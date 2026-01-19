Live TV

Noi recorduri pentru aur şi argint: Prețurile metalelor prețioase au explodat după ameninţările tarifare lansate de Donald Trump

Data publicării:
Lingouri de aur
Lingouri de aur. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Preţurile aurului şi argintului au urcat, luni, la noi maxime istorice, în timp ce investitorii s-au îndreptat spre active sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters.

Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut luni dimineaţa cu 1,6%, până la la 4.666,65 dolari pe uncie, după ce anterior a atins un maxim istoric de 4.689,39 dolari pe uncie, scrie Agerpres.

Sâmbătă, Trump a declarat că va impune un tarif suplimentar de 10%, începând cu 1 februarie, pentru mărfurile din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Finlanda şi Marea Britanie. Acest tarif ar urma să crească, până la 25% începând cu 1 iunie, dacă nu se ajunge la un acord, a spus preşedintele SUA.

Ambasadorii Uniunii Europene pregătesc măsuri de răspuns, au spus diplomaţii UE.

"Tensiunile geopolitice au oferit investitorilor care pariază pe aur un nou motiv pentru a împinge metalul galben la noi maxime. Cu Trump introducând tarife în ecuaţie, este clar că ameninţarea lui la adresa Groenlandei este reală şi că am putea fi cu un pas mai aproape de sfârşitul NATO şi dezechilibrele politice din Europa", a spus Matt Simpson, analist la StoneX.

Cele mai recente ameninţări tarifare ale lui Trump au crescut apetitul investitorilor pentru aur, yeni şi franci elveţieni, într-o mişcare amplă de evitare a riscului. Cotaţia argintului a urcat cu 4% la 93,50 dolari pe uncie, după ce a atins un nou maxim istoric de 94,08 dolari pe uncie.

