor vor reveni asociațiilor de proprietari, potrivit legislației privind condominiile.

Aproximativ 88.000 de blocuri nu au lift

Potrivit expunerii de motive care a însoțit proiectul de lege, în România există aproximativ 88.000 de blocuri cu trei și patru etaje construite fără lift, în care locuiesc circa 3,8 milioane de persoane.

Inițiatorii arată că lipsa unui ascensor afectează în special persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă, pentru care urcarea și coborârea zilnică a scărilor poate deveni dificilă sau chiar imposibilă. Aceștia susțin că accesul la locuință nu mai este doar o chestiune de confort, ci una care ține de dreptul la o viață independentă și de participarea la viața socială.

Potrivit documentului, România se află printre statele europene cu un număr redus de ascensoare raportat la fondul locativ existent, iar programul „Lift pentru viață” ar urma să contribuie la reducerea izolării persoanelor vulnerabile și la creșterea accesibilității locuințelor.

După adoptarea legii în Parlament, senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în prezent în 88.000 de blocuri fără lift și a anunțat că implementarea va începe cu un proiect-pilot care va include 100 de blocuri, câte două în fiecare județ.

Potrivit estimărilor constructorilor prezentate de acesta, costul instalării unui lift exterior este de aproximativ 50.000 de euro pentru fiecare scară de bloc.

Editor : A.D.