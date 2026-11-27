România urmărește păstrarea nivelului fondurilor europene pentru agricultură și coeziune în viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, dar și mai multă flexibilitate în cheltuirea banilor, a declarat vineri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a vorbit și despre obiectivele țării noastre în negocieri, inclusiv despre accesul companiilor românești la finanțările pentru competitivitate și despre fondurile destinate industriei de apărare.

„Obiectivele României sunt, în ceea ce privește primul capitol, o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obișnuiți, atât pe agricultură, cât și pe coeziune, și o flexibilitate – sunt mai multe elemente tehnice aici – o flexibilitate în modul de cheltuire a acestor bani, de exemplu, ca, așa cum se întâmplă și acum, după perioada 2021-2027, să mai existe niște ani în care să poată să fie făcute plățile, astfel încât șansele de a absorbi toți banii ăștia să fie mai mari. Astea sunt, în linii mari, chestiunile importante pentru România pe capitolul 1 și, bineînțeles, o prioritizare pentru regiuni care sunt afectate de războiul din Ucraina și există o referire la chestiunea asta”, a declarat, vineri, Nicușor Dan, după reuniunea extraordinară a Consiliului European.

El a mai afirmat că România dorește introducerea unor lanțuri de producție pentru ca firme mai dezvoltate din Europa să se asocieze cu companii din țara noastră.

„Pe capitolul doi, aici vorbim de competitivitate propriu-zisă, adică de economie și interesul României este ca – pentru că avem un decalaj de dezvoltare și pe competiții propriu-zise, pe excelență, firmele românești au mai puține șanse – interesul României este să introducem niște lanțuri valorice sau lanțuri de producție, astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să trebuiască să se asocieze cu companii din țări mai puțin dezvoltate, cum este România și, în felul ăsta, din banii de competitivitate, România să poată să profite, de asemenea. Și în acest capitol mare de competitivitate există un segment dedicat industriei de apărare, inclusiv pe mobilitate militară, infrastructură duală și interesul României este ca acest subcapitol să fie consistent”, a mai precizat președintele Nicușor Dan.

El s-a referit la modul în care au decurs negocierile pentru bugetul european.

„Ieri a fost un proces din această dezbatere, care s-a bazat pe o propunere de negociere a treia formulată de președintele Consiliului, domnul Costa. E important de spus că România, împreună cu Italia, coordonează grupul de 17 state, așa-numiții Prieteni ai Coeziunii, și tot timpul, din cauza faptului că sau datorită faptului că noi ne coordonăm, pozițiile noastre sunt menținute. Deși au fost reduceri substanțiale față de propunerea precedentă, reducerile cu privire la anvelopele naționale, aici este, cum am spus, principalul interes al nostru, au fost insignifiante. De exemplu, de asemenea, în propunerea de negociere s-au păstrat acele elemente de flexibilitate pentru cheltuirea banilor pe care noi le-am cerut”, a transmis Nicușor Dan.

„Pe lucrurile importante suntem bine”

Președintele a menționat că în capitolul de competitivitate s-a păstrat referința la lanțurile de valoare.

„În capitolul 2 de competitivitate s-a păstrat referința la lanțurile de valoare. Deci, pe lucrurile importante suntem bine. Dezbaterea de ieri și blocajul de ieri s-a referit la sumele totale și nu e o surpriză că s-a întâmplat asta. A fost un pas înainte în dezbatere, așa cum s-a întâmplat și acum șase ani și așa cum s-a întâmplat și acum 14 ani. E absolut firesc”, a mai afirmat președintele Dan.

Nicușor Dan a adăugat că va crește contribuția României la Uniunea Europeană.

„Produsul Intern Brut al României a crescut și principalul indicator față de care se raportează contribuțiile statelor membre la bugetul Uniunii este Produsul Intern Brut. România s-a dezvoltat în acești ani și nu trebuie să mai avem așteptarea, cum s-a întâmplat până acum, ca România să contribuie cu un euro și să primească trei. Am depășit această etapă. România s-a dezvoltat. Deci, așteptarea pe care noi trebuie să o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu doi euro ca să primească trei euro”, a declarat Nicușor Dan.

Editor : C.S.