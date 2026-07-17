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Oana Gheorghiu: O companie de stat încasează chirii de la alte instituții ale statului. „Caragiale ar fi foarte invidios”

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Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Referire la accidentul cu liftul din Palatul CFR Conducerea încasează peste 620.000 de lei pe an „Este momentul să facem curățenie în companiile de stat”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu susține că Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A., companie aflată în subordinea statului, funcționează cu 36 de angajați și patru membri ai Consiliului de Administrație, având ca principal obiect de activitate închirierea spațiilor din Palatul CFR către alte instituții publice. Potrivit acesteia, membrii Consiliului de Administrație încasează anual 334.944 de lei, iar directorul general primește 291.552 de lei.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Oana Gheorghiu ironizează modul în care funcționează compania.

„Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă şi pe asta: România are o companie de stat cu 36 de angajaţi şi 4 membri ai consiliului de administraţie, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spaţiile dintr-o clădire a statului către alte instituţii ale statului. Este vorba despre compania Grup Exploatare şi Întretinere Palat C.F.R. S.A. şi ea administrează – aţi ghicit – clădirea Palatul C.F.R. din Bucureşti”, a scris vicepremierul interimar.

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Potrivit acesteia, printre chiriașii companiei se numără Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă, Autoritatea pentru Reforma Feroviară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Telecomunicații C.F.R. SA.

„Toate aceste instituţii publice îi plătesc chirie companiei publice pentru a ocupa o clădire publică. Altfel spus, banii noştri, ai tuturor, care se învârt de la o instituţie la alta”, a afirmat Gheorghiu.

Referire la accidentul cu liftul din Palatul CFR

Vicepremierul amintește și de incidentul petrecut în luna mai, când șapte persoane au căzut cu liftul în Palatul CFR.

„În caz că nu ştiţi de unde vă sună cunoscut numele Palatul CFR: este vorba de acea clădire în care, în luna mai, 7 persoane au căzut în gol cu liftul tocmai după efectuarea unor lucrări majore şi înlocuirea cablurilor de tracţiune”, a precizat aceasta.

Oana Gheorghiu susține că un raport al Curții de Conturi a identificat mai multe probleme de administrare la companie.

„Curtea de Conturi a identificat aici probleme severe de guvernanţă: Palatul CFR nu fusese reevaluat din anul 2013; conducerea societăţii a funcţionat timp îndelungat prin mandate provizorii; nu au fost stabiliţi indicatori de performanţă pentru administratori şi directorul general; limitele responsabilităţilor dintre conducerea executivă şi Consiliul de Administraţie nu au fost respectate întotdeauna. Există şi o problemă serioasă privind independenţa Consiliului de Administraţie. Legea spune clar că majoritatea administratorilor trebuie să fie independenţi şi că persoanele care lucrează în instituţii publice nu pot fi considerate administratori independenţi”, a afirmat vicepremierul.

Ea a adăugat că aceste prevederi legale sunt obligatorii și a enumerat componența Consiliului de Administrație: un director din Ministerul Transporturilor, un director executiv din Primăria Sectorului 2, un consilier general al Municipiului București și fostul purtător de cuvânt al premierului Viorica Dăncilă.

Conducerea încasează peste 620.000 de lei pe an

Vicepremierul susține că societatea nu înregistrează pierderi deoarece încasează chirii de la instituțiile publice care își desfășoară activitatea în Palatul CFR.

„Cum arată situaţia financiară a companiei? Compania nu înregistrează pierderi pentru că nici nu ar avea cum: obiectul de activitate este închirierea spaţiilor din Palatul CFR către alte entităţi publice, de la care încasează suficienţi bani cât să-şi acopere costurile şi să facă o rată de rentabilitate economică de 3,13% şi rată de rentabilitate financiară de 3,22%; 36 de angajaţi se ocupă aşadar de închirieri şi întreţinerea clădirii. Anual, sumele încasate de conducerea societăţii se ridică la 334.944 lei pentru membrii CA şi 291.552 lei pentru directorul general”, a transmis Gheorghiu.

„Este momentul să facem curățenie în companiile de stat”

Vicepremierul afirmă că societatea a fost implicată, în ultimii zece ani, în 177 de procese penale, inclusiv într-un litigiu cu Ministerul Transporturilor.

„Ministerul Transporturilor a fost condus mai mereu de PSD. Şeful PSD Sorin Grindeanu a condus ministerul timp de aproape 4 ani, fiind succedat de unul dintre oamenii săi de încredere. Aşa cum o demonstrează şi inspecţiile ministrului interimar Radu Miruţă din aceste zile, Ministerul Transporturilor a fost condus până acum haotic şi în batjocură totală faţă de interesul şi resursele statului. Grup Exploatare şi Întretinere Palat C.F.R. S.A. este doar una dintre cele peste 1.500 de companii ale statului român. Este momentul să facem curăţenie în companiile de stat”, a conchis Oana Gheorghiu.

Editor : Ana Petrescu

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