Live TV

Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea primi finanțare pentru montarea de lifturi

Data publicării:
nicusor dan
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce prevede programul Cum va fi finanțat programul Aproximativ 88.000 de blocuri nu au lift

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, legea care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor – „Lift pentru viață”, prin care blocurile cu cel puțin trei niveluri supraterane construite fără ascensor vor putea beneficia de finanțare pentru montarea de lifturi sau a altor soluții de accesibilizare. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților pe 30 iunie, în calitate de for decizional, iar prin promulgare este făcut ultimul pas înainte de intrarea sa în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial.

Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor este un program multianual, de interes și utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Scopul acestuia este creșterea accesibilității locuințelor, în special pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă.

Citește și: Legea „Lift pentru viață” a fost adoptată. Ce blocuri pot primi finanțare pentru lifturi și cum vor fi accesate fondurile

Ce prevede programul

Legea creează cadrul legal pentru creșterea accesibilizării condominiilor cu trei sau mai multe niveluri supraterane care nu au fost prevăzute cu lift încă din proiectul inițial. Programul se aplică inclusiv blocurilor aflate în zone construite protejate.

Prin program vor putea fi finanțate proiectarea, construirea și instalarea de lifturi, dar și realizarea unor soluții alternative sau complementare, precum scări mecanizate, platforme elevatoare sau rampe de acces, în funcție de configurația fiecărei clădiri și de soluțiile tehnice disponibile.

Investițiile vor fi realizate de autoritățile administrației publice locale, în beneficiul asociațiilor de proprietari din condominiile eligibile.

Legea permite, de asemenea, autorităților locale să finanțeze din bugetele proprii, prin programe multianuale și în limita fondurilor aprobate anual, montarea de lifturi sau a altor soluții de accesibilizare în blocurile care nu beneficiază de finanțare prin programul național.

Cum va fi finanțat programul

Finanțarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor va fi asigurată din fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuințe, din transferuri de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, din bugetele locale, precum și din donații, sponsorizări sau alte surse legal constituite. În primele 18 luni de implementare, programul va fi finanțat cu prioritate din fonduri europene.

Sumele alocate de la bugetul de stat vor avea caracter nerambursabil și vor reprezenta o sursă complementară pentru autoritățile locale. Acestea vor putea acoperi din bugetele proprii atât cheltuielile care nu pot fi finanțate prin program, cât și alte costuri necesare finalizării investițiilor.

Programul se adresează blocurilor cu trei sau mai multe niveluri supraterane care au fost construite fără lift. Sunt exceptate clădirile clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice, precum și condominiile expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII.

Instalarea lifturilor nu se va face automat în toate blocurile eligibile. Asociațiile de proprietari vor putea solicita includerea în program, iar proiectele vor fi implementate de primării, în funcție de documentațiile tehnice și de fondurile disponibile.

După finalizarea lucrărilor, costurile de exploatare, întreținere și revizie ale lifturilor vor reveni asociațiilor de proprietari, potrivit legislației privind condominiile.

Aproximativ 88.000 de blocuri nu au lift

Potrivit expunerii de motive care a însoțit proiectul de lege, în România există aproximativ 88.000 de blocuri cu trei și patru etaje construite fără lift, în care locuiesc circa 3,8 milioane de persoane.

Inițiatorii arată că lipsa unui ascensor afectează în special persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă, pentru care urcarea și coborârea zilnică a scărilor poate deveni dificilă sau chiar imposibilă. Aceștia susțin că accesul la locuință nu mai este doar o chestiune de confort, ci una care ține de dreptul la o viață independentă și de participarea la viața socială.

Potrivit documentului, România se află printre statele europene cu un număr redus de ascensoare raportat la fondul locativ existent, iar programul „Lift pentru viață” ar urma să contribuie la reducerea izolării persoanelor vulnerabile și la creșterea accesibilității locuințelor.

După adoptarea legii în Parlament, senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în prezent în 88.000 de blocuri fără lift și a anunțat că implementarea va începe cu un proiect-pilot care va include 100 de blocuri, câte două în fiecare județ.

Potrivit estimărilor constructorilor prezentate de acesta, costul instalării unui lift exterior este de aproximativ 50.000 de euro pentru fiecare scară de bloc.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
busteni-viitura
5
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
Au plecat fără el: Leo Messi nu s-a mai întors în Argentina, după finala Cupei Mondiale!
Digi Sport
Au plecat fără el: Leo Messi nu s-a mai întors în Argentina, după finala Cupei Mondiale!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_TOMAC_USR_28_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac: „Nemulțumirile partidelor sunt justificate până la un punct”. Ce spune despre scenariul lui Grindeanu
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Aviației Române: „Modernizarea Forțelor Aeriene reprezintă o prioritate strategică”
Riscuri și vicii care pot duce la oprirea lucrărilor de construcții. Foto Getty Images
Referendumul lui Nicușor Dan în Codul Urbanismului, o provocare pentru Ciucu: „Ar fi 10.000 de documente. Nu am timp să le semnez”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Cum a încercat Nicușor Dan să-i împace pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan: „Asta e frustrarea mea din ultimele două luni”
ID285551-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Ce notează Nicușor Dan în agenda care îl însoțește în vizitele oficiale: „Mai desenează și copiii prin ea”
Recomandările redacţiei
comarnic
Inundații în Prahova. Raed Arafat: forțe suplimentare la Comarnic și...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu cere o „comisie de criză” la Parlament, care să adopte...
sigla PNL inquam george calin
„Să-și facă partid” versus „Își aruncă la gunoi propria istorie”...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
De ce a fost amânată legea salarizării timp de 3 ani? Grindeanu: „Nu...
Ultimele știri
CEDO condamnă Elveția pentru că nu a asigurat hrană vegană unor deținuți. „Nemulţumirile reclamanţilor nu au fost luate în serios”
Purtătorul de cuvânt al PNL, despre „comisia de criză” propusă de Grindeanu: „O nouă invenţie marca PSD”
Diana Buzoianu, după inundațiile din Prahova: „Investițiile viitoare trebuie să respecte planurile de management al riscului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a crezut că are o sarcină dificilă, dar suferea de o boală cumplită. Ce a descoperit după un RMN...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, șansă uriașă în Champions League! Omonia şi Kairat la un loc valorează mult mai puțin...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Ce a făcut fratele mai mic al lui Lamine Yamal după ce Spania a câștigat Cupa Mondială. Imagini spectaculoase
Adevărul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
A murit Dana Tapalagă, actrița din filmul „După dealuri”. Nuami Dinescu, mesaj sfâșietor: „Nu cred că există...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Recep Tayyip Erdogan n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant, după ce Spania a învins Argentina în finala...
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Orașul antic din România descoperit de pe Dunăre. Ce îi așteaptă la țărm pe turiștii ajunși la Drobeta-Turnu...
Newsweek
Avertisment despre pensie. Recalcularea nu aduce mereu bani în plus. Ce să verifice pensionarii înainte?
Digi FM
Câți bani câștigă Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA împarte premii de sute de milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Odiseea”, triumf la box office. Cel mai bun debut global al unui film regizat de Christopher Nolan
UTV
Ce dietă ține Ștefan Bănică la 58 de ani. Artistul a dezvăluit secretul formei sale fizice: „Nu cred în...