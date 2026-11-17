Preşedintele Nicuşor Dan susţine că reducerea deficitului bugetar şi menţinerea datoriei publice sub control vor permite statului să se împrumute la dobânzi mai mici. Acest lucru s-ar reflecta şi în costurile de finanţare ale companiilor şi ar crea condiţii mai bune pentru dezvoltarea antreprenoriatului, a transmis şeful statului marţi, într-un mesaj adresat participanţilor la Topul Naţional al Firmelor Private din România. Mesajul a fost citit de consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Nicuşor Dan a amintit că Guvernul şi-a asumat adoptarea, în acest an, a unui buget realist pentru 2027, pe care l-a descris drept o condiţie importantă pentru menţinerea ratingului de ţară, notează Agerpres.

„Pe măsură ce reduce deficitul şi ţine datoria publică sub control, statul se va împrumuta la dobânzi mai mici şi ştiţi bine că asta va face ca şi dobânzile dumneavoastră să fie mai mici”, a transmis preşedintele.

El a subliniat că accesul la finanţare în condiţii mai avantajoase este esenţial pentru mediul privat şi a descris iniţiativa privată şi IMM-urile drept „fibra oricărei economii dezvoltate”, chiar dacă acestea beneficiază mai rar de atenţia publică.

Totodată, şeful statului le-a mulţumit antreprenorilor pentru munca şi ingeniozitatea cu care îşi construiesc afacerile, pentru milioanele de locuri de muncă pe care le creează şi pentru contribuţia de zeci de miliarde de lei la bugetul de stat, prin taxe şi impozite. Aceste venituri, a arătat el, asigură funcţionarea statului şi a serviciilor publice.

Nicuşor Dan: Mediul de afaceri este afectat de incertitudinile internaţionale şi politice

Preşedintele a atras atenţia şi asupra contextului internaţional dificil, care pune presiune asupra companiilor. Printre problemele menţionate s-au numărat creşterea preţurilor la combustibili, războaiele din Ucraina şi Iran, dar şi deteriorarea securităţii în zona Mării Negre.

„Preţul combustibililor a crescut mult anul acesta, din cauza războaielor din Ucraina şi Iran”, a afirmat Nicuşor Dan.

În plus, agresiunea Rusiei şi atacurile repetate asupra navelor comerciale din Marea Neagră au dus la creşterea costurilor de asigurare. Efectele se resimt şi în preţurile materiilor prime şi ale mărfurilor importate sau exportate de companiile româneşti, a explicat acesta.

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Preşedintele a adăugat că eforturile României de redresare a finanţelor publice, la care se adaugă o criză politică prelungită, au expus afacerile la noi incertitudini.

„Vă asigur că preocuparea mea constantă este identificarea paşilor necesari pentru a îmbunătăţi contextul economic şi financiar pentru dezvoltarea mediului de afaceri din ţara noastră”, a transmis şeful statului.

Oportunităţi pentru firmele româneşti în industria de apărare

În ceea ce priveşte securitatea, Nicuşor Dan a afirmat că România se bazează atât pe colaborarea cu aliaţii şi partenerii din NATO şi Uniunea Europeană, cât şi pe dezvoltarea propriilor capacităţi de apărare.

În acest context, investiţiile finanţate prin programul SAFE şi prin alte programe pot aduce beneficii şi companiilor româneşti, prin oportunitatea de a deveni furnizori pentru industria de apărare.

Potrivit preşedintelui, aceste investiţii contribuie la creşterea capacităţilor militare ale ţării, dar creează, în acelaşi timp, noi oportunităţi economice pentru antreprenori.

Nicuşor Dan a mai precizat că România colaborează cu Bulgaria şi Turcia pentru a reduce riscurile de securitate din regiunea Mării Negre.

Cea de-a 34-a ediţie a „Topului Naţional al Firmelor Private din România” are loc marţi, la Ateneul Român.

În cadrul evenimentului sunt premiaţi antreprenorii care au obţinut rezultate deosebite, evaluarea fiind realizată în funcţie de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate şi performanţa generală în afaceri.

Distincţiile sunt acordate la nivel naţional, regional şi judeţean, precum şi pe domenii de activitate. Sunt incluse companii de toate dimensiunile, de la microîntreprinderi la firme mari şi societăţi nou-înfiinţate.

Editor : Ana Petrescu