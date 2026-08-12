Carburanții s-au scumpit din nou, după o perioadă de ieftiniri, iar toate marile lanțuri de benzinării au crescut prețurile, potrivit datelor prezentate miercuri la Digi24. Motorina s-a scumpit cu până la 20 de bani pe litru, iar benzina cu până la 15 bani. În București, prețul motorinei standard pornește de la 10,53 lei pe litru, iar cel al benzinei standard de la 9,32 lei pe litru, potrivit datelor pretcarburant.ro.

OMV Petrom, liderul pieței, a majorat marți prețurile cu 15 bani pe litru în cazul benzinei și cu 20 de bani în cazul motorinei, iar miercuri dimineață scumpirile s-au regăsit și la celelalte mari rețele de benzinării.

„Toate lanțurile de benzinării au crescut prețurile la carburanți, după o perioadă de ieftiniri. Petrom și OMV au scumpit benzina cu 15 bani, iar motorina cu 20 de bani. De asemenea, MOL și Lukoil au adăugat câte 15 bani la benzină, la fel și SOCAR. La Rompetrol, prețul benzinei a crescut cu 10 bani”, a transmis jurnalista Digi24 Ligia Pricopi.

În cazul motorinei, majorarea a fost de 20 de bani pe litru la cele mai multe dintre marile rețele. Excepția este Lukoil, unde prețul a crescut cu 15 bani.

„Așadar, prețul motorinei se apropie deja de 11 lei în cele mai multe benzinării, iar la benzină diferența până la 10 lei este de numai câțiva bani”, a precizat jurnalista Digi24.

Cât costă benzina și motorina în București

La nivelul Capitalei, cel mai mic preț pentru benzina standard 95 era miercuri, 12 august, de 9,32 lei pe litru, la o stație Rompetrol de pe Șoseaua Pipera-Tunari 1A, potrivit pretcarburant.ro.

În aceeași stație, motorina standard pornea de la 10,53 lei pe litru, acesta fiind cel mai mic preț identificat în București. Benzina Premium putea fi găsită de la 9,89 lei pe litru, tot la stația Rompetrol de pe Șoseaua Pipera-Tunari 1A, iar cel mai mic preț pentru motorina Premium era de 10,78 lei pe litru, la o stație Rompetrol de pe Șoseaua Fundeni.

GPL-ul auto pornea de la 4,57 lei pe litru, la o stație Lukoil de pe DN1, în zona Băneasa.

Datele pretcarburant.ro acoperă 147 de benzinării active din București și sunt actualizate de mai multe ori pe zi, astfel că prețurile pot varia în funcție de momentul verificării și de stație.

Editor : A.D.