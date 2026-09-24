Număr record de roboți în fabricile lumii. Cine conduce cursa automatizării în Europa

Numărul roboților industriali aflați în funcțiune în fabricile din întreaga lume a ajuns la un nivel record de cinci milioane în 2025, în creștere cu 9% față de anul precedent. Peste 600.000 de roboți noi au fost instalați într-un singur an, pe fondul accelerării automatizării industriale la nivel global, conform cifrelor publicate joi de Federaţia Internaţională de Robotică (IFR).

„Automatizarea industrială avansează cu rapiditate. Noul prag de cinci milioane de roboţi operaţionali în fabricile din întreaga lume reprezintă mai mult decât dublul numărului înregistrat în urmă cu şapte ani”, afirmă preşedintele Federaţiei Internaţionale de Robotică, Jane Heffner.

China este lider mondial în instalarea de roboţi, cu o creştere estimată de 20% în 2025 faţă de anul precedent, ajungând la 354.000 de roboţi industriali scrie Agerpres. Instalările de roboţi în fabricile chineze reprezintă echivalentul a 59% din totalul instalărilor la nivel global.

SUA au instalat 38.400 de roboţi în fabrici în 2025. Urmează, în ordine, Japonia cu 36.200 roboţi, Coreea de Sud cu 30.200 de roboţi şi Germania, cu 24.800 de roboţi industriali.

Germania este a cincea cea mai mare piaţă de roboţi din lume şi, de departe, cea mai mare din Europa. În 2025, Germania a fost responsabilă pentru 41% din totalul instalărilor de roboţi din Uniunea Europeană (UE), deşi comparativ cu 2024, instalările au scăzut cu 8%. Industria auto este principalul utilizator de roboţi industriali în Germania, dar cota sa de piaţă este în scădere.

Numărul de instalări de roboţi în Italia, a doua cea mai mare piaţă europeană, a scăzut cu 11%, până la aproximativ 7.800 de unităţi. Franţa a recâştigat locul al treilea cu aproape 4.500 de unităţi, în scădere cu 8%, devansând Spania, cu aproape 4.300 de unităţi, în scădere cu 15%.

Federaţia Internaţională de Robotică prognozează că instalările de roboţi industriali vor creşte cu 9% în 2026, ajungând la 655.000 de unităţi şi la 806.000 în 2029, în principal în China, SUA şi India.

Dezvoltarea capacităţii de producţie în economiile cu salarii mari şi în ţările cu deficit de forţă de muncă vor impulsiona cererea de automatizare. În plus, schimbările demografice susţin şi ele cererea de roboţi industriali, ale căror capacităţi cresc odată cu progresele în domeniile inteligenţa artificială, viziune computerizată şi senzori.

Editor : M.I.