Finanțele publice ale României s-au deteriorat semnificativ în ultimii ani, ceea ce creează riscuri pentru sustenabilitatea pe termen lung a bugetului de stat, avertizează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) într-un raport publicat luni. Pentru a evita aceste riscuri, organizația recomandă creșterea eficienței cheltuielilor publice, extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale.

Documentul arată că România a făcut progrese importante în reducerea decalajului față de economiile dezvoltate, însă dezechilibrele fiscale și problemele structurale continuă să limiteze potențialul economic.

Deficit mare și presiuni asupra bugetului

Economia României este așteptată să își revină treptat în următorii ani, însă deficitul bugetar rămâne ridicat, iar datoria publică este pe un trend de creștere.

OCDE avertizează că sustenabilitatea finanțelor publice va necesita măsuri suplimentare de consolidare fiscală după 2026. În lipsa unor reforme suplimentare, deficitul ar putea continua să pună presiune pe bugetul statului.

Un scenariu de consolidare fiscală, aliniat cu planul fiscal convenit cu Uniunea Europeană, ar presupune ajustări semnificative în următorii ani, astfel încât România să ajungă la un excedent bugetar la începutul următorului deceniu.

În același timp, autoritățile se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a crește cheltuielile în domenii esențiale precum sănătatea, educația, asistența socială și inovarea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reforma pensiilor, un pas pozitiv

OCDE consideră că reforma recentă a pensiilor reprezintă un pas important pentru stabilitatea finanțelor publice.

Printre schimbările pozitive sunt creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale și noile reguli de indexare.

Aceste măsuri ar putea contribui atât la echilibrarea sistemului de pensii, cât și la creșterea numărului de persoane active pe piața muncii.

În același timp, raportul atrage atenția că salariile din sectorul public reprezintă o parte tot mai mare din cheltuielile statului, motiv pentru care este nevoie de un control mai strict al acestora.

Taxele pe proprietate și cele de mediu, insuficient folosite

OCDE recomandă României să își concentreze măsurile fiscale pe lărgirea bazei de impozitare și combaterea evaziunii fiscale.

În prezent, taxele pe proprietate și cele de mediu sunt folosite într-o măsură mult mai mică decât în alte state europene, iar consolidarea acestora ar putea aduce venituri suplimentare la buget.

Organizația consideră pozitivă și reducerea pragului de impozitare pentru microîntreprinderi, care ar putea contribui la o impozitare mai echilibrată a companiilor.

În același timp, digitalizarea administrației fiscale și folosirea analizelor de risc ar putea îmbunătăți colectarea taxelor și combaterea evaziunii.

Deși România a făcut progrese importante în integrarea în economia globală, raportul arată că productivitatea rămâne limitată de mai multe probleme structurale.

Printre acestea se numără nivelul redus al inovării, digitalizarea insuficientă, rezultatele slabe din educație și dinamismul redus al mediului de afaceri.

Pentru a trece la activități economice cu valoare adăugată mai mare, România trebuie să investească mai mult în competențele forței de muncă. Reformele din educație sunt esențiale pentru reducerea abandonului școlar și pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

Specialiștii recomandă creșterea finanțării educației, modernizarea curriculei și introducerea unui accent mai puternic pe competențele digitale.

Schimbările climatice, o provocare majoră

Raportul atrage atenția și asupra impactului tot mai mare al schimbărilor climatice asupra economiei și societății.

România este vulnerabilă în special la inundații, valuri de căldură și secetă, iar multe dintre sistemele de protecție împotriva inundațiilor sunt într-o stare precară.

OCDE recomandă accelerarea măsurilor de adaptare, inclusiv modernizarea infrastructurii de apă, extinderea asigurărilor împotriva dezastrelor și o planificare urbană mai strictă pentru a evita construcțiile în zone cu risc ridicat.

De asemenea, organizația consideră necesare măsuri mai ferme pentru reducerea emisiilor de carbon, inclusiv dezvoltarea energiei cu emisii reduse, reducerea utilizării combustibililor fosili și taxarea mai mare a transportului poluant.

România continuă procesul de aderare la OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este o organizație interguvernamentală formată din 38 de state membre, care promovează politici pentru creștere economică și dezvoltare durabilă.

România se află în plin proces de aderare la OCDE, fiind în etapa de evaluare și furnizare de informații tehnice către comitetele organizației.

Potrivit raportului, continuarea reformelor economice și fiscale va fi esențială pentru consolidarea economiei și pentru apropierea nivelului de trai din România de cel din statele dezvoltate.

Editor : A.D.