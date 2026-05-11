O companie farmaceutică poloneză lansează o ofertă de preluare de 270 de milioane de euro pentru producătorul român Biofarm

Compania farmaceutică poloneză Polpharma a lansat o ofertă de preluare în valoare de 270 de milioane de euro pentru producătorul român de medicamente Biofarm, extinzându-și prezența în Europa Centrală și de Est, scrie TVPWorld.

Fondurile de investiții românești Longshield Investment Group și Lion Capital, care dețin împreună 88,4% din Biofarm, au acceptat deja să-și vândă participațiile.

Cu toate acestea, preluarea necesită aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară din România.

Longshield a anunțat pe 6 mai că Polpharma a oferit 1,379 lei pe acțiune pentru Biofarm, evaluând compania la aproximativ 1,36 miliarde de lei (aproximativ 270 de milioane de euro).

Prețul ofertei reprezintă o primă de aproape 15% față de valoarea de piață a companiei românești înainte de anunț.

Acțiunile companiei române au crescut cu 2,9% pe 7 mai, în timp ce titlul a înregistrat o creștere de peste 53% în ultimele șase luni, ceea ce sugerează că investitorii anticipaseră o potențială tranzacție, a relatat publicația economică Ziarul Financiar.

Biofarm a raportat rezultate stabile pentru primul trimestru al anului 2026. Veniturile din vânzări s-au situat la 92,49 milioane de lei (17,7 milioane de euro), în ușoară scădere față de 95,08 milioane de lei (18,2 milioane de euro) cu un an înainte, în timp ce profitul net a crescut ușor la 32,53 milioane de lei (6,22 milioane de euro) de la 32,32 milioane de lei (6,18 milioane de euro).

Polpharma este cel mai mare producător farmaceutic din Polonia și unul dintre cei mai mari din regiune, generând venituri anuale de peste 1,1 miliarde de euro și având aproximativ 5.600 de angajați.

