Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 în 2025. Primăriile, MAI și Armata au pierdut cele mai multe posturi

Numărul bugetarilor din România a scăzut în noiembrie 2025 la 1.280.562 de posturi ocupate, cu 290 mai puține decât în octombrie și cu aproape 32.000 mai puține față de începutul anului, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Cele mai mari tăieri au avut loc în primării, în Poliție și în structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum și în Armată, unde au dispărut peste 1.100 de posturi într-o singură lună, în timp ce Ministerul Educației a angajat peste 1.400 de persoane, iar instituțiile finanțate din venituri proprii au mai adăugat aproape 600 de posturi.

Potrivit AGERPRES, comparativ cu începutul anului, reducerea este mult mai consistentă: raportat la ianuarie 2025, în noiembrie erau ocupate cu 31.946 de posturi mai puține în sistemul bugetar.

Peste 63% dintre bugetari se află în administrația centrală

Datele Ministerului Finanțelor arată că peste 63% dintre posturile ocupate se aflau în administrația publică centrală, respectiv 815.556 de angajați, cu 593 mai mulți decât în octombrie 2025.

Dintre aceștia, 600.581 lucrau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat, în creștere cu 174 de persoane față de luna anterioară.

Cele mai mari efective de personal au fost înregistrate în:

Ministerul Educației – 293.788 de posturi ocupate (plus 1.441 față de octombrie);

Ministerul Afacerilor Interne – 124.860 (minus 453);

Ministerul Apărării Naționale – 75.585 (minus 692);

Ministerul Finanțelor – 23.881 (minus 37);

Ministerul Sănătății – 18.265 (minus 45).

Scăderi în majoritatea categoriilor de instituții

În instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.752 de posturi, cu 29 mai puține decât în luna precedentă.

În cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj lucrau 42.980 de persoane (minus 138), iar în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau ocupate 163.243 de posturi, în creștere cu 586.

În administrația publică locală lucrau, în noiembrie 2025, 465.006 persoane, cu 883 mai puține decât în octombrie.

Dintre acestea, 284.284 activau în instituții finanțate integral din bugetele locale (minus 876), iar 180.722 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (minus 7).

