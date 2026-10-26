Live TV

O nouă taxă pentru comenzile de pe Temu, Shein, AliExpress și alți comercianți din afara UE, de la 1 noiembrie. Cum va fi calculată

Data publicării:
colete ue taxa vamala shopping online
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană introduce, de la 1 noiembrie 2026, o nouă taxă de procesare în valoare de 2 euro/categorie produs pentru comenzile online, fiind vizate coletele venite din afara spaţiului comunitar. Aceasta se adaugă taxei de 3 euro pentru coletele mici, intrată în vigoare din luna iulie, şi are ca obiectiv limitarea afluxului de produse din China achiziţionate de pe platforme online precum Shein, Temu sau Aliexpress.

Taxa de procesare de 2 euro este concepută ca o măsură permanentă, însă valoarea ei va fi revizuită o dată la doi ani, în funcţie de evoluţia costurilor controalelor vamale.

„Aceste `taxe de procesare` sunt menite să finanţeze consolidarea controalelor vamale, în contextul afluxului de produse chinezeşti achiziţionate prin intermediul platoformelor localizate în Asia. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici din Asia au intrat în UE – de patru ori mai mult decât numărul înregistrat în 2022, iar dintre acestea 93% au provenit din China prin platforme precum Shein, Temu şi Aliexpress”, potrivit publicaţiei online Cnews.fr, citat de News.ro.

Concret, noua „taxă de procesare” se aplică fiecărei categorii de articole cuprinse într-un pachet. De exemplu, un colet care conţine trei tricouri va fi supus unei taxe de 2 euro, chiar dacă este vorba despre trei articole distincte. În schimb, dacă pachetul conţine trei tricouri şi o pereche de pantaloni, taxa va fi de 4 euro (2 euro pentru tricouri şi 2 euro pentru pantaloni).

Teoretic, aceste taxe nu vor fi facturate la consumatori; plata lor va reveni platformelor, vânzătorilor sau intermediarilor. Cu toate acestea, comercianţii au libertatea de a-şi majora preţurile pentru a transfera costul noii taxe către cumpărători.

UE a recurs la această nouă taxă în contextul numărului ridicat al coletelor care vin Asia, ceea ce face dificilă verificarea sistematică a tuturor produselor, fiind foarte uşor pentru mărfurile periculoase sau contrafăcute să ajungă pe piaţa europeană fără să fie depistate.

În acelaşi timp, trebuie precizat şi faptul că industriaşii şi comercianţii europeni au reclamat de mult timp concurenţa neloială din partea vânzătorilor care operează prin platforme internaţionale. Printre statele care au susţinut o astfel de decizie se numără, Franţa, în mod special.

În acelaşi timp, începând cu 1 iulie 2028, vor fi introduse şi taxe specifice, cu valoare redusă, pentru coletele care tranzitează depozite specializate. La acel moment, taxa de 3 euro aplicată coletelor mici va fi eliminată.

Noile reglementări sunt stablite prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152 al Comisiei din 21 septembrie 2026 de completare a Regulamentului (UE) 2026/2108 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea cuantumului taxei de procesare la nivelul Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 22 octombrie 2026.

Taxa de 3 euro, în vigoare de la 1 iulie

De la 1 iulie 2026, a intrat în vigoare şi taxa de 3 euro. Astfel, produsele cumpărate online de persoanele fizice din România din afara Uniunii Europene (UE), prin intermediul unor platforme de comerţ online pe care se plasează comenzi cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro, s-au scumpit de la 1 iulie 2026, din cauza introducerii acestei taxe vamale de trei euro pentru fiecare articol (subpoziţie tarifară) din coletul respectiv.

Noua taxă vamală s-a adăugat taxei logistice de 25 de lei/colet, intrată în vigoare în România, la începutul anului, pentru coletele cu valoare comercială peste 150 de euro provenite din afara Uniunii. De la 1 noiembrie 2026, taxa naţională de 25 de lei pentru coletele extracomunitare urmează să fie eliminată.

Până la 1 iulie, coletele de acest tip erau scutite de taxe vamale la nivelul UE. Practic, începând cu luna iulie, s-a eliminat facilitatea fiscală care scutea de taxe vamale coletele de mică valoare. România şi Italia (care între timp a amânat aplicarea) erau singurele state care aplicau taxa logistică de la 1 ianuarie 2026.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
1
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
2
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
3
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
5
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Digi Sport
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
peter magyar profimedia
Guvernul ungar propune o taxă pe avere pentru persoanele foarte bogate
Italy, Veneto, Venice, Gondola on Canal Grande in front of Rialto Bridge
Veneția vrea să impună o taxă de intrare de cel puțin 30 de euro de persoană
blocuri in oras
Taxă nouă pentru marii dezvoltatori imobiliari. Cseke Attila: Noile cartiere trebuie să însemne şi drumuri, şcoli şi spaţii verzi
Biserică Germania
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât plătește o persoană pe „impozitul bisericesc”
Un Boeing 737 Max 10 în construcție la Everett, Statele Unite. Foto Profimedia
Boeing înregistrează pierderi din cauza viitoarelor avioane prezidențiale dorite de Trump
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_GRINDEANU_001INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două...
Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti, 21 septembrie 2026.
Tribunalul Bucureşti a respins cererea DIICOT de prelungire a...
BUCURESTI - BNR - INTREVEDERE PREMIER - 26 OCT 2026
Luca Niculescu s-a întâlnit cu guvernatorul BNR. Ce a declarat...
sorin grindeanu inquam
Grindeanu spune că „nu vor fi schimbări în perioada următoare la...
Ultimele știri
Execuția bugetară la nouă luni: Deficitul a scăzut de la 5,31% la 3,81% din PIB. Cum au evoluat cheltuielile statului
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Vremea se răcește. Meteorologii anunță prognoza până pe 8 noiembrie, pentru fiecare regiune din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii scapă de stres și griji până pe 21 noiembrie 2026. Au intrat într-o perioadă de liniște și schimbări...
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
Top 5 jucători de la U Craiova care-l umplu de bani pe Mihai Rotaru: „Face milioane!”
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Marius Șumudică, reacție dură la adresa lui Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Mai calcă puțin frâna cu...
Adevărul
Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea...
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
De ce elevii francezi mărșăluiesc pe străzi pentru probleme care în România sunt „o nimica toată”. Explicația...
Newsweek
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
Digi FM
În campanie pentru democraţi, Obama îl atacă dur pe Trump: „A decis să înceapă un război inutil pe care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...