Nicușor Dan: „România nu mai este remorca Uniunii Europene. Avem maturitatea să participăm la deciziile majore ale UE”

2025-11-05-0657
Nicușor Dan. Inquam Photos / George Călin
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, 21 noiembrie, că România are, în prezent, maturitatea și expertiza necesare pentru a participa activ la deciziile majore ale Uniunii Europene, subliniind că perioada în care țara era percepută drept „remorca” UE trebuie să rămână în trecut.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, organizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor.

„Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie”, a afirmat șeful statului.

Economie și securitate, temele dominante ale următorilor ani

Nicușor Dan a arătat că direcția Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 va fi centrată pe doi piloni fundamentali: economia și securitatea.

„Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo: economie și securitate”, a declarat președintele, explicând că intensificarea competiției globale și punerea sub semnul întrebării a ordinii internaționale bazate pe reguli obligă Europa să își consolideze capacitățile.

În plan economic, șeful statului a avertizat că fragmentarea pieței europene afectează competitivitatea: „Cine este mic, este mai puțin competitiv decât cine este mare. Europa a suferit foarte mult pentru că suntem încă fragmentați”, a spus Nicușor Dan. 

Avertisment privind creșterea decalajelor între statele membre

Președintele a atras atenția asupra unui risc major în zona cercetării, dezvoltării și inovării: adâncirea diferențelor dintre statele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

„Dacă competiția nu ține cont de contextul de dezvoltare al statelor membre, vom avea o creștere a decalajelor, ceea ce va duce la frustrare și tensiuni sociale, cu impact în zona securității”, a avertizat acesta.

În acest context, Nicușor Dan a subliniat că politicile europene de inovare trebuie adaptate condițiilor specifice ale fiecărui stat, astfel încât progresul economic să se resimtă în toate țările membre.

Flancul Estic și extinderea UE: „Nu e caritate, e investiție în securitate”

În ceea ce privește securitatea, președintele a remarcat că nevoia de consolidare este cu atât mai mare pe Flancul Estic și a salutat preocuparea Comisiei Europene pentru această regiune.

Totodată, Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm privind extinderea Uniunii Europene:

„Extinderea Uniunii Europene, în Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest, nu este un act de caritate, este o investiție în securitate”, a afirmat acesta, precizând că România va sprijini acest proces, în special în cazul Republicii Moldova, pentru statele care își aliniază standardele și își exprimă voința de integrare europeană.

În final, șeful statului a avertizat că perioada următoare va fi una decisivă pentru viitorul Uniunii Europene: „Va fi un an extrem de important, pentru că vom decide împreună viitorul pe termen mediu al Europei”. 

CITEȘTE ȘI: Alexandru Nazare, despre noul buget multianual al UE: „Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, ca să nu pățim ca la PNRR"

