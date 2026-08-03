Nuclearelectrica importă energie din Ucraina pentru a acoperi deficitul provocat de oprirea unui reactor de la Cernavodă

Nuclearelectrica a anunțat, luni, că va importa energie electrică din Ucraina, prin intermediul companiei Energocom din Republica Moldova, pentru a acoperi deficitul de producție provocat de oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Compania susține că măsura are rolul de a limita efectele asupra pieței românești de energie, în contextul stării de alertă energetică declarate de Guvern.

Compania precizează că achiziția este realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova.

„Nuclearelectrica achiziţionează energie din Ucraina, achiziţie realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă şi, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieţei româneşti de energie”, arat[ postarea de luni, pe pagina de Facebook a companiei.

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Nuclearelectrica amintește că relația cu Energocom are la bază un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, care vizează consolidarea rezilienței energetice și sprijinul reciproc dintre cele două companii și, implicit, dintre România și Republica Moldova.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc şi durabil al acestui parteneriat. Aşa cum România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importanţa relaţiilor bilaterale construite pe solidaritate”, este menționat în comunicat.

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Reprezentanții companiei subliniază că situația creată de seceta severă și de nivelul extrem de scăzut al Dunării evidențiază necesitatea unor parteneriate solide între statele din regiune.

„Situaţia actuală dificilă în România şi la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de scăzut al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durată şi relaţii comerciale solide care să permită sprijinul reciproc şi menţinerea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional”, mai transmite Nuclearelectrica.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri că Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru luna august, după ce seceta și debitele foarte scăzute ale Dunării și ale râurilor au redus semnificativ producția de energie electrică.

În acest context, autoritățile au adoptat mai multe măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă și pentru creșterea producției și a importurilor de energie electrică, în condițiile în care debitul Dunării se află la valori apropiate de minime istorice.

Editor : Ana Petrescu