Live TV

Nova Power & Gas contestă concluziile Corpului de Control privind proiectul SMR de la Doicești: Nu am obținut profit din tranzacție

Data publicării:
doicesti
Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Nu au fost vândute aceleași active” „RoPower poate anula integral tranzacția”

Nova Power & Gas, partener al Nuclearelectrica în proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, respinge concluziile prezentate în raportul Corpului de Control al prim-ministrului privind implementarea investiției. Compania susține că tranzacția prin care RoPower Nuclear a cumpărat amplasamentul nu a produs pierderi și afirmă că terenul și activele transferate în 2025 sunt diferite de cele achiziționate în 2021.

Reacția vine după publicarea sintezei raportului Corpului de Control, care a analizat activitatea Nuclearelectrica în implementarea proiectului de la Doicești. Nova Power & Gas spune că a transmis toate documentele solicitate încă de la începutul anului și că susține orice verificare independentă a costurilor.

Citește și: Corpul de Control al premierului a încheiat verificările privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Concluziile raportului

„Nu au fost vândute aceleași active”

Unul dintre punctele abordate în răspunsul companiei vizează valoarea amplasamentului de la Doicești. Nova susține că în 2021 a cumpărat o fostă termocentrală dezafectată, cu obligații de demolare și ecologizare, iar patru ani mai târziu a vândut un amplasament complet pregătit pentru dezvoltarea proiectului nuclear.

„În anul 2021 au fost cumpărate active constând în terenuri şi clădiri nedemolate, aparţinând fostei termocentrale, oprită de aproximativ 12 ani, cu obligaţii integrale de demolare şi de închidere a sarcinilor de mediu. În 2025 nu s-au vândut aceleaşi active. Vânzarea a constat în 50 de hectare de teren ecologizate şi descărcate de sarcini de mediu, după demolarea integrală a fostei termocentrale pe cărbune de la Doiceşti, o staţie de transformare nouă, capacităţi de racordare la Sistemul Energetic Naţional, clădiri modernizate şi alte active”, a afirmat compania.

Potrivit acesteia, valoarea contabilă a activelor și a lucrărilor realizate pentru pregătirea amplasamentului depășește 40 de milioane de euro.

„Tranzacţia s-a realizat pe baza ofertei făcute de RoPower către Nova Power & Gas, în urma unor evaluări de piaţă a căror medie a fost de 45 de milioane de euro. Vânzarea amplasamentului s-a făcut la cea mai mică valoare de piaţă, respectiv 24,5 milioane de euro. Nova nu înregistrează profit din această tranzacţie nici în ipoteza în care factura pentru lucrările suplimentare specifice proiectului nuclear ar fi plătită, iar în absenţa facturării acestor lucrări ar fi înregistrat o pierdere de aproximativ 19 milioane de euro”, mai susține compania.

Reprezentanții Nova au transmis că lucrările suplimentare au fost realizate între 2022 și 2025 la solicitarea echipei de proiect, din care făceau parte Nuclearelectrica, RoPower, Fluor Corporation și NuScale.

„RoPower poate anula integral tranzacția”

Compania a afirmat că RoPower are în continuare posibilitatea contractuală de a renunța la achiziția amplasamentului.

„RoPower nu poate înregistra pierderi din tranzacţiile cu Nova Power & Gas, deoarece a avut şi are în continuare notificări care îi oferă dreptul de a reversa integral tranzacţia de cumpărare a amplasamentului, de a recupera integral plata şi de a nu achita lucrările suplimentare. Acest drept al RoPower este în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv”, se arată în comunicat.

De asemenea, a susținut că, după finalizarea tranzacției, activele cumpărate au fost evaluate la cel puțin 63,5 milioane de euro.

Nova Power & Gas susține că nu a fost implicată în alegerea tehnologiei reactoarelor modulare mici și nici în negocierile cu furnizorul american NuScale. De asemenea, compania afirmă că rolul său în proiect a fost gândit încă de la început ca fiind unul limitat, până la etapa de pregătire pentru construcție.

„Finanţarea RoPower s-a făcut încă de la început prin credite comerciale acordate de Nuclearelectrica (...). Alegerea tehnologiei americane şi negocierea drepturilor locale şi regionale privind aplicarea acesteia s-au făcut prin negocieri directe între Nuclearelectrica, RoPower şi furnizorul de tehnologie, fără participarea Nova Power & Gas. (...) De la început şi pe parcursul întregului parteneriat, Nova Power & Gas a exprimat intenţia de a fi investitor doar pentru fazele de până la etapa ready-to-build. (...) Deciziile privind tehnologia, furnizorii şi strategia de implementare a proiectului aparţin Nuclearelectrica şi statului român, iar Nova le va susţine indiferent de configuraţia finală agreată”, a transmis compania.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Scene neverosimile: directorul sportiv și președintele au dat-o parte în parte, în parcarea stadionului!
Digi Sport
Scene neverosimile: directorul sportiv și președintele au dat-o parte în parte, în parcarea stadionului!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Oprea
România nu este Belgia, Polonia sau Germania. De ce avem nevoie rapidă de un guvern?
Sorin Grindeanu.
Grindeanu este optimist și avansează data de 15 august pentru rezolvarea blocajului guvernamental
doicesti
Corpul de Control al premierului a încheiat verificările privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Concluziile raportului
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Sunt șanse „zero” ca legea salarizării să treacă săptămâna aceasta. „4 miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-i ai”
chei de la o locuinta noua
Senatul a votat prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie. Ce se întâmplă mai departe
Recomandările redacţiei
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicienilor? Aleșii au...
2026-07-28-4718
Grevă în Sănătate: spitalele asigură doar urgențele. Lider sindical...
Sursa foto: MAPN/NATO
De ce nu se fac publice numele piloților care au doborât dronele...
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Ministrul Finanțelor explică de ce a fost prelungit termenul pentru...
Ultimele știri
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Chinul Rusiei pentru a construi racheta intercontinentală Sarmat, proiectul pe care Putin l-a anunțat de câteva ori ca fiind gata
Virgil Popescu, după oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă: „Proiectul Porțile de Fier III trebuie analizat cu prudență”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Craiova, decimată! Ce fotbaliști au lipsit de la antrenamentul oficial pentru decisivul cu Levski Sofia
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Încă un jucător pleacă de la Universitatea Craiova. Exclusiv
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
Averea reală a lui Putin, una uriaşă. Câți bani ar fi strâns de când conduce Rusia, conform investigaţiilor
Digi FM
Imagini speciale cu prințul George la împlinirea vârstei de 13 ani. Pasul important pe care fiul lui William...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Pro FM
De ce își ascunde Alexandra Căpitănescu relația cu Bogdan, chitaristul trupei sale: „Încerc să protejez ceea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A supraviețuit războiului, a fugit de un soț abuziv și la 73 de ani și-a găsit marea iubire. Care sunt...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”