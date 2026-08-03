Live TV

Nuclearelectrica importă energie din Ucraina pentru a acoperi deficitul provocat de oprirea unui reactor de la Cernavodă

Data publicării:
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nuclearelectrica a anunțat, luni, că va importa energie electrică din Ucraina, prin intermediul companiei Energocom din Republica Moldova, pentru a acoperi deficitul de producție provocat de oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Compania susține că măsura are rolul de a limita efectele asupra pieței românești de energie, în contextul stării de alertă energetică declarate de Guvern.

Compania precizează că achiziția este realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova.

„Nuclearelectrica achiziţionează energie din Ucraina, achiziţie realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă şi, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieţei româneşti de energie”, arat[ postarea de luni, pe pagina de Facebook a companiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nuclearelectrica amintește că relația cu Energocom are la bază un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, care vizează consolidarea rezilienței energetice și sprijinul reciproc dintre cele două companii și, implicit, dintre România și Republica Moldova.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc şi durabil al acestui parteneriat. Aşa cum România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importanţa relaţiilor bilaterale construite pe solidaritate”, este menționat în comunicat.

Citește și: Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă. Miruță: „E un succes”

Reprezentanții companiei subliniază că situația creată de seceta severă și de nivelul extrem de scăzut al Dunării evidențiază necesitatea unor parteneriate solide între statele din regiune.

„Situaţia actuală dificilă în România şi la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de scăzut al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durată şi relaţii comerciale solide care să permită sprijinul reciproc şi menţinerea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional”, mai transmite Nuclearelectrica.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri că Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru luna august, după ce seceta și debitele foarte scăzute ale Dunării și ale râurilor au redus semnificativ producția de energie electrică.

În acest context, autoritățile au adoptat mai multe măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă și pentru creșterea producției și a importurilor de energie electrică, în condițiile în care debitul Dunării se află la valori apropiate de minime istorice.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Kim Jong Un
1
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind...
Jean-Luc Mélenchon
2
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
5
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Digi Sport
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
detonare dunare stanca parjoaia
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă. Miruță: „E un succes”
radu miruta face declaratii
Radu Miruţă: Un proiect care putea evita situația de pe Dunăre e blocat la Ministerul Transporturilor de vreo trei ani şi jumătate
explozie la o stanca de pe malul dunarii
Detalii din operațiunea pentru devierea cursului Dunării: Cum s-a încercat detonarea stâncii Pârjoaia și ce urmează
dumitru chisalita la digi24
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță în criza Energiei: Dacă lucrurile nu se schimbă radical, în două săptămâni lucrurile vor fi critice
photo-collage.png - 2026-08-01T170124.583
„Putem merge pe jos până în România”. Dunărea și Rinul seacă sub caniculă: reactoare oprite, nave blocate și epave descoperite
Recomandările redacţiei
Stâlpi de electricitate.
Claudiu Năsui: „Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și...
sigla psd
Cum propune PSD să fie modificată legea integrității, după ce a picat...
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate...
Moodys investors service
Consilier al premierului Bolojan: Există în continuare un risc mare...
Ultimele știri
Grindeanu neagă că au existat noi negocieri pentru un Guvern tehnocrat: „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeţi”
Prefectul din Covasna a fost trimis în judecată de DNA. Acuzațiile aduse la adresa lui Ráduly István
UEFA îl amenință pe Gianni Infantino cu acțiuni în justiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care atrag succes financiar pe 3 august 2026. Luna în Berbec le aduce oportunități și câștiguri...
Cancan
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Fanatik.ro
Lovitura lui Gigi Becali: „Îl ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru. E foarte bun!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
Adevărul
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire...
Playtech
Cât primește un deputat sau senator de la stat în fiecare lună. Salariu, diurnă, cazare și transport
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Pro FM
Sora Deliei a trecut prin spaima vieții ei: "M-am dus să-mi scot un tatuaj și am plecat cu suspiciunea de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Să promit puțin și să ofer mult!” Robert Pattinson, pe marile ecrane, cu personaje negative, în cele mai...
Adevarul
Transportatorii reclamă prețuri speculative la carburanți: FORT cere intervenția urgentă a Guvernului și a...
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”