Noile tarife americane lovesc de astăzi zeci de țări. Trump promite că vor curge „miliarde” în SUA

Zeci de țări se confruntă, începând de joi, cu taxe mai mari la exporturile către Statele Unite, odată cu intrarea în vigoare a noului val de tarife impuse de Donald Trump. Ultimele măsuri comerciale de retorsiune ale președintelui american au fost aplicate la un minut după miezul nopții, ora Washingtonului, potrivit The Guardian.

Cu puțin înainte de miezul nopții, Trump a anunțat pe rețelele de socializare că miliarde de dolari vor începe să se reverse în SUA ca urmare a tarifelor.

„Singurul lucru care poate opri măreția Americii este o instanță radicală de stânga care vrea să vadă eșecul țării noastre”, a scris președintele cu majuscule, referindu-se la un proces aflat în curs în Curtea de Apel a SUA, care analizează dacă el și-a depășit atribuțiile atunci când a impus aceste tarife reciproce ca răspuns la politicile comerciale ale altor state.

Taxe de 15% doar pentru UE

Tarifele variază de la 41% pentru Siria, aflată în război, până la 10% pentru Regatul Unit, și se aplică peste tarifele obișnuite existente pentru produsele importate în SUA.

Aceasta înseamnă, de exemplu, că deși nivelul „reciproc” pentru Brazilia este de 10%, rata totală ajunge la 50%, după ce o ordonanță executivă a impus miercuri o taxă suplimentară de 40%, legată de urmărirea penală a fostului președinte Jair Bolsonaro.

Uniunea Europeană este singurul partener comercial pentru care rata de bază, stabilită la 15% în urma unui acord UE-SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump pe terenul de golf al acestuia din Scoția, va include tarifele anterioare. Astfel, de exemplu, brânzeturile care erau supuse unei taxe de import de 14,9% vor fi taxate cu 15%, nu cu 29,9%.

De la anunțul făcut joi seară, săptămâna trecută, guvernele din întreaga lume s-au grăbit să încheie acorduri pentru a evita taxele vamale pe care le consideră un risc pentru investitori și locurile de muncă.

Președinta Elveției, Karin Keller-Sutter, s-a aflat la Washington marți, pentru două zile de întâlniri cu oficiali de rang înalt din administrația Trump, în încercarea de a anula o taxă de 39% care a luat prin surprindere guvernul elvețian când a fost anunțată. Guvernul elvețian urma să organizeze o „ședință extraordinară” joi, după revenirea oficialilor din Washington.

Între timp, taxa de 25% aplicată Indiei ar putea crește la un total de 50%, după ce Trump a semnat miercuri o ordonanță executivă care impune o taxă suplimentară, ca represalii pentru achiziția de petrol din Rusia. Delhi are 21 de zile la dispoziție pentru a răspunde. Trump a amenințat că va aplica aceeași măsură și altor țări care aprovizionează Rusia.

„Ziua eliberării”

Trump a anunțat pentru prima dată acest pachet de tarife specifice pe 2 aprilie, o dată pe care a numit-o „ziua eliberării”, susținând că restul lumii a jefuit SUA timp de decenii. După o pauză de 90 de zile, anunțată o săptămână mai târziu, și un nou armistițiu de patru săptămâni pe 7 iulie, Trump a confirmat noul set de tarife vinerea trecută.

Unii parteneri comerciali au obținut reduceri prin negocieri sau prin încheierea de acorduri, inclusiv Regatul Unit, Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Indonezia, Filipine, Japonia, Coreea de Sud, Pakistan și Uniunea Europeană.

Alte țări negociază tarife care nu au fost incluse în anunțul de săptămâna trecută. Canada a fost afectată de o taxă totală de 35% începând de vinerea trecută, în timp ce Mexicul a evitat o majorare de la 25% după ce a primit o amânare de 90 de zile. China se confruntă cu o rată de 30%, în timp ce negocierile continuă înainte de termenul său separat, de 12 august, pentru aplicarea unor taxe mai mari.

Miercuri, Trump a mai avertizat că SUA vor impune o taxă de aproximativ 100% pentru cipurile semiconductoare importate din țări care nu produc în America sau nu au planuri clare să înceapă producția acolo.

