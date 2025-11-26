Live TV

Nostalgia comunismului pe TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004”

bancnote de 100 de lei pe o masa
Foto: Getty Images
Cum au evoluat veniturile europenilor între 2004 și 2024 TikTok este noul canal de propagandă nostalgică Doar 200 de clipuri au strâns 130 de milioane de vizualizări

Pe fondul valului de conținut nostalgic față de comunism, care circulă intens pe TikTok, datele oficiale publicate de Eurostat arată o realitate diferită: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale per capita din Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Între 2004 și 2024, puterea de cumpărare a gospodăriilor a crescut cu 134%, mult peste media UE de 22%, fapt ce contrazice mesajele virale care prezintă perioada comunistă drept una de prosperitate.

Prin „venituri reale” se înțelege puterea efectivă de cumpărare a populației, adică veniturile ajustate cu inflația.

Altfel spus, nu este vorba doar despre salarii mai mari pe hârtie, ci despre faptul că, în medie, o gospodărie din România își permite astăzi de peste două ori mai multe bunuri și servicii decât în urmă cu două decenii.

În același interval, alte state europene au avut evoluții semnificative, precum Lituania, cu o creștere de 95%, Polonia, cu 91%, și Malta, cu 90%.

La polul opus, cele mai mici creșteri s-au înregistrat în Spania, Austria, Belgia și Luxemburg, iar Grecia și Italia sunt singurele state membre în care veniturile reale au scăzut în ultimii 20 de ani.

Cum au evoluat veniturile europenilor între 2004 și 2024

La nivelul Uniunii Europene, evoluția veniturilor a fost strâns legată de marile crize economice din ultimele două decenii.

Între 2004 și 2008, veniturile au crescut constant, pe fondul expansiunii economice.

Criza financiară globală a dus la stagnare între 2008 și 2011, urmată de scăderi în 2012 și 2013.

Din 2014, veniturile au reintrat pe un trend ascendent, care a continuat până în 2020, când pandemia de COVID-19 a provocat o nouă scădere.

Anul 2021 a marcat o revenire, iar în 2022 și 2023 creșterile au fost lente, afectate de inflația ridicată. Primele estimări pentru 2024 indică o accelerare a ritmului de creștere.

Aceste date contrazic mesajele care circulă masiv în mediul online și care idealizează perioada comunistă ca fiind una de prosperitate generalizată.

 

TikTok este noul canal de propagandă nostalgică

O analiză publicată luni, 24 noiembrie, de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) arată că TikTok a devenit un principal vector de răspândire a nostalgiilor pro-totalitare, în special în rândul tinerilor.

Potrivit cercetării, platforma este inundată de clipuri care îl prezintă pe Nicolae Ceaușescu drept un „conducător autentic”, reînvie mituri despre siguranța economică din comunism și laudă realizări descrise de specialiști drept iluzorii.

Aceste materiale sunt realizate într-un stil vizual adaptat tinerei generații: montaj rapid, muzică virală și mesaje scurte, ușor de distribuit.

Specialiștii au avertizat că acest tip de conținut nu oferă un context istoric real și ignoră represiunea, lipsurile și abuzurile din perioada regimului comunist.

Președintele executiv al IICCMER, Daniel Șandru, a avertizat că fenomenul reprezintă un risc major pentru sănătatea spațiului public și pentru educația civică a tinerilor.

El a transmis că este nevoie de o reacție rapidă și coordonată a autorităților pentru a contracara dezinformarea și manipularea online.

Potrivit acestuia, monitorizarea și destructurarea rețelelor de troli și boți, precum și realizarea unor campanii strategice de educație și combatere a dezinformării ar trebui să devină o prioritate națională.

Doar 200 de clipuri au strâns 130 de milioane de vizualizări

Analiza realizată de Didona Goanță, consultant în comunicare strategică și colaboratoare a IICCMER, arată dimensiunea fenomenului.

Aproximativ 200 de postări de pe TikTok au acumulat circa 130 de milioane de vizualizări.

Potrivit sursei citate, aceste cifre reprezintă doar „vârful icebergului”, iar fenomenul este descris ca fiind unul sistematic, coordonat și susținut de rețele de boți și ferme de troli.

Aceste date ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care tinerii se informează și asupra vulnerabilității spațiului online în fața manipulării și propagandei.

