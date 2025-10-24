Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la Iași, că este în continuare convins de faptul că nu era necesară creșterea TVA pentru reducerea deficitului bugetar. Șeful statului a vorbit și despre implicarea mediului privat în elaborarea bugetului.

„Eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului în care cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului. A venit un guvern, a fost votat de Parlament, care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea deficitului și a venit cu o altă variantă de reducere”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că a discutat la Iași despre implicarea mediului privat în procesul de elaborare a bugetului național și a celui european pentru perioada 2028–2034.

„Am discutat despre cum poate mediul privat să intre în discuția pe bugetul național, să ne uităm care sunt domeniile economice pe care statul român le subvenționează și cum putem să facem ca aceste tipuri de ajutoare de stat să producă cât mai multă valoare adăugată. Am discutat cum poate mediul de afaceri să participe la discuția României, în interiorul Uniunii Europene, pe bugetul de 2028-2034 pentru a nu fi în situația în care să facem cursuri de reconversie profesională care să nu servească nimănui, cum din păcate s-a întâmplat ani la rând și multe, multe alte lucruri care nu au adus valoarea adăugată”, a spus Nicușor Dan.

În cadrul conferinței, Nicușor Dan a vorbit și despre nevoia de simplificare a legislației și de reducere a birocrației în relația dintre stat și mediul privat. El a propus dezvoltarea unei diplomații comerciale active, care să sprijine exporturile românești și să contribuie la reducerea deficitului comercial.

Editor : M.I.