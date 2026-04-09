Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, după ședința de Guvern, că Executivul accelerează implementarea reformelor din PNRR și monitorizează stadiul acestora printr-un sistem de tip „semafor”, care indică riscurile pentru fiecare jalon. În acest context, ministrul a avertizat că penalitățile pentru întârzieri sunt „substanțiale” și a subliniat că „nu există un scenariu în care Guvernul să nu ducă la îndeplinire aceste reforme”.

„Nu există un scenariu în care Guvernul să nu ducă la îndeplinire aceste reforme”, a spus ministrul, insistând că termenul-limită rămâne finalul lunii august.

Presiune pe Guvern: reforme de sute de milioane de euro fiecare

Pîslaru a explicat că în ședința de Guvern a fost analizat calendarul reformelor considerate critice, fiecare având o valoare estimată de peste 770 de milioane de euro.

Demersul face parte dintr-un proces derulat de câteva luni, în parteneriat cu ministerele de linie, pentru a asigura finalizarea PNRR până la 31 august, atât pe componenta de reforme, cât și pe cea de investiții.

În acest context, ministrul a subliniat că este esențială colaborarea între instituții: „Este crucial să existe coordonare și responsabilitate”, mai ales pentru adoptarea rapidă a cadrului legislativ și operațional necesar.

După o întâlnire convocată de premierul Ilie Bolojan, toate ministerele au fost obligate să vină cu termene clare, iar implementarea va fi urmărită la fiecare două săptămâni.

„Avem, pentru toate aceste reforme, un plan foarte clar de implementare”, a punctat ministrul.

De la energie la salarizare: reforme care trebuie închise rapid

Lista reformelor este una amplă și acoperă domenii esențiale, de la urbanism și energie până la fiscalitate și administrație publică.

În zona energiei, Guvernul trebuie să avanseze rapid cu strategia pentru hidrogen, decarbonizarea sistemelor de încălzire și mecanismele de sprijin pentru producători. În paralel, la Finanțe sunt vizate reforma ANAF și creșterea colectării, iar la Muncă, finalizarea legii salarizării unitare.

Sunt incluse și măsuri legate de guvernanța companiilor de stat, integritatea în funcția publică și utilizarea terenurilor statului pentru proiecte de energie regenerabilă.

„Vorbim despre reforme esențiale, fiecare cu impact major”, a explicat ministrul.

O treime dintre ținte au risc ridicat

Pentru a urmări situația în timp real, Guvernul folosește de câteva luni un sistem de tip „semafor”, care indică stadiul fiecărui jalon.

În total, pentru cererile de plată 5 și 6 sunt 179 de ținte și jaloane. Dintre acestea, o treime sunt deja îndeplinite, o treime sunt în curs, iar restul ridică probleme.

„65 de ținte și jaloane prezintă risc ridicat”, a atras atenția ministrul, care a subliniat că Executivul are acum o imagine clară asupra stadiului implementării și a responsabilităților fiecărei instituții.

Printre exemplele de dificultăți se numără infrastructura de apă și canalizare, unde termenele sunt foarte strânse, inclusiv pentru realizarea a sute de kilometri de rețele.

10 miliarde de euro de cheltuit în câteva luni

Presiunea vine și din volumul mare de investiții care trebuie finalizate într-un timp scurt.

„Avem aproximativ 10 miliarde de euro de implementat până la 31 august”, a explicat Pîslaru.

Pentru a ține sub control situația, Guvernul a început să intervină punctual acolo unde apar blocaje: „Pentru fiecare țintă unde identificăm un risc, discutăm cu ministerul de linie pentru a accelera implementarea”.

În timpul conferinței de presă, ministrul a anunțat că va merge la Bruxelles pentru discuții cu Céline Gauer, în contextul pregătirii etapei finale a planului.

„Luni voi fi la Bruxelles pentru a pregăti discuțiile privind închiderea PNRR”, a spus acesta.

În paralel, Guvernul pregătește o ordonanță de urgență care va stabili clar modul în care va fi închis programul și consecințele în funcție de gradul de implementare.

Pentru cererile de plată 3 și 4, procesul este aproape finalizat. „Suntem pe ultima sută de metri”, a precizat ministrul.

În final, acesta a insistat că implementarea PNRR depinde nu doar de administrație, ci și de contextul politic: „Acest plan are nevoie de stabilitate, mobilizare politică și o majoritate clară”.

Ministrul a adăugat că, după luni de discuții, există în prezent un consens la nivel guvernamental, iar „toți miniștrii sunt implicați pentru a împinge aceste reforme”.

