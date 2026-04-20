Nicușor Dan, despre efectele conflictului din Golf: „România nu va avea probleme de aprovizionare. Avem rezerve de îngrășăminte”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că România nu va avea o problemă de aprovizionare, în contextul conflictului din Golf, iar pe de altă parte, ţara noastră este mai puţin expusă la această problemă a îngrăşămintelor, pentru că există rezerve.

Declarațiile vin după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că, chiar dacă conflictul s-ar încheia imediat, efectele economice ar putea continua încă 6-7 luni.

„Domnul ministru are dreptate. În mod general, dar și în particular pentru România, nu vom avea o problemă de aprovizionare. Vă dați seama că suntem într-o situație geopolitică în care Organizația Internațională a Energiei, diverse structuri economice, toată lumea face previziuni. În momentul în care ai întrerupt un flux de aprovizionare, durează câteva luni pentru ca acest lanț să fie repus în funcțiune”, a declarat președintele.

Acesta a explicat că blocajele din lanțurile logistice, de la comenzi până la transport, nu pot fi remediate imediat, chiar și în scenariul unei încetări rapide a conflictului.

În același timp, președintele a dat asigurări că România este mai puțin vulnerabilă în ceea ce privește aprovizionarea cu îngrășăminte, un sector considerat sensibil în actualul context: „Ca oamenii să fie asigurați, există rezerve în România, astfel încât să nu ne punem problema asta”.

Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul conflictelor internaționale asupra piețelor energetice și agricole, dar autoritățile române transmit că situația este, pentru moment, sub control.

