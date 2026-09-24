O fermă din Buzău va fi închisă după confirmarea pestei porcine africane. 5.720 de porci vor fi sacrificați

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o exploatație comercială din localitatea Stâlpu, județul Buzău, a anunțat joi Prefectura. Ferma, în care se află 5.720 de porci, va fi închisă, iar toate animalele vor fi sacrificate pentru a limita răspândirea bolii. Autoritățile au început o anchetă epidemiologică.

În jurul focarului va fi instituită o zonă de protecție pe o rază de trei kilometri, iar zona de supraveghere se va întinde până la zece kilometri și o va include pe cea de protecție.

În acest perimetru se mai află două exploatații comerciale de porci. Mișcarea animalelor va fi restricționată pentru o perioadă care urmează să fie stabilită prin planul adoptat de Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău.

Restricții pentru locuitorii din Stâlpu

Proprietarii de animale din localitate trebuie să țină porcii închiși în curți, fără acces la pășunat sau la bălți. Orice suspiciune de îmbolnăvire trebuie anunțată imediat medicului veterinar împuternicit.

Până la clarificarea situației epidemiologice din fermă, în Stâlpu nu vor putea fi organizate piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale. Nerespectarea măsurilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.600 de lei.

Activitatea fermei va putea fi reluată numai după închiderea focarului. Procedura poate începe după cel puțin 30 de zile de la declararea acestuia, după efectuarea dezinfecției finale și verificarea eficienței sale prin probe de sanitație.

După alte 15 zile este recomandată introducerea unor animale-santinelă, care vor fi monitorizate timp de o lună înainte ca exploatația să își poată relua activitatea în condiții normale.

Reprezentanții Prefecturii au precizat că pesta porcină africană nu se transmite la oameni și nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației. Boala se răspândește însă rapid în rândul porcilor și poate provoca pierderi economice importante crescătorilor.

Editor : A.D.