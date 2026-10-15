Live TV

Video Nicușor Dan dă asigurări investitorilor că România va avea un Guvern: „Suntem într-o formă foarte avansată”

Data publicării:
Nicusor Dan Bruxelles
Nicușor Dan la Bruxelles. Foto: presidency.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că există o probabilitate foarte mare ca România să aibă un Guvern învestit marți, întrucât premierul desemnat a ajuns deja la acorduri cu partidele care urmează să susțină Executivul în Parlament. Șeful statului a transmis un mesaj de stabilitate pentru investitori și a vorbit, înaintea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, despre direcția pro-occidentală a României și negocierile privind viitorul buget al UE.

Întrebat ce mesaj are pentru investitorii care urmăresc situația politică din România și nu știu dacă țara va avea un Executiv, președintele a invocat acordurile deja încheiate între premierul desemnat și partidele care îl vor susține în Parlament.

„Primul mesaj ar fi că este o probabilitate foarte mare ca marți să avem un Guvern învestit, pentru că deja sunt acorduri între premierul desemnat și partidele care vor susține acest Guvern în Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

Citește și: Summit important al UE: Nicușor Dan și liderii europeni vor discuta despre bugetul 2028-2034, prețurile la energie, susținerea Ucrainei

Șeful statului a subliniat că, în ultimele cinci luni, principalele partide au ajuns la înțelegeri în privința unor teme importante pentru România.

„Al doilea mesaj: chiar în timpul acestor cinci luni, pe subiectele importante avem o înțelegere între principalele partide România. Am terminat PNRR și am atras peste 90% din fonduri. A trebuit să mergem mai departe cu programul SAFE și am făcut asta”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a adăugat că există un acord între partidele pro-occidentale privind direcția strategică a țării și politicile fiscale și financiare.

„Pentru principalele obiective ale României există înțelegere între partidele pro-occidentale ca România să meargă în continuare în direcția pro-occidentală și o să menținem la fel partea fiscală și ce financiară”, a spus șeful statului.

În ceea ce privește formarea noului Executiv, președintele a concluzionat: „Cred că suntem într-o formă foarte avansată de formare a Guvernului”.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034

Șeful statului a fost întrebat și despre negocierile privind cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Nicușor Dan a descris etapa actuală drept una intermediară și a subliniat că anvelopa financiară alocată României nu a fost redusă.

„Este doar un pas într-un proces și este bine că în acest pas anvelopa națională nu a fost redusă”, a declarat șeful statului.

Citește și: Nicușor Dan, despre atacurile navelor din Marea Neagră: O să existe o reacție a statului român

El a invocat, totodată, colaborarea dintre statele membre care fac parte din grupul „Prietenii Coeziunii”, în perspectiva negocierilor asupra formei finale a bugetului european.

„Faptul că suntem 17 state (din 27 state membre ale UE - n.r.) în grupul «Prietenii Coeziunii» arată că o să avem niște idei comune în forma finală a bugetului”, a mai spus Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
Luca Niculescu.
2
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși de Nicușor Dan. PNL...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
3
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
4
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Romania Election
5
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu...
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ioana ciocan
Cine este Ioana Ciocan, propunerea pentru Ministerul Culturii în guvernul Luca Niculescu
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Nicușor Dan, despre atacurile navelor din Marea Neagră: O să existe o reacție a statului român
Sorin Costreie.
Cine este Sorin Costreie, propunerea pentru Ministerul Educaţiei în guvernul Luca Niculescu
xx
Nicuşor Dan: Ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern
dan neculaescu x
Cine este Dan Neculăescu, propus pentru funcția de ministru de Externe în guvernul Luca Niculescu
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ICCJ - DECLARATII DE PRESA - 4 NOI 2025
ÎCCJ a dat decizia în procesul privind plata salariilor restante ale...
victor ponta inquam george calin
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio...
pompa benzina
Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul...
nava2
Alertă în Marea Neagră: Opt marinari dispăruți după ce o navă ar fi...
Ultimele știri
Premierul Letoniei le cere europenilor să consume cu o bere mai puţin pe an pentru a ajuta Ucraina: „E atât de simplu”
Cum încearcă UE să salveze Ucraina, după ce Musk a lăsat Kievul fără Starlink. Ce este sistemul Govsatcom
USR și PNL cer înființarea unei comisii pentru reforma administrativ-teritorială: „Să vedem ce alege PSD între vorbe și fapte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Miză financiară uriaşă pentru Universitatea Craiova în Conference League! Câţi bani iau pentru o victorie cu...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Gigi Becali – Laurențiu Reghecampf, afacere FCSB de 2 milioane de euro. „Patroane, rezolv eu!”. Exclusiv
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Digieconomic
Statul nu are bani pentru programul „Viața la țară”.
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Pensiile inclusiv cele militare se indexează din 1 ianuarie. Pensionarii primesc între 200 și 300 lei în plus
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un bărbat pe barca în care se afla. Imaginile sunt virale: „Nu am mai văzut așa ceva...
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro