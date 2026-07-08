Live TV

O țeavă spartă sau o furtună pot aduce pagube de sute de mii de lei. Cât au plătit asigurătorii în doar trei luni

Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
UNSAR: Evenimentele neprevăzute generează costuri tot mai mari Ce acoperă o asigurare facultativă de locuință

Companiile de asigurări au plătit despăgubiri în valoare de 166 de milioane de lei pentru refacerea proprietăților asigurate în primul trimestru din 2026, în creștere cu aproximativ 19% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aproape 44 de milioane de lei din această sumă au fost achitate în baza asigurărilor facultative de locuință, potrivit datelor prezentate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), pe baza statisticilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit UNSAR, majorarea despăgubirilor reflectă atât creșterea costurilor generate de evenimentele neprevăzute, cât și rolul tot mai important al asigurărilor în protejarea proprietăților. Din totalul despăgubirilor plătite pentru refacerea proprietăților, aproape 44 de milioane de lei au reprezentat daune achitate pentru locuințele asigurate prin polițe facultative, valoare cu 12% mai mare decât în primul trimestru din 2025.

UNSAR: Evenimentele neprevăzute generează costuri tot mai mari

Reprezentanții asigurătorilor au atras atenția că furtunile, incendiile, avariile instalațiilor sau alte incidente pot genera cheltuieli semnificative pentru proprietari.

„Evoluţia confirmă faptul că fenomenele care pot afecta o locuinţă, de la furtuni şi incendii până la avarii ale instalaţiilor sau alte evenimente neprevăzute, generează costuri semnificative pentru proprietari, costuri care pot fi gestionate mult mai uşor prin intermediul unei asigurări facultative de locuinţă”, se arată într-un comunicat al UNSAR.

În același timp, gradul de protecție al locuințelor este în creștere. La finalul primului trimestru din 2026, numărul polițelor facultative de locuință era cu 9% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor prezentate de organizație, aproximativ 160.000 de locuințe în plus beneficiază în prezent de o asigurare facultativă, comparativ cu primul trimestru din 2025, echivalentul fondului locativ al unui oraș de dimensiuni medii.

Președintele și directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, spune că evoluția despăgubirilor arată că evenimentele care afectează locuințele sunt tot mai frecvente și mai costisitoare.

„Fiecare despăgubire înseamnă o familie care a putut să îşi repare locuinţa şi să revină la normal după un eveniment neprevăzut. Creşterea despăgubirilor confirmă că riscurile se produc cu o frecvenţă din ce în ce mai mare şi sunt tot mai costisitoare, iar protecţia financiară oferită de asigurări devine un element esenţial al rezilienţei fiecărei comunităţi. Asigurarea facultativă înseamnă, înainte de toate, continuitate, siguranţă şi capacitatea de a reveni rapid la normal atunci când apare un astfel de eveniment”, a declarat acesta.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR, a subliniat că cele mai multe daune sunt provocate de incidente obișnuite: „O ţeavă spartă, o furtună sau un incendiu pot transforma, în doar câteva minute, economiile unei familii în cheltuieli neprevăzute, de la zeci de mii până la sute de mii de lei”.

Ce acoperă o asigurare facultativă de locuință

În România, o asigurare facultativă de locuință poate fi încheiată doar pentru imobilele care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD.

Spre deosebire de polița obligatorie, asigurarea facultativă oferă protecție extinsă, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor din locuință. Aceasta poate acoperi atât pagube provocate de dezastre naturale, cât și alte riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă, canalizare, climatizare sau termoficare, defecțiuni ale centralei termice ori daune produse bunurilor electronice și electrocasnice.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ.
5
Hamas anunță desființarea administrației care conduce Gaza de 20 de ani, deschizând calea...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nori de furtuna
HARTĂ Cod galben de furtuni în aproape toată țara. ANM: De mâine, masa de aer rece duce la scăderea temperaturilor în toate zonele
plaoie puternica in timisoara si un om care merge in ploaie
Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Meteorologii anunță vijelii, vânt puternic și grindină. HARTA zonelor afectate
#CHINA HAINAN QIONGHAI TYPHOON MAYSAK CLEANUP (CN)
Furtuni și inundații devastatoare în China: 15 oameni au murit, peste 50.000 au fost evacuați. Un baraj s-a rupt
pension
Activele fondurilor de pensii private au ajuns la 227,5 miliarde de lei. Cum sunt investiți banii românilor din Pilonul II
The Hottest Sunday Since Early Summer. Rome, Italy.
Raport OCDE: Fenomenele meteo extreme și conflictele schimbă vacanțele. Cum se transformă turismul în 2026
Recomandările redacţiei
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic...
militari americani se antreneaza in romania
Nicușor Dan, întrebat dacă a vorbit cu Donald Trump despre prezența...
Imagine difuzată de CENTCOM
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară...
mina marina
România, Bulgaria şi Turcia își extind misiunile de combatere a...
Ultimele știri
Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul Mark Carney: L-am invitat la București și am acceptat invitația de a vizita Canada
Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii înainte de repartizarea computerizată
Premierul Ungariei spune că Ucraina este o victimă a agresiunii ruse, dar nu îi va trimite arme: „Continuăm să acordăm ajutor umanitar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția savuroasă a lui Kate Middleton, după ce un copil a întrebat-o dacă este fiica reginei. Ce i-a răspuns...
Cancan
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Fanatik.ro
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce...
Adevărul
Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...