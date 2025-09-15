Live TV

Nicușor Dan, după discuția cu secretarul general al OCDE: România ar putea adera anul viitor

nicusor dan ocde
Președintele României Nicușor Dan și Mathias Cormann, secretarul general al OCDE / Sursa foto: Facebook

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că România ar putea finaliza procesul de aderare la OCDE anul viitor, după o întâlnire cu Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Nicușor Dan a subliniat că OCDE reunește cele mai dezvoltate economii și democrații consolidate ale lumii și stabilește standarde și repere globale în domenii precum comerțul, finanțele și tehnologia.

Potrivit președintelui României, aderarea la OCDE reprezintă un obiectiv strategic pentru România, având mai multe beneficii: recunoașterea internațională a statutului de țară dezvoltată, creșterea competitivității în atragerea investițiilor străine și a interesului investitorilor instituționali și posibilitatea de a obține finanțări mai avantajoase pentru dezvoltarea țării.

Președintele a precizat că procesul de aderare al României progresează bine: peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. „Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, a transmis Nicușor Dan.

