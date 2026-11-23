Pomparea țițeiului de la Oil Terminal către rafinăria Petrotel-Lukoil Ploiești a fost reluată luni, la ora 13:45, după o ședință desfășurată în cursul dimineții la Ministerul Energiei. Președintele Sindicatului Salariaților din rafinărie, Adrian Negoiță, a declarat că oprirea de sâmbătă ar fi fost provocată de probleme tehnice.

„Din ședința de dimineață de la Ministerul Energiei s-a înțeles că au fost probleme tehnice și că acesta este motivul opririi pompării”, a declarat Adrian Negoiță pentru AGERPRES.

Operațiunea a fost întreruptă sâmbătă, în aceeași zi în care președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat că Petrotel-Lukoil Ploiești și-a reluat producția după mai mult de un an de la oprire.

Reluarea activității are loc în timp ce Petrotel-Lukoil se află în procedură generală de insolvență. Tribunalul Prahova a admis în 26 august cererea companiei și a desemnat Dascăl Insolvency SPRL drept administrator judiciar provizoriu, cu un onorariu de 3.500 de lei.

„Admite cererea debitoarei. (...) Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei Petrotel Lukoil S.A. (...) Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Dascăl Insolvency SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege”, se arată în hotărârea instanței. Administratorul judiciar trebuie să notifice societatea, creditorii și Oficiul Registrului Comerțului și să publice deschiderea procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvență și într-un ziar de largă circulație.

Rafinăria a anunțat pe 16 octombrie 2025 oprirea totală a activității pentru efectuarea unei revizii capitale. Șase zile mai târziu, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a impus sancțiuni celor mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft. În acest context, rafinăria din Ploiești a rămas oprită complet timp de peste un an.

Editor : A.D.