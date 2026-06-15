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Noi reguli pentru terasele din București: trotuare libere pentru pietoni și muzică interzisă după ora 22:00 în zonele de locuințe

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Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock
Din articol
Trotuare libere și restricții pentru terase Fără boxe, frigidere și construcții improvizate

Primăria Capitalei a pus luni în dezbatere publică un nou regulament pentru organizarea și funcționarea teraselor temporare din București, care introduce reguli privind ocuparea trotuarelor, zgomotul, aspectul teraselor și protejarea spațiului public. Printre cele mai importante prevederi se numără obligativitatea păstrării unui culoar liber pentru pietoni și interzicerea muzicii după ora 22:00 în zonele de locuințe.

„Reguli clare, unitare, pentru terasele din Bucureşti! Aşa cum am promis, am realizat şi pus în dezbatere publică un regulament pentru organizarea şi funcţionarea teraselor temporare. Oraşul nostru are nevoie de mai multă ordine, coerenţă şi predictibilitate, ceea ce nu se întâmplă în prezent”, a transmis instituția.

Primarul general Ciprian Ciucu spune că noul regulament vine în contextul în care spațiul public este ocupat abuziv, iar legea nu este aplicată unitar.

„Prea des, spaţiul public este abuzat: clădirile de patrimoniu sunt împopoţonate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepţia ajunge să devină regulă. În acelaşi timp, mediul de afaceri nu beneficiază de reguli clare. Autorizarea teraselor durează prea mult şi este, uneori, arbitrară”, afirmă edilul.

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Trotuare libere și restricții pentru terase

Potrivit regulamentului pus în dezbatere publică, terasele vor putea fi amplasate doar dacă rămâne liber un culoar pietonal continuu de minimum 1,80 metri și, în orice situație, de cel puțin jumătate din lățimea trotuarului.

În zonele unde acest lucru nu este posibil, lățimea minimă poate fi redusă la 1,50 metri, însă doar cu amenajări speciale pentru circulație.

Totodată, terasele nu vor putea bloca intrările în clădiri, stațiile de transport public, trecerile de pietoni, accesul la metrou sau gurile de incendiu.

Regulamentul introduce și restricții privind zgomotul. Astfel, difuzarea muzicii va fi interzisă înainte de ora 10:00, între orele 13:00 și 14:00 și după ora 22:00.

„În zonele de locuinţe, terasele nu vor putea funcţiona după ora 22:00, pentru a proteja dreptul locatarilor la odihnă”, se arată în document.

Fără boxe, frigidere și construcții improvizate

Noile reguli prevăd și interzicerea amplasării pe terase a boxelor, vitrinelor frigorifice și a altor obiecte considerate surse de „haos vizual”.

Mobilierul va trebui să fie unitar ca model, material și culoare, iar piesele degradate sau improvizate nu vor fi permise.

În zonele protejate și în Centrul Istoric vor putea fi folosite doar materiale de calitate, culori neutre și mobilier care respectă specificul arhitectural al zonei.

„Sunt interzise elementele stridente, mobilierul masiv şi publicitatea agresivă”, se mai arată în regulament.

De asemenea, terasele vor putea fi delimitate doar prin jardiniere, parapete transparente sau structuri ușoare.

Nu vor fi permise prelatele, pereții opaci sau construcțiile care transformă terasa într-un spațiu închis.

„Permitem varietatea, dar să existe totuşi o temă comună, să nu avem note discordante de la o terasă la alta”, a declarat Mihai Munteanu, director adjunct al Direcţiei de Urbanism.

Regulamentul mai prevede interzicerea perforării pavajului, ancorării de clădiri și a oricăror amenajări care afectează monumentele, vegetația sau imaginea urbană.

Potrivit Primăriei Capitalei, regulamentul a fost realizat după consultări cu reprezentanții industriei ospitalității și se află în continuare în dezbatere publică, urmând să fie modificat pe baza observațiilor primite înainte de a fi supus votului în Consiliul General al Capitalei.

Editor : A.D.

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