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Noua lege a salarizării și combaterea muncii la negru, printre reformele prevăzute în programul de guvernare propus de Adrian Veștea

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Din articol
Prime pentru mame și sprijin pentru familiile numeroase Măsuri împotriva muncii la negru și modernizarea Inspecției Muncii

Protejarea puterii de cumpărare a populației, majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 și sprijinirea categoriilor vulnerabile se numără printre obiectivele incluse în programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea la capitolul „Muncă, familie, tineret și solidaritate socială”. 

Programul de guvernare prevede elaborarea și implementarea noii legi a salarizării unitare în sectorul public, pe baza principiilor echității, transparenței, sustenabilității financiare și dialogului social, în conformitate cu jaloanele asumate prin PNRR.

Totodată, autoritățile își propun implementarea Planului de acțiune pentru promovarea negocierilor colective în perioada 2026-2030 și elaborarea Strategiei Naționale Anti-Sărăcie 2028-2034, cu o finanțare de trei milioane de euro din fonduri europene.

Documentul mai prevede transpunerea Directivei UE privind protecția lucrătorilor de pe platformele digitale, clarificarea muncii dependente și combaterea utilizării abuzive a formelor independente de activitate.

În domeniul tineretului, sunt avute în vedere transferul unor atribuții către autoritățile locale și elaborarea unei noi Legi a tineretului, care să reglementeze drepturile și măsurile de sprijin destinate acestei categorii.

Prime pentru mame și sprijin pentru familiile numeroase

În domeniul ocupării, una dintre măsuri vizează acordarea unei subvenții de 2.250 de lei pe lună, timp de un an, angajatorilor care încadrează părinți cu trei sau mai mulți copii.

Programul mai prevede prime de 1.000 de lei pe lună pentru mamele active pe piața muncii și pentru femeile cu minimum trei copii care sunt angajate sau desfășoară activități independente.

Totodată, documentul introduce posibilitatea ca bunicii angajați să poată beneficia de concediu în locul părinților, măsură care urmărește flexibilizarea îngrijirii copilului în primii doi ani de viață și sprijinirea revenirii părinților pe piața muncii.

O altă măsură propusă permite părinților să revină la muncă în regim part-time, cu un program de cel mult patru ore pe zi, păstrând jumătate din indemnizația pentru creșterea copilului.

Programul mai include extinderea acordurilor bilaterale în domeniul muncii și operaționalizarea acestora prin platforma workinromania.gov.ro, precum și implementarea programului „Primul Loc de Muncă”, destinat facilitării tranziției tinerilor de la educație la ocupare și reducerii numărului de tineri care nu sunt nici angajați, nici înscriși într-o formă de învățământ sau formare profesională (NEET).

Măsuri împotriva muncii la negru și modernizarea Inspecției Muncii

La capitolul muncă și dialog social, programul prevede reorganizarea Autorității Naționale pentru Calificări și consolidarea rolului comitetelor sectoriale, în conformitate cu recomandările OCDE.

Documentul prevede și armonizarea legislației cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind combaterea hărțuirii la locul de muncă, precum și aplicarea mecanismului predictibil de stabilire a salariului minim adecvat, prin implementarea directivei europene în domeniu.

Executivul propune, de asemenea, combaterea muncii la negru și a formelor mascate de ocupare, precum utilizarea microîntreprinderilor, PFA-urilor sau a contractelor de drepturi de autor pentru activități care ascund, în realitate, raporturi de muncă.

Programul mai prevede adoptarea unui pachet legislativ pentru mobilitatea angajaților, prin acordarea de sprijin pentru transport, cazare și integrare profesională, precum și realizarea unui audit participativ al cheltuielilor publice, cu implicarea sindicatelor, patronatelor și societății civile.

Printre alte măsuri se numără revizuirea regimului sancționator pentru întărirea disciplinei în respectarea drepturilor salariaților și modernizarea Inspecției Muncii, în vederea creșterii conformării cu legislația și eficientizării activităților de control și prevenție.

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Editor : A.D.

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