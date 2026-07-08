O țeavă spartă sau o furtună pot aduce pagube de sute de mii de lei. Cât au plătit asigurătorii în doar trei luni

Companiile de asigurări au plătit despăgubiri în valoare de 166 de milioane de lei pentru refacerea proprietăților asigurate în primul trimestru din 2026, în creștere cu aproximativ 19% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aproape 44 de milioane de lei din această sumă au fost achitate în baza asigurărilor facultative de locuință, potrivit datelor prezentate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), pe baza statisticilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit UNSAR, majorarea despăgubirilor reflectă atât creșterea costurilor generate de evenimentele neprevăzute, cât și rolul tot mai important al asigurărilor în protejarea proprietăților. Din totalul despăgubirilor plătite pentru refacerea proprietăților, aproape 44 de milioane de lei au reprezentat daune achitate pentru locuințele asigurate prin polițe facultative, valoare cu 12% mai mare decât în primul trimestru din 2025.

UNSAR: Evenimentele neprevăzute generează costuri tot mai mari

Reprezentanții asigurătorilor au atras atenția că furtunile, incendiile, avariile instalațiilor sau alte incidente pot genera cheltuieli semnificative pentru proprietari.

„Evoluţia confirmă faptul că fenomenele care pot afecta o locuinţă, de la furtuni şi incendii până la avarii ale instalaţiilor sau alte evenimente neprevăzute, generează costuri semnificative pentru proprietari, costuri care pot fi gestionate mult mai uşor prin intermediul unei asigurări facultative de locuinţă”, se arată într-un comunicat al UNSAR.

În același timp, gradul de protecție al locuințelor este în creștere. La finalul primului trimestru din 2026, numărul polițelor facultative de locuință era cu 9% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor prezentate de organizație, aproximativ 160.000 de locuințe în plus beneficiază în prezent de o asigurare facultativă, comparativ cu primul trimestru din 2025, echivalentul fondului locativ al unui oraș de dimensiuni medii.

Președintele și directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, spune că evoluția despăgubirilor arată că evenimentele care afectează locuințele sunt tot mai frecvente și mai costisitoare.

„Fiecare despăgubire înseamnă o familie care a putut să îşi repare locuinţa şi să revină la normal după un eveniment neprevăzut. Creşterea despăgubirilor confirmă că riscurile se produc cu o frecvenţă din ce în ce mai mare şi sunt tot mai costisitoare, iar protecţia financiară oferită de asigurări devine un element esenţial al rezilienţei fiecărei comunităţi. Asigurarea facultativă înseamnă, înainte de toate, continuitate, siguranţă şi capacitatea de a reveni rapid la normal atunci când apare un astfel de eveniment”, a declarat acesta.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR, a subliniat că cele mai multe daune sunt provocate de incidente obișnuite: „O ţeavă spartă, o furtună sau un incendiu pot transforma, în doar câteva minute, economiile unei familii în cheltuieli neprevăzute, de la zeci de mii până la sute de mii de lei”.

Ce acoperă o asigurare facultativă de locuință

În România, o asigurare facultativă de locuință poate fi încheiată doar pentru imobilele care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD.

Spre deosebire de polița obligatorie, asigurarea facultativă oferă protecție extinsă, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor din locuință. Aceasta poate acoperi atât pagube provocate de dezastre naturale, cât și alte riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă, canalizare, climatizare sau termoficare, defecțiuni ale centralei termice ori daune produse bunurilor electronice și electrocasnice.

Editor : A.D.