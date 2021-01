Numărul românilor care economisesc bani a scăzut în timpul pandemiei, dar nivelul economiilor a crescut. Studiu

Numărul românilor care reușesc să economisească bani a scăzut în timpul pandemiei, față de perioada de dinainte, arată datele unui sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), comandat de Asociaţia Română a Băncilor. Cu toate acestea, nivelul economiilor a crescut.

Aproximativ 4 români din 10 reuşesc să facă economii (39%) în perioada pandemiei, relevă studiul IRES. Proporția celor care ajung să pună bani deoparte a scăzut față de perioada de dinaintea pandemiei, când, într-o lună obişnuită, peste două treimi dintre respondenţi (68%) reuşeau să facă acest lucru, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Română a Băncilor.

Bărbații și persoanele care locuiesc în mediul urban reușesc în mai mare măsură să economisească în timpul pandemiei.

„Dacă ar dispune de o sumă mare de bani şi ar dori să economisească, 28% dintre români i-ar investi în educaţia proprie sau a membrilor familiei, 23% dintre respondenţi ar depune banii la bancă, 16% ar avea iniţiative antreprenoriale şi 10% ar cumpăra valută, restul fiind utilizaţi în diverse scopuri. Doar 9% dintre respondenţi ar ţine banii la saltea”, arată studiul.

În pofida scăderii ponderii persoanelor care economisesc, pandemia COVID-19 a determinat o accelerare a vitezei de creştere a depozitelor clienţilor până la 15%, în ritm anual, cu 3-4 puncte procentuale peste nivelul de dinainte de pandemie.

Soldul depozitelor este cifrat la 410 miliarde lei, potrivit datelor la luna noiembrie 2020.

Românii încă vor să meargă la ghișeu

Două treimi din economiile populaţiei şi companiilor sunt realizate în moneda naţională, restul economiilor fiind constituite în valută. Majoritatea depozitelor sunt constituite pe termene scurte, de sub un an. Aproximativ 61,4% din soldul economiilor din bănci sunt constituite de populaţie.

Pentru constituirea unui depozit bancar, peste trei sferturi dintre clienţi (78%) preferă interacţiunea directă cu funcţionarul bancar, 14% doresc interacţiune de tip online, pentru 1% dintre români este indiferentă metoda de interacţiune, iar pentru 7% din cei intervievaţi nu este cazul.

Studiul mai arată că numărul deponenţilor la instituţiile de credit participante FGDB se cifrează la 14,9 milioane, din care 13,8 milioane reprezintă deponenţi persoane fizice, la finele trimestrului trei al anului trecut. Un deponent care are depozite la mai multe bănci este luat în evidenţă în statistică de mai multe ori. Plafonul de garantare a depozitelor este de 100.000 euro, echivalent în lei, per deponent per bancă.

Sondajul de opinie a fost realizat în luna decembrie 2020 pe un eşantion de 1.479 respondenţi adulţi, dintre care 1.158 sunt utilizatori de servicii bancare, eroarea maximă tolerată fiind de +/- 2,8%.

Editor : B.P.