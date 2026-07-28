Nova Power & Gas contestă concluziile Corpului de Control privind proiectul SMR de la Doicești: Nu am obținut profit din tranzacție

Nova Power & Gas, partener al Nuclearelectrica în proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, respinge concluziile prezentate în raportul Corpului de Control al prim-ministrului privind implementarea investiției. Compania susține că tranzacția prin care RoPower Nuclear a cumpărat amplasamentul nu a produs pierderi și afirmă că terenul și activele transferate în 2025 sunt diferite de cele achiziționate în 2021.

Reacția vine după publicarea sintezei raportului Corpului de Control, care a analizat activitatea Nuclearelectrica în implementarea proiectului de la Doicești. Nova Power & Gas spune că a transmis toate documentele solicitate încă de la începutul anului și că susține orice verificare independentă a costurilor.

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„Nu au fost vândute aceleași active”

Unul dintre punctele abordate în răspunsul companiei vizează valoarea amplasamentului de la Doicești. Nova susține că în 2021 a cumpărat o fostă termocentrală dezafectată, cu obligații de demolare și ecologizare, iar patru ani mai târziu a vândut un amplasament complet pregătit pentru dezvoltarea proiectului nuclear.

„În anul 2021 au fost cumpărate active constând în terenuri şi clădiri nedemolate, aparţinând fostei termocentrale, oprită de aproximativ 12 ani, cu obligaţii integrale de demolare şi de închidere a sarcinilor de mediu. În 2025 nu s-au vândut aceleaşi active. Vânzarea a constat în 50 de hectare de teren ecologizate şi descărcate de sarcini de mediu, după demolarea integrală a fostei termocentrale pe cărbune de la Doiceşti, o staţie de transformare nouă, capacităţi de racordare la Sistemul Energetic Naţional, clădiri modernizate şi alte active”, a afirmat compania.

Potrivit acesteia, valoarea contabilă a activelor și a lucrărilor realizate pentru pregătirea amplasamentului depășește 40 de milioane de euro.

„Tranzacţia s-a realizat pe baza ofertei făcute de RoPower către Nova Power & Gas, în urma unor evaluări de piaţă a căror medie a fost de 45 de milioane de euro. Vânzarea amplasamentului s-a făcut la cea mai mică valoare de piaţă, respectiv 24,5 milioane de euro. Nova nu înregistrează profit din această tranzacţie nici în ipoteza în care factura pentru lucrările suplimentare specifice proiectului nuclear ar fi plătită, iar în absenţa facturării acestor lucrări ar fi înregistrat o pierdere de aproximativ 19 milioane de euro”, mai susține compania.

Reprezentanții Nova au transmis că lucrările suplimentare au fost realizate între 2022 și 2025 la solicitarea echipei de proiect, din care făceau parte Nuclearelectrica, RoPower, Fluor Corporation și NuScale.

„RoPower poate anula integral tranzacția”

Compania a afirmat că RoPower are în continuare posibilitatea contractuală de a renunța la achiziția amplasamentului.

„RoPower nu poate înregistra pierderi din tranzacţiile cu Nova Power & Gas, deoarece a avut şi are în continuare notificări care îi oferă dreptul de a reversa integral tranzacţia de cumpărare a amplasamentului, de a recupera integral plata şi de a nu achita lucrările suplimentare. Acest drept al RoPower este în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv”, se arată în comunicat.

De asemenea, a susținut că, după finalizarea tranzacției, activele cumpărate au fost evaluate la cel puțin 63,5 milioane de euro.

Nova Power & Gas susține că nu a fost implicată în alegerea tehnologiei reactoarelor modulare mici și nici în negocierile cu furnizorul american NuScale. De asemenea, compania afirmă că rolul său în proiect a fost gândit încă de la început ca fiind unul limitat, până la etapa de pregătire pentru construcție.

„Finanţarea RoPower s-a făcut încă de la început prin credite comerciale acordate de Nuclearelectrica (...). Alegerea tehnologiei americane şi negocierea drepturilor locale şi regionale privind aplicarea acesteia s-au făcut prin negocieri directe între Nuclearelectrica, RoPower şi furnizorul de tehnologie, fără participarea Nova Power & Gas. (...) De la început şi pe parcursul întregului parteneriat, Nova Power & Gas a exprimat intenţia de a fi investitor doar pentru fazele de până la etapa ready-to-build. (...) Deciziile privind tehnologia, furnizorii şi strategia de implementare a proiectului aparţin Nuclearelectrica şi statului român, iar Nova le va susţine indiferent de configuraţia finală agreată”, a transmis compania.

Editor : A.D.