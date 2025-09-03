Live TV

O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) vine miercuri la București. Care este scopul vizitei

Data publicării:
Fondul Monetar Internațional.Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
Fondul Monetar Internațional.Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti, informează Agerpres.

"Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale", a anunţat instituţia financiară internaţională.

Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la Bucureşti, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului "World Economic Outlook" (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituţia financiară internaţională.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
trenul lui kim jong un
3
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
DNA are 90% dintre dosare „întârziate” în camera preliminară. O...
DNA-Romania-1
Procurorii DNA fac 47 de percheziții în 9 județe într-un dosar de...
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Preşedintele Consiliului European e primit astăzi, la Cotroceni, de...
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă...
Ultimele știri
Sondaj: Cei mai mulți europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale. Românii sunt mai puțin interesați
Accident grav pe DN24C, în Botoșani. 15 persoane implicate din care 4 sunt încarcerate, fiind activat Planul Roșu de Intervenție
Momentul în care americanii atacă o navă care transporta droguri, venind din Venezuela. 11 persoane au fost ucise
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
coroana pe mormant in cimitir
Edilii interzic coroanele pentru morți. Măsura luată de un oraș din România pentru a face economie la buget: „Bani irosiți degeaba”
Chinese yuan money 100 banknotes
O importantă bancă chineză a suspendat plățile din Rusia după sancțiunile impuse de UE
taxe sua inflatie somaj germania
Cea mai mare economie a Europei, afectată de inflație și șomaj, pe fondul tarifelor vamale anunțate de SUA
Job centre, Müllerstrasse, Wedding, middle, Berlin, Germany, Jobcenter, Muellerstrasse, Mitte, Deutschland
Șomajul în Germania depășește trei milioane de persoane, pentru prima dată în ultimul deceniu
Modern ballistic nuclear rockets on rehearsal of military parade in Moscow, Russia
Rusia cheltuiește suma-record de 500 de milioane de dolari pe zi pentru armată, potrivit unui raport
Partenerii noștri
Pe Roz
Jamie Lee Curtis a ratat o întâlnire cu prințesa Diana pentru că a trebuit să folosească baia: "Nu m-am...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...