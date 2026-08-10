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Noi reguli pentru românii care cumpără țigări și alcool din alte state UE. Ce limite trebuie respectate la întoarcerea în țară

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La control va fi întocmită o fișă de constatare, semnată de personalul care face verificarea și de persoana care deține produsele. Sursa foto: Getty Images
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Din articol
Câte țigări poți aduce în România dintr-o țară UE Cât alcool poți aduce pentru consum propriu Amenzi între 20.000 și 100.000 de lei

Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește, pentru prima dată, și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România: în cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor.

Ordinul nr. 1613/03.08.2026, publicat în Monitorul Oficial, definește ce înseamnă un transport „ocazional” de produse cumpărate dintr-un alt stat membru UE și aduse în România de o persoană fizică pentru uz propriu.

Schimbarea importantă pentru cei care călătoresc în UE este introducerea unor intervale de timp. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Astfel, potrivit autorităților, o persoană putea introduce în țară cantitatea maximă legală chiar și în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi.

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Câte țigări poți aduce în România dintr-o țară UE

Pentru produsele din tutun, noile reguli se raportează la un interval de 40 de zile.

Concret, o persoană nu poate aduce în România, mai des decât o dată la 40 de zile, cantități care depășesc:

  • 800 de țigarete, adică 40 de pachete sau patru cartușe de țigări obișnuite;
  • 400 de țigări, cu o greutate de cel mult 3 grame fiecare;
  • 200 de țigări de foi;
  • 1 kilogram de tutun de fumat;
  • 250 de grame sau 800 de stickuri de produse din tutun destinate inhalării fără ardere;
  • 250 de grame de tutun de mestecat;
  • 250 de grame de tutun pentru uz nazal.

Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu patru cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un singur control.

Cât alcool poți aduce pentru consum propriu

Pentru alcool, cantitățile sunt raportate la o perioadă de un an. Limitele prevăzute sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin, dintre care cel mult 60 de litri de vin spumant, și 110 litri de bere.

Noile prevederi nu modifică, potrivit informațiilor transmise de autorități, cantitățile stabilite pentru consum propriu, ci introduc perioade clare în raport cu care acestea vor fi evaluate.

Cantitatea nu este însă singurul criteriu. Pentru ca produsele aduse dintr-un alt stat UE să fie considerate destinate uzului propriu, transportul trebuie să îndeplinească simultan trei condiții.

Produsele trebuie să fie cumpărate și transportate exclusiv în scop personal, fără caracter comercial. De asemenea, deplasarea nu trebuie să facă parte dintr-o serie de transporturi succesive efectuate de aceeași persoană care ar putea indica existența unei activități economice. În plus, trebuie respectate cantitățile și intervalele de timp stabilite pentru tutun și alcool.

Prin urmare, autoritățile vor analiza atât ce cantitate este transportată, cât și cât de des persoana respectivă introduce astfel de produse în România.

Amenzi între 20.000 și 100.000 de lei

Depășirea cantităților stabilite pentru intervalul de 40 de zile în cazul produselor din tutun și pentru perioada de un an în cazul alcoolului se sancționează, odată cu intrarea în vigoare a ordinului, cu amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor.

Pentru ca autoritățile să poată verifica dacă aceeași persoană a mai introdus astfel de produse în țară, Autoritatea Vamală Română va avea un Registru electronic de evidență a introducerilor ocazionale de produse accizabile de către persoane fizice. În registru vor fi introduse constatările făcute de angajații Autorității Vamale și ANAF.

La control va fi întocmită o fișă de constatare, semnată de personalul care face verificarea și de persoana care deține produsele. Dacă aceasta refuză să semneze, refuzul va fi consemnat, fără să fie afectată valabilitatea înregistrării.

Autoritățile susțin că noul sistem le va permite să facă diferența între persoanele care cumpără țigări sau alcool dintr-un alt stat UE pentru consum propriu și transporturile repetate care pot indica o activitate comercială sau ilicită.

Editor : A.D.

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