Live TV

O companie farmaceutică poloneză lansează o ofertă de preluare de 270 de milioane de euro pentru producătorul român Biofarm

Data publicării:
Close up of pile of assorted pills
Medicamente. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Compania farmaceutică poloneză Polpharma a lansat o ofertă de preluare în valoare de 270 de milioane de euro pentru producătorul român de medicamente Biofarm, extinzându-și prezența în Europa Centrală și de Est, scrie TVPWorld.

Fondurile de investiții românești Longshield Investment Group și Lion Capital, care dețin împreună 88,4% din Biofarm, au acceptat deja să-și vândă participațiile.

Cu toate acestea, preluarea necesită aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară din România.

Longshield a anunțat pe 6 mai că Polpharma a oferit 1,379 lei pe acțiune pentru Biofarm, evaluând compania la aproximativ 1,36 miliarde de lei (aproximativ 270 de milioane de euro).

Prețul ofertei reprezintă o primă de aproape 15% față de valoarea de piață a companiei românești înainte de anunț.

Acțiunile companiei române au crescut cu 2,9% pe 7 mai, în timp ce titlul a înregistrat o creștere de peste 53% în ultimele șase luni, ceea ce sugerează că investitorii anticipaseră o potențială tranzacție, a relatat publicația economică Ziarul Financiar.

Biofarm a raportat rezultate stabile pentru primul trimestru al anului 2026. Veniturile din vânzări s-au situat la 92,49 milioane de lei (17,7 milioane de euro), în ușoară scădere față de 95,08 milioane de lei (18,2 milioane de euro) cu un an înainte, în timp ce profitul net a crescut ușor la 32,53 milioane de lei (6,22 milioane de euro) de la 32,32 milioane de lei (6,18 milioane de euro).

Polpharma este cel mai mare producător farmaceutic din Polonia și unul dintre cei mai mari din regiune, generând venituri anuale de peste 1,1 miliarde de euro și având aproximativ 5.600 de angajați.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zbigniew Ziobro
Fostul ministru fugar al Justiției din Polonia, aflat în exil în Ungaria, a ajuns în SUA. Donald Trump i-ar fi aprobat personal viza
drona in aer
Alertă în Polonia: o dronă s-a prăbuşit lângă frontiera cu exclava rusă Kaliningrad
trump
Trump nu exclude relocarea în Polonia a trupelor americane retrase din Germania
Poland first member to sign EU's SAFE Defence Agreement
Polonia a semnat un împrumut de apărare de la UE în valoare de 43,7 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate statele membre
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Președintele Nawrocki solicită un referendum privind costurile climatice ale UE. „Să decidă polonezii ritmul”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...