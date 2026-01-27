Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat marţi, la Consiliul Naţional al IMM din România, că după 20 de ani de la intrarea în UE, nu avem o semnătură electronică despre care am putea spune că este „cu adevărat liberalizată şi funcţională, nici identitate electronică şi este şi un eşec de guvernanţă, este și un eşec managerial, dar și un eşec de implementare”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„O să enunţ două trei principii pe care le avem la Ministerul Economiei şi Digitalizării, aşa cum bine s-a spus, îmi doresc ca statul gradual, pentru că nu se pot face minuni de pe o zi pe alta, să fie facilitator şi nu obstacol, şi ştiu cum este astăzi, inclusiv pe subiecte legate de digitalizare. Este un subiect într-adevăr extraordinar de important, care vine cumva la pachet cu facilitarea, dar nu e uşor de rezolvat, totodată, securitatea datelor şi ştiţi că a apărut acest concept de suveranitate digitală, lucru important”, a spus ministrul în cadrul evenimentului.

Irineu Darău a menţionat că „trebuie să fim conectaţi cu hub-uri, cu software, cu servere mondiale şi europene, dar trebuie să şi căutăm în ministere şi în Guvern mijloace prin care să putem avea şi control în caz de schimbări majore geopolitice”.



„Cred că este evident pentru dumneavoastră şi din studiu şi din experienţa de zi cu zi şi din schimburile de experienţă că digitalizarea reală eficientă într-o organizaţie înseamnă şi productivitate, înseamnă şi competitivitate, înseamnă şi eficienţă în toate operaţiunile de zi cu zi, inclusiv în interacţiunea cu statul. Ştiţi că acest concept de competitivitate, şi mă bucur într-un fel că apare mai des astăzi decât conceptul de productivitate, este unul mai larg, este unul care este măsurat şi care sper eu, cu ceva îmbunătăţiri, să ne ajute să ne integrăm în OCDE. O etapă foarte importantă, după părerea mea, mult prea puţin prezentată în România, dar cred că după aderarea la Uniunea Europeană este proiectul de ţară pe care îl avem acum, poate după Schengen. Sper să se întâmple şi apoi să vedem paşii următorii”, a menţionat ministrul.

Citește și: Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite

Irineu Darău a anunţat că va deschide la Ministerul Economiei un front, măcar de discurs întâi, după aceea de acţiune, legat de capitalul uman.

„Aud din antreprenoriat şi piaţa privată, aş spune în sfârşit, o voce mult mai puternică şi mai unită legată de importanţa capitalului uman, importanţa competenţelor, importanţa colaborării dintre universităţi, şcoli şi mediul privat pe cealaltă parte şi v-aş ruga, dacă rezonaţi cu importanţa educaţiei şi precondiţia unei educaţii de calitate, pentru ca dumneavoastră să aveţi capital uman de calitate, să insistaţi şi să se audă vocea dumneavoastră, fiindcă nu e suficient doar nişte oameni din Educaţie să tot insiste pe cât de importantă e educaţia în această ţară şi cum ar trebui adaptată. Într-adevăr, şi aici e o altă ancoră pe care aş vrea să o folosesc în Ministerul Economiei, trebuie dezvoltat învăţământul dual. Şi pe digitalizare şi pe alte lucruri, iarăşi aici trebuie să fiţi parteneri în sens extins, dar ştiu că statul mai are de făcut lucruri pentru ca şi IMM-urile să poată investi într-un mod transparent şi uşor în învăţământul dual. Trebuie să facem ceva şi aici aveţi şi avem un rol important pentru reţinerea talentelor şi creierelor, pentru că le avem”, a transmis ministrul reprezentanţilor IMM-urilor.

Irineu Darău: Este eşec de guvernanţă şi un eşec managerial, dar și de implementare

Ministrul Economiei a menţionat că, „pentru România, după 20 de ani de promisiuni deşarte de transformare digitală, e mai corect să vorbim de tranziţie digitală şi să nu ne mai facem că facem”.

„După 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană şi de încercări de digitalizare holistice, nu avem semnătură electronică cu adevărat liberalizată şi funcţională, identitate electronică şi acum, ştiţi, este şi acel wallet pe care avem şi obligaţie europeană, este un eşec. Şi trebuie să o spunem, e şi un eşec de guvernanţă, e şi un eşec managerial, este şi un eşec de implementare, ştiu foarte bine arhitectura instituţională şi credeţi-ne că la Ministerul Economiei şi la Guvern revedem toate aceste aspecte, de la legislaţie până la guvernanţă, trecând prin monitorizarea celor care trebuia să facă digitalizarea până acum şi n-au făcut-o, în schimb, au încasat bani, ca să spună că au făcut-o”, a apreciat Irineu Darău.

El a mai spus că digitalizarea merge mâna în mână şi cel puţin intră sub umbrela ministerului său, cu debirocratizarea.

„Îmi doresc, la fel, neimaginându-mi că într-un an să spun aduc luna de pe cer, dar îmi doresc să identificăm cum şi dumneavoastră faceţi aici, nişte, le-aş spune, unlockere, nişte lacăte de deschis, de debirocratizare şi de digitalizare care să aibă efect multiplicat. De aceea, de exemplu, prima prioritate când am intrat în minister pe digitalizare este deblocarea semnăturii electronice. Vreau semnătură electronică, vreau identitate digitală fără întârziere, pentru că este o poartă pentru folosirea largă şi liberală cum am spus, a aplicaţiilor de toate felurile, inclusiv pentru dezvoltarea aplicaţiilor noi şi pentru conectarea cetăţeanului simplu, posibil şi aproape de analfabetismul digital, la orice fel de aplicaţie a statului sau a privaţilor”, a subliniat ministrul.

Editor : C.A.