Live TV

Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere economică, pentru a evita „capcana venitului mediu”

Data publicării:
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu Foto: gov.ro

Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a spus marţi că România trebuie să adopte un nou model de creştere economică, bazat pe competitivitate şi inovare, pentru a evita stagnarea la nivelul convergenţei reale, cunoscută în literatura de specialitate drept „capcana venitului mediu”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declaraţiile au fost făcute la Palatul Victoria, în cadrul dezbaterii „România: creştere economică bazată pe competitivitate", organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, potrivit Agerpres.

„În esenţă, discuţia noastră se rezumă la următorul lucru: ce traseu va alege România pentru anii care urmează. Ceva timp, România a urmat un model care a generat rezultate - costurile forţei de muncă competitive şi consum intern puternic. Dar acest model, în momentul de faţă, se apropie de limitele sale. Convergenţa salariilor avansează, dar creşterea productivităţii trebuie şi ea să accelereze. Dacă vrem să evităm ceea ce economiştii numesc stagnarea la nivelul convergenţei reale, adică capcana venitului mediu, trebuie să mergem mai departe, trebuie să facem o schimbare bazată pe competitivitate, inovare, care nu mai este opţională", a declarat Oana Gheorghiu, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Vicepremierul a subliniat că noţiunea de competitivitate nu se limitează la cercetare şi tehnologie, ci presupune şi disciplină economică, instituţii funcţionale şi companii performante, inclusiv întreprinderi de stat.

„Nu putem vorbi cu credibilitate despre o creştere inteligentă atât timp cât întreprinderile publice generează pierderi cronice, nu creează valoare şi funcţionează fără vreo guvernanţă profesională. Reformarea întreprinderilor de stat nu este, prin urmare, un aspect separat; este o parte esenţială, care vine cu schimbarea modelului economic. Guvernanţa reală, selectarea profesională şi transparentă a consiliilor directoare, răspunderea managerilor şi disciplina financiară nu sunt detalii tehnice. Acestea sunt condiţii cheie pentru competitivitate, pentru sustenabilitate bugetară şi pentru încrederea publicului", a declarat Gheorghiu.

Ea a detaliat şi elementele care ar trebui să însoţească o tranziţie economică de succes, arătând că aceasta trebuie să fie orientată spre crearea de noi activităţi şi companii, capabile să înlocuiască sectoarele neviabile.

„Tranziţiile de succes sunt dinamice - crearea de noi activităţi şi de noi companii care înlocuiesc ce nu mai este viabil, adaptându-se în acelaşi timp la contextul din jurul nostru şi astfel încât să ne folosim la maximum resursele. Asta include talent, capital şi energie. Talentul este resursa cea mai rară. Ţările care au trecut rapid de la venituri medii la venituri mari au mai multe caracteristici în comun: au protejat antreprenoriatul, întreprinderile libere, au disciplinat veniturile şi le-au protejat în ceea ce priveşte performanţa, au dezvoltat capitalul uman şi recompense pe baza meritelor şi s-au folosit de momentele de presiune pentru a reforma instituţiile şi politicile publice care nu mai corespundeau scopului iniţial", a afirmat Gheorghiu.

În context, viceprim-ministrul a arătat că România trebuie să valorifice la maximum cadrul instituţional şi financiar al Uniunii Europene, inclusiv viitorul Fond de competitivitate european, conceput ca instrument centralizat pentru tehnologii strategice.

„Dar finanţarea de una singură nu generează productivitate. Ce contează este un mediu favorizant, un sector privat dinamic şi reguli stabile, predictibile, o administraţie bazată pe merit şi un stat care să acţioneze ca un acţionar responsabil, nu ca un manager pasiv sau inconsecvent. Asta înseamnă ţinte clare de performanţă, indicatori cheie de performanţă măsurabili şi consecinţe pentru cei care nu au rezultate scontate. Parteneriatul nostru cu Banca Mondială, inclusiv prin mecanisme de împrumuturi pentru dezvoltare de politici, implică fix aceste aspecte. Reforme structurale, sustenabilitate fiscală şi o creştere generată de sectorul privat", a explicat Gheorghiu.

În final, aceasta a subliniat că reforma întreprinderilor de stat este esenţială inclusiv pentru consolidarea spaţiului fiscal.

„Până la urmă, întrebarea e clară: cum facem tranziţia către un model economic important, fără a submina stabilitatea, dar în acelaşi timp, fără a amâna reforme care sunt deja demult aşteptate? Reformarea întreprinderilor de stat se referă şi la spaţiul fiscal. Fiecare leu irosit este un leu care n-a fost investit în infrastructuri de educaţie sau sănătate. Întreprinderile de stat trebuie să devină parte a soluţiei, nu a problemei. Reformarea acestora reprezintă un test care dovedeşte seriozitatea noastră în această schimbare", a mai spus Gheorghiu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fara hartie guvern digitalizare debirocratizare
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
barbat in scaunul cu rotile
„Nu știm la ce să mai renunțăm”. Ce spun românii cu dizabilități despre reducerea impozitelor pe clădiri și mașini
liderii coalitie
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul: nu sunt suficienți bani pentru măsurile de sprijin cerute de PSD. Când va fi gata proiectul
sigla pnl
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă scântei în Coaliție. PNL acuză PSD că discută ruperea Coaliției în momente critice
sigla psd
Conducerea PSD, în ședință înaintea negocierilor pentru bugetul din 2026. Liderii au promis consultări privind ieșirea de la guvernare
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de...
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit...
Ultimele știri
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
Diana Buzoianu: Din martie, toţi directorii Administraţiilor Bazinale de Apă şi ai INHGA vor avea indicatori clari de performanţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
După reușita de la Grammy, Olivia Dean a triumfat și la Brit Awards, unde a câștigat patru premii. „Vă...
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards