Live TV

Numărul șomerilor înregistrați a ajuns la 260.919 în august. Cei mai mulți au peste 55 de ani

Data publicării:
agerpres someri somaj someri peste 40 de ani 13 10 2015-1
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Peste 65.000 dintre șomerii înregistrați au mai mult de 55 de ani

Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,26% la sfârșitul lunii august 2026, în creștere cu 0,01 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate vineri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). În evidențele instituției figurau 260.919 persoane, dintre care aproape 200.000 nu primeau indemnizație de șomaj.

Numărul persoanelor înregistrate ca șomeri a crescut cu 1.030 față de luna iulie. Dintre acestea, 61.718 primeau indemnizație, iar 199.201 erau șomeri neindemnizați.

Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3.960, în timp ce numărul celor care nu beneficiau de indemnizație a scăzut cu 2.930.

Astfel, mai mult de trei sferturi dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM nu primeau indemnizație de șomaj.

Cele mai multe persoane înregistrate proveneau din mediul rural. La sfârșitul lunii august, 188.421 de șomeri locuiau la sate, iar 72.498 în mediul urban. Cu alte cuvinte, peste 72% dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM proveneau din mediul rural.

Diferența dintre femei și bărbați a fost mai redusă. Numărul bărbaților înregistrați ca șomeri a ajuns la 133.409, în timp ce numărul femeilor a fost de 127.510.

Citește și: ANALIZĂ Cum arată piața muncii din România în 2026: salarii mai mari, dar putere de cumpărare mai mică și decalaje mari față de UE

Peste 65.000 dintre șomerii înregistrați au mai mult de 55 de ani

Persoanele de peste 55 de ani au format cea mai numeroasă categorie de vârstă din evidențele ANOFM, cu 65.981 de șomeri. Acestea au fost urmate de persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, în cazul cărora au fost înregistrate 61.052 de persoane.

La polul opus s-a aflat categoria de vârstă 25-29 de ani, cu 14.675 de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii august.

Datele indică o pondere ridicată a persoanelor cu un nivel redus de educație. Șomerii fără studii și cei care au absolvit doar învățământul primar au reprezentat 28,48% din total, iar persoanele cu studii gimnaziale au avut o pondere de 33,17%.

Împreună, persoanele fără studii și cele care au absolvit cel mult învățământul gimnazial au reprezentat aproape 62% dintre șomerii înregistrați. La celălalt capăt, persoanele cu studii universitare au avut o pondere de 5,09%, potrivit ANOFM.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
2
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
4
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
cosmin andreica
5
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Digi Sport
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla psd
PSD le-a transmis reprezentanților S&P că este pregătit să preia guvernarea și să încheie criza politică
Decontarea cheltuielilor de navetă pentru profesori. Foto Shutterstock
Câți bani intră și cât se cheltuie lunar într-o gospodărie. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget
pompa carburanti
Cum a ajuns motorina să coste peste 11 lei, iar benzina aproape 10 lei
centrala nucleara de la cenavoda
Dumitru Chisăliță avertizează asupra unei ierni dificile: „Depindem de vreme pentru repornirea Centralei de la Cernavodă”
Gheorghe Hagi
Liga Națiunilor. Suedia – România, primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner. Surprize în primul 11
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Schița Guvernului Mureșan. Cum și-au împărțit PNL, USR și UDMR...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în...
Rachetă lansată de sistemul Patriot.
Zelenski: Donald Trump a luat „decizia finală” în privința acordării...
oameni mulți pe o stradă din Europa
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare...
Ultimele știri
UE analizează autorizarea benzinei E20. Avantaje, dezavantaje și eventualele capcane ale noului combustibil
Proiectul de lege privind organizarea alegerilor anticipate va fi pus în transparență săptămâna viitoare. Explicațiile AEP
Un avanpost izolat din Groenlanda ar putea deveni bază militară americană. Mestersvig, punct strategic în Arctica
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Fanatik.ro
„Campionatul din SUA e peste cel din România!”. De ce Louis Munteanu va fi titular în Suedia
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
„Mă bucur să-l văd!” Graham Potter, mesaj special pentru Tudor Băluță înainte de Suedia – România
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Pro FM
Cheloo, declarații rare despre mama sa. Cu ce s-a ocupat până în ultima zi a vieții sale: „A fost decizia ei”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith împlinește 58 de ani. Top 10 filme care i-au definit cariera
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
TRAILER. Transformare totală pentru Johnny Depp în thrillerul „Day Drinker”. Din nou cu Penelope Cruz pe...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...