Nicușor Dan a anunțat când ar putea fi repornită rafinăria Petrotel

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-o conferință de presă susținută miercuri Dubrovnik, la despre momentul în care ar putea fi repornită rafinăria Petrotel-Lukoil și a spus că ar putea fi repornită în câteva săptămâni. Șeful statului a subliniat că, în contextul energetic global, România se află într-o poziție mai bună decât alte state.

„Deocamdată partea americană a dat o derogare de şase luni, până la sfârşit de octombrie. Această derogare e utilă, pentru că zona cea mai sensibilă, vorbesc de piaţa globală, e motorina şi rafinăria produce motorină. E mai uşor să cumperi petrol decât motorină, iar acum sunt chestiuni tehnice destul de dificile de surmontat, dar se lucrează la ele pentru ca lucrurile să devină operaţionale. Nu e ceva care e la noi, dar dacă mă întrebaţi aşa, ca idee, e o chestiune de săptămâni”, a declarat Nicușor Dan, întrebat când va fi repornită rafinăria Petrotel, miercuri la finalul participării la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, de la Dubrovnik, Croația.

Citește și: Rafinăria Petrotel ar trebui să înceapă să opereze. Bogdan Ivan: „100% nu se va importa petrol din Federația Rusă”

Șeful statului a explicat că România are un avantaj în contextul actual al pieței energetice globale, datorită producției interne.

„Din cauză că noi producem, pe de o parte, extragem și pe de altă parte producem în România, suntem mai bine plasați decât alte țări. Este o criză globală care se prefigurează, depinde de cum evoluează ostilitățile în zona Golfului, dar România e mai bine plasată pentru că are propria extracție și propria producție”, a conchis el.

