Numărul șomerilor înregistrați a ajuns la 260.919 în august. Cei mai mulți au peste 55 de ani

Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,26% la sfârșitul lunii august 2026, în creștere cu 0,01 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate vineri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). În evidențele instituției figurau 260.919 persoane, dintre care aproape 200.000 nu primeau indemnizație de șomaj.

Numărul persoanelor înregistrate ca șomeri a crescut cu 1.030 față de luna iulie. Dintre acestea, 61.718 primeau indemnizație, iar 199.201 erau șomeri neindemnizați.

Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3.960, în timp ce numărul celor care nu beneficiau de indemnizație a scăzut cu 2.930.

Astfel, mai mult de trei sferturi dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM nu primeau indemnizație de șomaj.

Cele mai multe persoane înregistrate proveneau din mediul rural. La sfârșitul lunii august, 188.421 de șomeri locuiau la sate, iar 72.498 în mediul urban. Cu alte cuvinte, peste 72% dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM proveneau din mediul rural.

Diferența dintre femei și bărbați a fost mai redusă. Numărul bărbaților înregistrați ca șomeri a ajuns la 133.409, în timp ce numărul femeilor a fost de 127.510.

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Peste 65.000 dintre șomerii înregistrați au mai mult de 55 de ani

Persoanele de peste 55 de ani au format cea mai numeroasă categorie de vârstă din evidențele ANOFM, cu 65.981 de șomeri. Acestea au fost urmate de persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, în cazul cărora au fost înregistrate 61.052 de persoane.

La polul opus s-a aflat categoria de vârstă 25-29 de ani, cu 14.675 de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii august.

Datele indică o pondere ridicată a persoanelor cu un nivel redus de educație. Șomerii fără studii și cei care au absolvit doar învățământul primar au reprezentat 28,48% din total, iar persoanele cu studii gimnaziale au avut o pondere de 33,17%.

Împreună, persoanele fără studii și cele care au absolvit cel mult învățământul gimnazial au reprezentat aproape 62% dintre șomerii înregistrați. La celălalt capăt, persoanele cu studii universitare au avut o pondere de 5,09%, potrivit ANOFM.

Editor : A.D.