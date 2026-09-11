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Nicușor Dan: România susține un buget european ambițios. Ce a discutat șeful statului cu șeful Eurogrupului

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Nicusor Dan Kyriakos Pierrakakis Eurogrup
Nicușor Dan și președintele Eurogrupului Kyriakos Pierrakakis, la Cotroceni. Foto: Nicușor Dan X
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Din articol
România, interesată de digitalizare și eficiență fiscală Discuțiile despre viitorul buget european, pe fondul presiunilor pentru creșterea finanțării

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că a avut o discuție cu președintele Eurogrupului - reuniunea miniștrilor de finanțe din Zona Euro - Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene. Șeful statului a afirmat că România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoilor de investiții ale Europei. Discuțiile au vizat și digitalizarea administrației fiscale și măsurile pentru creșterea eficienței colectării și reducerea evaziunii.

„Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

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Președintele a precizat că România susține un buget european „ambițios”, orientat către prioritățile comune ale statelor membre și către investițiile necesare dezvoltării Europei.

„Am discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care putem crește eficiența colectării și reduce evaziunea. Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progrese mai rapide în această direcție”, a mai transmis Nicușor Dan.

Discuția dintre Nicușor Dan și Kyriakos Pierrakakis are loc în aceeași zi în care ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare s-a întâlnit la București cu omologul său grec, care este și președintele Eurogrupului.

Nazare a vorbit despre cooperarea economică dintre România și Grecia și despre importanța reformelor, disciplinei fiscale și recâștigării încrederii investitorilor. El a subliniat că România trebuie să fie mai activă în discuțiile europene și să construiască alianțe strategice.

Kyriakos Pierrakakis este ministrul Economiei și Finanțelor din Grecia și, din decembrie 2025, președintele Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de finanțe din zona euro.

România, interesată de digitalizare și eficiență fiscală

Tema digitalizării administrației fiscale și a reducerii evaziunii se înscrie în preocupările Guvernului pentru creșterea eficienței colectării veniturilor la buget.

În mesajul său, Nicușor Dan a pus accent pe folosirea experienței celorlalte state membre și pe cooperarea europeană pentru accelerarea reformelor din acest domeniu.

Întâlnirea cu Pierrakakis vine într-un moment în care România urmărește să își consolideze poziția în negocierile europene privind viitorul buget al UE, dar și în discuțiile despre fiscalitate, investiții și competitivitate.

Discuțiile despre viitorul buget european, pe fondul presiunilor pentru creșterea finanțării

Mesajul președintelui vine în contextul dezbaterilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene și al presiunilor pentru creșterea resurselor europene, inclusiv pentru apărare și securitate.

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual, a anunțat că susține o majorare de aproximativ 10% a bugetului UE față de propunerea Comisiei Europene. El a argumentat că Uniunea trebuie să își consolideze investițiile în apărare, protecția frontierelor, mobilitate militară, securitate cibernetică și infrastructură critică, în contextul amenințării reprezentate de Rusia.

„Rusia nu va fi descurajată de 27 de bugete fragmentate. Avem nevoie de un buget european care să apere frontierele Uniunii și să răspundă amenințărilor cu care ne confruntăm”, a transmis Mureșan.

Editor : Ana Petrescu

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