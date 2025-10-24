Live TV

Video Nicușor Dan: „Cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului”

Data publicării:
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan. Sursa foto: REUTERS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la Iași, că este în continuare convins de faptul că nu era necesară creșterea TVA pentru reducerea deficitului bugetar. Șeful statului a vorbit și despre implicarea mediului privat în elaborarea bugetului.

„Eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului în care cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului. A venit un guvern, a fost votat de Parlament, care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea deficitului și a venit cu o altă variantă de reducere”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că a discutat la Iași despre implicarea mediului privat în procesul de elaborare a bugetului național și a celui european pentru perioada 2028–2034.

„Am discutat despre cum poate mediul privat să intre în discuția pe bugetul național, să ne uităm care sunt domeniile economice pe care statul român le subvenționează și cum putem să facem ca aceste tipuri de ajutoare de stat să producă cât mai multă valoare adăugată. Am discutat cum poate mediul de afaceri să participe la discuția României, în interiorul Uniunii Europene, pe bugetul de 2028-2034 pentru a nu fi în situația în care să facem cursuri de reconversie profesională care să nu servească nimănui, cum din păcate s-a întâmplat ani la rând și multe, multe alte lucruri care nu au adus valoarea adăugată”, a spus Nicușor Dan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În cadrul conferinței, Nicușor Dan a vorbit și despre nevoia de simplificare a legislației și de reducere a birocrației în relația dintre stat și mediul privat. El a propus dezvoltarea unei diplomații comerciale active, care să sprijine exporturile românești și să contribuie la reducerea deficitului comercial.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
vladimir putin - octombrie 2025
5
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie...
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, anumite activități...
aD00NDAmaGFzaD0wMmFmMDY1MGFlYTkzYzg5Njc1OTliMzYzOGFiZDNmNw==.thumb (1)
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile...
Ultimele știri
Rogobete: Pacientul rănit în explozia din cartierul Rahova, transferat în Austria, se va întoarce în România
O parte din colecția de bijuterii de la Luvru, care nu au fost furate, a fost transferată la Banca Franței
Nicușor Dan, despre decizia Ucrainei de a închide licee cu predare în română: „Această lege nu se va aplica”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei
sedinta csat condusa de nicusor dan
CSAT ar putea fi convocat de două ori luna viitoare. Ce subiecte s-ar discuta (surse)
multime
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat președintele
TIMISOARA - CONFERINTA - EUROPA LA RASCRUCE - 30 SEP 2025
Nicușor Dan, discurs la Teatrul Național din Iași: „O societate este definită de instituțiile pe care le are”
nicusor dan
Nicușor Dan, despre scandalul din Coaliție: „E simplu să vii cu declarații împotriva celuilalt. Să construiești ceva e mai greu”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de...
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
Câte grade trebuie să aibă apa din calorifere. Factura scade cu 30%
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...