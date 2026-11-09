O nouă ediție Tezaur începe luni. Ce dobânzi oferă statul și până când pot investi românii

Românii pot investi, în perioada 9 noiembrie-4 decembrie, în titluri de stat Tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale neimpozabile cuprinse între 6,50% și 7,50%, a anunțat luni Ministerul Finanțelor.

Pentru titlurile cu maturitatea de un an, dobânda anuală este de 6,50%, în timp ce emisiunile cu scadența la trei ani oferă o dobândă de 7%. Cea mai ridicată dobândă, de 7,50% pe an, este acordată titlurilor cu maturitatea de cinci ani.

Titlurile de stat au o valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată.

Veniturile obținute de investitori nu sunt impozitate, iar dobânda se plătește anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

Cum pot fi cumpărate titlurile de stat Tezaur

Perioadele de subscriere diferă în funcție de canalul ales:

- prin platforma Ghișeul.ro, între 9 noiembrie și 2 decembrie 2026;

- online, prin Spațiul Privat Virtual, între 9 noiembrie și 3 decembrie 2026, de către persoanele înregistrate în SPV pentru titlurile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului;

- direct de la unitățile Trezoreriei Statului, între 9 noiembrie și 4 decembrie 2026;

- prin subunitățile Poștei Române din mediul urban, între 9 noiembrie și 3 decembrie 2026;

- prin subunitățile poștale din mediul rural, între 9 noiembrie și 2 decembrie 2026.

Persoanele care cumpără titlurile prin Ghișeul.ro trebuie să aibă un cont pe platformă și un card de debit.

Posibilitatea achiziționării online prin Ghișeul.ro a fost introdusă în martie 2025. Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferarea sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar al investitorului.

Cine poate investi și în ce condiții

Pot cumpăra titluri de stat persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data efectuării subscrierii.

Un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Subscrierile pot fi anulate numai în perioada în care emisiunea este deschisă, prin depunerea unei cereri.

Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență, în condițiile prevăzute de program.

Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Editor : A.D.