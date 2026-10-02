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Video „Nu îmi mai ajung banii”. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin. Cum explică economiștii paradoxul

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femeie ramasa fara bani in portofel
Puterea de cumpărare a scăzut: majorările salariale nu țin pasul cu scumpirile din ultimul an. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Veniturile medii ale unei familii de români au crescut cu 3,2 procente, în primul trimestru din acest an. Vestea nu este neapărat una bună, deoarece, raportat tot la aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile sunt mai mari cu 4,5%. Potrivit datelor INS, aproape 85% din veniturile încasate într-o gospodărie se duc pe alimente, taxe și facturi. Din banii rămași, oamenii abia dacă reușesc să pună ceva deoparte.

Românii au venituri mai mari, dar își permit mai puțin - asta este concluzia, după un an în care prețurile au explodat.

„Economia se înțelege cel mai bine în teren, la piață. Dacă, anul trecut, puteam să cumpărăm un kilogram de roșii cu suma de 11 lei, anul acesta, trebuie să reducem cantitatea sau să băgăm mâna în buzunar și să adăugăm cel puțin 1 leu la suma totală”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

În termeni reali, puterea de cumpărare scade de la o lună la alta. Venitul mediu al unei familii a ajuns la aproape 9.500 de lei pe lună, cu 3,2% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile au depășit însă 8.000 de lei, adică au urcat cu 4,5%.

„Când aveam un salariu mai mic, puteam să pun bani deoparte. Acum, că am un salariu mare și să descurc bine și am câștigat experiență, nu îmi mai ajung banii. Renunțăm la micile delicii și, atunci, ne focusăm strict pe produsele de bază”, mărturisește Ciprian, un tânăr din Timișoara.

Când se împuținează banii, primul lucru pe care îl fac românii e să taie din lista de cumpărături.

„De obicei, de la mofturi, ca să zic așa. Nu mai ieșim atât de mult în oraș. Dacă ieșim, facem un pic de economie: nu ne mai luăm 7 feluri de mâncare la restaurant, mai împărțim o porție”, recunoaște Anca.

„Încercăm să facem față cu bine... Lucrăm mai mult, câte 14 ore/zi”, spune altcineva.

Cifrele Statisticii arată și de ce: aproape 85% din banii câștigați se duc pe alimente, taxe și facturi. Economiștii explică faptul că majorările salariale trebuie comparate cu evoluția prețurilor.

„Au crescut cheltuielile cu utilitățile, a crescut, fiind consumator final, Taxa pe Valoare Adăugată și ceea ce este mult mai relevant este că puterea de cumpărare a valorii nominale a salariului a fost erodată de rata inflației. Media duce, poate să creeze o oarecare impresie că e mai bine. Situația este mai neplăcută, mai ales cu populația care are venituri foarte mici”, explică Ovidiu Constantin Bunget, profesor la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Inflația a mușcat adânc din salariile românilor în ultimul an. Abia în august s-a mai domolit la 6,2%, după luni de zile în care s-a menținut în jurul a 10 procente.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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