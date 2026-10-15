Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că există o probabilitate foarte mare ca România să aibă un Guvern învestit marți, întrucât premierul desemnat a ajuns deja la acorduri cu partidele care urmează să susțină Executivul în Parlament. Șeful statului a transmis un mesaj de stabilitate pentru investitori și a vorbit, înaintea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, despre direcția pro-occidentală a României și negocierile privind viitorul buget al UE.

Întrebat ce mesaj are pentru investitorii care urmăresc situația politică din România și nu știu dacă țara va avea un Executiv, președintele a invocat acordurile deja încheiate între premierul desemnat și partidele care îl vor susține în Parlament.

„Primul mesaj ar fi că este o probabilitate foarte mare ca marți să avem un Guvern învestit, pentru că deja sunt acorduri între premierul desemnat și partidele care vor susține acest Guvern în Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

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Șeful statului a subliniat că, în ultimele cinci luni, principalele partide au ajuns la înțelegeri în privința unor teme importante pentru România.

„Al doilea mesaj: chiar în timpul acestor cinci luni, pe subiectele importante avem o înțelegere între principalele partide România. Am terminat PNRR și am atras peste 90% din fonduri. A trebuit să mergem mai departe cu programul SAFE și am făcut asta”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a adăugat că există un acord între partidele pro-occidentale privind direcția strategică a țării și politicile fiscale și financiare.

„Pentru principalele obiective ale României există înțelegere între partidele pro-occidentale ca România să meargă în continuare în direcția pro-occidentală și o să menținem la fel partea fiscală și ce financiară”, a spus șeful statului.

În ceea ce privește formarea noului Executiv, președintele a concluzionat: „Cred că suntem într-o formă foarte avansată de formare a Guvernului”.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034

Șeful statului a fost întrebat și despre negocierile privind cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Nicușor Dan a descris etapa actuală drept una intermediară și a subliniat că anvelopa financiară alocată României nu a fost redusă.

„Este doar un pas într-un proces și este bine că în acest pas anvelopa națională nu a fost redusă”, a declarat șeful statului.

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El a invocat, totodată, colaborarea dintre statele membre care fac parte din grupul „Prietenii Coeziunii”, în perspectiva negocierilor asupra formei finale a bugetului european.

„Faptul că suntem 17 state (din 27 state membre ale UE - n.r.) în grupul «Prietenii Coeziunii» arată că o să avem niște idei comune în forma finală a bugetului”, a mai spus Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu