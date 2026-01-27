Live TV

Video „Nu avem o semnătură electronică funcțională”: Irineu Darău critică 20 de ani de întârziere în digitalizare: „Este eșec de guvernanță”

Data actualizării: Data publicării:
Irineu Darău
Irineu darău, ministrul Economiei. Foto: Inquam
Din articol
Irineu Darău: Este eşec de guvernanţă şi un eşec managerial, dar și de implementare

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat marţi, la Consiliul Naţional al IMM din România, că după 20 de ani de la intrarea în UE, nu avem o semnătură electronică despre care am putea spune că este cu adevărat liberalizată şi funcţională, nici identitate electronică şi este şi un eşec de guvernanţă, este și un eşec managerial, dar și un eşec de implementare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„O să enunţ două trei principii pe care le avem la Ministerul Economiei şi Digitalizării, aşa cum bine s-a spus, îmi doresc ca statul gradual, pentru că nu se pot face minuni de pe o zi pe alta, să fie facilitator şi nu obstacol, şi ştiu cum este astăzi, inclusiv pe subiecte legate de digitalizare. Este un subiect într-adevăr extraordinar de important, care vine cumva la pachet cu facilitarea, dar nu e uşor de rezolvat, totodată, securitatea datelor şi ştiţi că a apărut acest concept de suveranitate digitală, lucru important”, a spus ministrul în cadrul evenimentului. 

Irineu Darău a menţionat că „trebuie să fim conectaţi cu hub-uri, cu software, cu servere mondiale şi europene, dar trebuie să şi căutăm în ministere şi în Guvern mijloace prin care să putem avea şi control în caz de schimbări majore geopolitice”. 

„Cred că este evident pentru dumneavoastră şi din studiu şi din experienţa de zi cu zi şi din schimburile de experienţă că digitalizarea reală eficientă într-o organizaţie înseamnă şi productivitate, înseamnă şi competitivitate, înseamnă şi eficienţă în toate operaţiunile de zi cu zi, inclusiv în interacţiunea cu statul. Ştiţi că acest concept de competitivitate, şi mă bucur într-un fel că apare mai des astăzi decât conceptul de productivitate, este unul mai larg, este unul care este măsurat şi care sper eu, cu ceva îmbunătăţiri, să ne ajute să ne integrăm în OCDE. O etapă foarte importantă, după părerea mea, mult prea puţin prezentată în România, dar cred că după aderarea la Uniunea Europeană este proiectul de ţară pe care îl avem acum, poate după Schengen. Sper să se întâmple şi apoi să vedem paşii următorii”, a menţionat ministrul. 

Citește și: Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite

Irineu Darău a anunţat că va deschide la Ministerul Economiei un front, măcar de discurs întâi, după aceea de acţiune, legat de capitalul uman.

„Aud din antreprenoriat şi piaţa privată, aş spune în sfârşit, o voce mult mai puternică şi mai unită legată de importanţa capitalului uman, importanţa competenţelor, importanţa colaborării dintre universităţi, şcoli şi mediul privat pe cealaltă parte şi v-aş ruga, dacă rezonaţi cu importanţa educaţiei şi precondiţia unei educaţii de calitate, pentru ca dumneavoastră să aveţi capital uman de calitate, să insistaţi şi să se audă vocea dumneavoastră, fiindcă nu e suficient doar nişte oameni din Educaţie să tot insiste pe cât de importantă e educaţia în această ţară şi cum ar trebui adaptată. Într-adevăr, şi aici e o altă ancoră pe care aş vrea să o folosesc în Ministerul Economiei, trebuie dezvoltat învăţământul dual. Şi pe digitalizare şi pe alte lucruri, iarăşi aici trebuie să fiţi parteneri în sens extins, dar ştiu că statul mai are de făcut lucruri pentru ca şi IMM-urile să poată investi într-un mod transparent şi uşor în învăţământul dual. Trebuie să facem ceva şi aici aveţi şi avem un rol important pentru reţinerea talentelor şi creierelor, pentru că le avem”, a transmis ministrul reprezentanţilor IMM-urilor. 

Irineu Darău: Este eşec de guvernanţă şi un eşec managerial, dar și de implementare

Ministrul Economiei a menţionat că, „pentru România, după 20 de ani de promisiuni deşarte de transformare digitală, e mai corect să vorbim de tranziţie digitală şi să nu ne mai facem că facem”. 

„După 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană şi de încercări de digitalizare holistice, nu avem semnătură electronică cu adevărat liberalizată şi funcţională, identitate electronică şi acum, ştiţi, este şi acel wallet pe care avem şi obligaţie europeană, este un eşec. Şi trebuie să o spunem, e şi un eşec de guvernanţă, e şi un eşec managerial, este şi un eşec de implementare, ştiu foarte bine arhitectura instituţională şi credeţi-ne că la Ministerul Economiei şi la Guvern revedem toate aceste aspecte, de la legislaţie până la guvernanţă, trecând prin monitorizarea celor care trebuia să facă digitalizarea până acum şi n-au făcut-o, în schimb, au încasat bani, ca să spună că au făcut-o”, a apreciat Irineu Darău. 

El a mai spus că digitalizarea merge mâna în mână şi cel puţin intră sub umbrela ministerului său, cu debirocratizarea.

„Îmi doresc, la fel, neimaginându-mi că într-un an să spun aduc luna de pe cer, dar îmi doresc să identificăm cum şi dumneavoastră faceţi aici, nişte, le-aş spune, unlockere, nişte lacăte de deschis, de debirocratizare şi de digitalizare care să aibă efect multiplicat. De aceea, de exemplu, prima prioritate când am intrat în minister pe digitalizare este deblocarea semnăturii electronice. Vreau semnătură electronică, vreau identitate digitală fără întârziere, pentru că este o poartă pentru folosirea largă şi liberală cum am spus, a aplicaţiilor de toate felurile, inclusiv pentru dezvoltarea aplicaţiilor noi şi pentru conectarea cetăţeanului simplu, posibil şi aproape de analfabetismul digital, la orice fel de aplicaţie a statului sau a privaţilor”, a subliniat ministrul. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Digi Sport
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustratie digitalizare maini care tasteaza la doua laptopuri
Șase posturi scoase la concurs pentru Task Force-ul de Digitalizare. Irineu Darău: „Este nevoie de competenţă, implicare şi expertiză”
cartier de blocuri nou construite
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să spună exact ce vând. Ministrul Economiei: „Contractul trebuie să fie corect și complet”
irineu darau
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite
drapele romania sua profimedia
România şi SUA analizează noi oportunităţi de investiţii şi cooperare economică, afirmă ministrul Irineu Darău
sonerie din receptia unui hotel
Cum vede ministrul Irineu Darău revitalizarea turismului românesc: „Nu la voucherele de vacanță este soluția”
Recomandările redacţiei
accident lugojel E70
Șapte morți într-un accident auto pe DN6, în Timiș. Microbuzul...
inundatii Drumul Fermei 121016
Viituri după ploile torențiale, în Dolj: doi oameni luați de ape...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Culisele ședinței PNL. Ciprian Ciucu a cerut mai mulți bani pentru...
Noi imagini apărute în spațiul public îl surprind pe bărbat într-un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei, sâmbătă seara.
Europol, despre turcul evadat din Rahova: E inadmisibil să nu vedem...
Ultimele știri
Ceartă între fostul și actualul ministru al Fondurilor Europene. Pîslaru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu: „Hoțul strigă hoții”
Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR
Ilie Bolojan vrea unirea României cu Republica Moldova: „Aș vota da la un referendum în acest sens”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun în Berbec schimbă radical destinul unei generații. Următorii 14 ani nu vor mai semăna cu nimic din ce...
Cancan
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
Pensionar decedat învinge Casa de Pensii. A obținut bani în plus pentru că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...