Nicușor Dan, despre inflație și măsurile de austeritate: „Scăderea deficitului a fost atinsă. Perspectivele economice sunt bune"

Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că România are „perspective economice bune”, deși economia a intrat în recesiune tehnică, iar inflația a ajuns la 10,7%. Acesta a afirmat că obiectivul reducerii deficitului bugetar „a fost atins”, însă a evitat să spună dacă măsurile de austeritate au contribuit la actuala situație economică.

Întrebat când ar putea scădea inflația și dacă măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern au avut un rol important în evoluția economiei, președintele a afirmat că nu dorește să „inflameze dezbaterea politică”.

„Ce pot eu să spun este că o țintă pe care noi și Guvernul am avut-o la început, scăderea deficitului, a fost atinsă. Prin niște măsuri politico-fiscale, că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele, asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru”, a declarat acesta, după vizita la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”.

Președintele a spus că actualele dificultăți economice trebuie privite în contextul deficitului bugetar ridicat acumulat în ultimii ani: „A existat un deficit care a fost foarte mare și care a trebuit corectat. Repet, nu mă pronunț despre cum și despre variante posibile, alternative, pentru că, din nou, e ceva în trecut”.

Totodată, acesta a încercat să transmită un mesaj de încredere privind evoluția economiei românești.

„Ce vreau să spun pentru românii care se uită la noi este că România are perspective economice bune”, a concluzionat președintele Nicușor Dan. 

Editor : A.D.

