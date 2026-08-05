Numărul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 13% în primul semestru din 2026. Capitala conduce clasamentul

Numărul firmelor dizolvate în România a crescut cu 12,95% în primele șase luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În total, 29.818 firme au fost dizolvate, față de 26.400 în intervalul ianuarie-iunie 2025, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, unde 6.402 firme au ajuns în această situație, cu 23,81% mai multe decât în primul semestru din 2025. Capitala este urmată de județele Cluj, cu 1.740 de firme dizolvate, în creștere cu 17,65%, Ilfov, cu 1.552 de cazuri, în creștere cu 15,39%, și Timiș, unde numărul acestora a ajuns la 1.325, cu 20,56% mai mult față de perioada similară a anului trecut.

Un număr ridicat de dizolvări a fost raportat și în Constanța, respectiv 1.320, Iași - 1.070 și Brașov - 1.036. Față de primul semestru din 2025, creșterile au fost de 2,48% în Constanța, 11,92% în Iași și 2,37% în Brașov.

Călărași, cea mai mare creștere procentuală

Cele mai mari creșteri procentuale ale numărului de firme dizolvate au fost consemnate în Călărași, cu 47,13%, Ialomița, cu 42,4%, și Mureș, cu 33,18%.

La polul opus, cele mai puține dizolvări au fost înregistrate în Mehedinți, unde au fost raportate 146 de cazuri, cu 20,22% mai puține decât în perioada ianuarie-iunie 2025. În Ialomița și Covasna au fost dizolvate câte 178 de firme, în creștere cu 42,4%, respectiv 14,1%.

În Teleorman au fost consemnate 220 de dizolvări, cu 1,85% mai multe decât în primul semestru din 2025, în Giurgiu - 228, în creștere cu 6,54%, în Harghita - 229, cu 14,5% mai multe, iar în Călărași - 231, în creștere cu 47,13%.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Mehedinți, cu 20,22%, Brăila, cu 9,85%, și Bistrița-Năsăud, cu 7,36%.

Comerțul rămâne domeniul cu cele mai multe firme dizolvate

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, a rămas sectorul cu cele mai multe dizolvări de firme. În primele șase luni din 2026 au fost raportate 5.371 de cazuri la nivel național, însă numărul lor a scăzut cu 13,5% față de aceeași perioadă din 2025.

Alte domenii cu un număr ridicat de dizolvări au fost activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 2.091 de cazuri, construcțiile, cu 1.950, și transportul și depozitarea, cu 1.732.

Comparativ cu primul semestru din 2025, dizolvările au scăzut cu 8,05% în activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 15,03% în construcții și cu 8,6% în transport și depozitare.

Doar în luna iunie 2026 au fost înregistrate 4.394 de dizolvări de firme. Cele mai multe au fost raportate în București - 1.022, Ilfov - 262, Cluj - 257, Timiș - 184, Constanța - 174 și Brașov - 145.

Editor : A.D.