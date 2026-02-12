Live TV

Nuclearelectrica a dat aprobare finală pentru reactoarele modulare de la Doiceşti. „România își consolidează poziţia în Europa”

Data publicării:
Engineer or technician work at small modular nuclear reactors power plant
Foto: Profimedia

Nuclearelectrica SA a dat joi, aprobarea finală pentru reactoarele modulare mici (SMR) de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, aşa încât proiectul intră în cea de-a treia etapă de dezvoltare. Prin această decizie, România marchează cel mai avansat demers la nivel european, în dezvoltarea unui proiect SMR. Obiectivul este ca proiectul să devină operaţional la începutul următorului deceniu.

Potrivit unui comunicat de presă comun al Ministerului energiei, Nuclearelectrica, Nova Power and Gas şi RoPower, proiectul SMR de la Doiceşti, în care Societatea Naţională Nucelarelectrica deţine jumătate din compania de proiect RoPower Nuclear SA, a fost efectiv demarat, ulterior parcurgerii procesului de selecţie a tehnologiei şi amplasamentului, în septembrie 2022, odată cu aprobarea de către AGA a strategiei de implementare a proiectului, potrivit News.ro.

Sursele citate menţionează că în 2023 şi 2024, au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente de evaluare ale AIEA (n. red. - Agenţia Internaţională de Energie Atomică) asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Etapa FEED 2 a fost finalizată conform graficului şi la un buget inferior celui estimat iniţial.

„Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziţionarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene. Înlocuim 600 MW dintr-o fostă termocentrală cu 462 MW de energie curată, stabilă şi predictibilă. Aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare, în construcţie, producţie şi asamblare de componente, iar pe termen lung vorbim despre locuri de muncă stabile, bine plătite şi despre dezvoltarea unei industrii româneşti pe orizontală”, afirmă ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta mai spune că în următoarele şase luni, proiectul intră într-o etapă de structurare financiară şi consolidare a parteneriatelor, perioadă în care vor fi definite mecanismele de finanţare şi vor fi avansate discuţiile cu potenţialii investitori pentru faza de execuţie.

„Proiectul de la Doiceşti este despre România care construieşte, produce şi îşi consolidează poziţia în Europa”, adaugă Bogdan Ivan.

Directorul general SN Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, consideră că proiectul de la Doiceşti este proiectul prin care România se poziţionează pe harta internaţională a industriei nucleare, prin know-how şi dezvoltarea lanţului de aprovizionare, într-o etapă a tranziţiei energetice în care, la nivel global şi european, reactoarele modulare reprezintă o soluţie în asigurarea securităţii şi independenţei energetice.

„Rapoartele internaţionale confirmă că portofoliul global SMR a crescut cu 65% din 2021 până la o capacitate planificată de 22 gigawaţi. Aşadar, la nivel global, SMR-urile au devenit o realitate a siguranţei în aprovizionare şi a decarbonizării: acceptată, dezvoltată, accelerată”, a mai spus Cosmin Ghiţă.

Până în luna mai 2026, RoPower Nuclear (compania de proiect) va derula o serie de activităţi premergătoare Etapei 3 (Pre-EPC), ce includ: finalizarea investigaţiilor geotehnice, continuarea procesului de licenţiere, finalizarea negocierii contractului Pre-EPC, negocierea contractelor pentru materialele cu ciclu lung de fabricaţie, definirea lanţurilor de aprovizionare pentru materiale şi echipamente şi pregătirea organizaţiei pentru fazele Pre-EPC şi EPC.

Etapa a treia Pre-EPC va avea o durată estimată de 15 luni şi va avea ca livrabile: buget estimat de clasă 2; identificarea contractorilor; structura contractuală pentru contracte precum: Contractul Pre-EPC, prelungirea acordului de licenţă tehnologică cu NuScale; contracte privind evaluarea impactului asupra mediului

Potrivit surselor citate, în paralel cu aceste etape tehnice, în perioada următoare vor fi continuate demersurile privind structurarea cadrului investiţional şi financiar al proiectului, în vederea pregătirii fazei de execuţie.

Obiectivul este ca proiectul să devină operaţional la începutul următorului deceniu, cu respectarea tuturor aprobărilor corporative şi a cadrului de reglementare aplicabil, menţionează aceleaşi surse.

„Energia nucleară nu poate lipsi din mixul energetic al unei ţări puternic industrializate. Tehnologia SMR este cea mai modernă şi mai sigură dintre tehnologiile nucleare de producere a energiei electrice. Suntem mândri să fim în acest proiect cu compania noastră, Nova Power & Gas, şi sunt convins că împreună cu partenerii americani vom găsi soluţii ca proiectul să fie de succes din punct de vedere tehnic şi economic", afirmă Teofil Mureşan, Fondator şi Preşedinte CA E-INFRA.

Directorul general RoPower Nuclear, Valentin Ovidiu Nae, susţine că proiectul Doiceşti înseamnă 60 de ani de energie curată.

„Echipa RoPower este o echipă de profesionişti care a lucrat şi va lucra pentru un proiect sigur şi tehnologic avansat, cel al Reactoarelor Modulare Mici. Vom rămâne dedicaţi acestui proiect, care este o oportunitate pentru România să demonstreze încă o dată că se află în zona de excelenţă a producerii de energie folosind tehnologia nucleară”, mai spune Valentin Ovidiu Nae.

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doiceşti răspunde direct necesităţilor de securitate energetică şi independenţă energetică, precum şi obiectivelor de decarbonizare, conform strategiei asumate de România, se mai arată în comunicat.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Digi Sport
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
centrala nucleara japonia
Japonia a repornit un reactor de la cea mai mare centrală nucleară din lume, închisă după dezastrul de la Fukushima
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
IAEA
România și alte 11 state avertizează asupra riscului unui accident nuclear în Ucraina
Andrii Sibiha
Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina și Rusia vor semna acorduri de pace separate cu SUA. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin
luna
Cursa pentru prima centrală nucleară pe Lună: Rusia anunță că va lansa trei module până în 2035. Planul ambițios al NASA
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler...
Tanc Leopard
„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
miruta
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în...
Ultimele știri
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor. Depinde de PNL
Tanczos Barna: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare. Ne-ar ajuta un pic de încredere reciprocă în coaliţie
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze Rafale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online