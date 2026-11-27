Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Bruxelles, că este prea devreme pentru a spune dacă pensiile și salariile bugetarilor vor crește în 2027. Discuțiile privind bugetul de anul viitor abia încep, iar proiectul trebuie elaborat cu respectarea țintei de deficit, a precizat acesta.

Întrebat dacă, în urma discuțiilor cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, știe dacă pensiile și salariile bugetarilor vor fi majorate în 2027, Nicușor Dan a răspuns că bugetul pentru anul viitor se află încă în etapa de pregătire.

„Nu. Tot ce știu este că toată lumea vrea ca bugetul național pe 2027 să fie votat în 2026, adică în luna decembrie, că ministerul are sistemul informatic și a comunicat tuturor ordonatorilor de credite solicitarea de a încărca în acest sistem informatic așteptările, dorințele pe care ordonatorii de credite le au. Ca întotdeauna, oamenii vor mult mai mult decât se poate, vorbesc de șefii de instituții, și dezbaterea pe buget abia începe, mai întâi între miniștri, după aceea cu șefii de agenții. Deci o să fie o dezbatere de două-trei săptămâni pe conținutul bugetului și, din nou, ce știu este că toată lumea este aliniată că trebuie să ne respectăm ținta de deficit, dar este mult prea devreme ca să putem să previzionăm ce se va întâmpla pe anumite tipuri de cheltuieli”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă la Bruxelles.

Potrivit șefului statului, solicitările de finanțare ale instituțiilor urmează să fie analizate mai întâi de miniștri și apoi împreună cu șefii agențiilor. Discuțiile asupra conținutului bugetului ar urma să dureze două-trei săptămâni, iar obiectivul autorităților este ca proiectul să fie votat de Parlament în luna decembrie.

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Ministerul Finanțelor: Datoria publică va rămâne peste 60% din PIB

Declarațiile președintelui vin la o zi după ce ministrul Finanțelor a prezentat în ședința de Guvern o informare privind implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB pentru datoria publică.

Datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026. Ministerul Finanțelor estimează că aceasta va urca la 62% la finalul anului și la 63,5% în 2027.

Pentru 2028 și 2029 este anticipat un nivel de 64,3% din PIB, urmat de o scădere la 62,5% în 2030 și la 61,2% în 2031.

Potrivit informării prezentate de Alexandru Nazare, menținerea datoriei publice peste pragul de 60% din PIB activează prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare referitoare la cheltuielile de personal și la cele cu asistența socială.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în document.

Legea prevede că, după depășirea pragului de 60% din PIB, Guvernul trebuie să inițieze și să aplice un program pentru reducerea datoriei publice. Măsurile urgente pentru diminuarea deficitului și a datoriei trebuie adoptate prin acte normative cu putere de lege cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului.

Editor : A.D.