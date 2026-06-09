„O lege a salarizării nu se scrie doar cu sindicatele”. Dragoș Pîslaru anunță consultări publice pe proiect, într-un live pe Facebook

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că va deschide consultările privind legea salarizării unitare către întreaga societate și că va organiza joi, de la ora 15:00, o sesiune live pe Facebook dedicată proiectului.

Potrivit ministrului, cetățenii vor putea transmite întrebări și sugestii legate de legea salarizării, atât în comentarii, cât și prin mesaje private sau pe adresa oficială de e-mail a cabinetului ministrului.

„O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecință, am decis să deschid dialogul către întreaga societate și voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în fața cetățenilor”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

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Acesra a anunțat că sesiunea live va avea loc joi, la ora 15:00, pe pagina sa de Facebook și va fi dedicată dezbaterii proiectului legii salarizării unitare.

„Vă invit să îmi transmiteți întrebări/sugestii aici, în comentariu, prin mesaj privat ori pe adresa oficială de e-mail cabinet.ministru@mmuncii.gov.ro. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună”, a transmis Pîslaru.

Legea salarizării unitare este unul dintre proiectele asumate de Guvern în relația cu Comisia Europeană și vizează reorganizarea sistemului de salarizare din sectorul public. Proiectul a generat în ultimii ani dezbateri legate de diferențele salariale dintre diverse categorii de bugetari și de impactul asupra bugetului de stat.

Editor : A.D.