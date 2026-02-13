Omul de afaceri Dan Ostahie a declarat, joi, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că România se îndreaptă spre o criză economică și că este „foarte posibil” să intre într-o recesiune tehnică, în contextul reducerii consumului și al dezechilibrelor bugetare. El a susținut însă că măsurile de reducere a cheltuielilor publice sunt necesare pentru corectarea deficitului și pentru stabilizarea economiei.

Omul de afaceri Dan Ostahie a declarat la un eveniment dedicat analizei pieţei româneşti din 2025, că România se îndreaptă spre o criză economică, chiar dacă datele oficiale nu reflectă încă această situație, și a avertizat că evoluția va depinde de rapiditatea cu care vor fi implementate măsurile macroeconomice.

Ulterior, invitat în studioul Digi24, Ostahie a susținut că reducerea cheltuielilor bugetare reprezintă o necesitate și a descris măsurile anunțate drept „măsuri de normalitate”, nu de austeritate.

„Cred că trebuie prezentat un pic în context, și anume faptul că există o preocupare la nivelul statului de reducere a cheltuielilor. Acestea au venit la pachet cu anumite măsuri. Le-aș spune nu măsuri de austeritate, ci le-aș spune mai degrabă măsuri de normalitate, măsuri care să reducă practic deficitul bugetar, problema majoră a României. Deficitul bugetar și deficitul de cont curent și în mod evident el se răsfrânge asupra consumului și atunci este mai bine să conștientizăm acest aspect, dar să ne uităm și la partea plină a paharului, pentru că odată cu reducerea consumului, vedem că și deficitul de cont curent se reduce și practic, dacă statul va reuși să își reducă propriile cheltuieli vom avea o reducere a inflației. Sunt fenomene economice care sunt înlănțuite și oarecum firești, dar e bine să vorbim despre ele”, a afirmat el.

„E foarte posibil să avem o recesiune tehnică”

Potrivit lui Dan Ostahie, reducerea consumului ar putea duce la o recesiune tehnică, în condițiile în care PIB-ul României este construit în mare parte pe consum.

„Având în vedere că PIB-ul României este în mod consistent construit pe consum, e foarte posibil să avem o recesiune tehnică. În general, atunci când se intră în criză, nu simțim. Noi aflăm din cifre undeva la două luni după, dar realitatea este percepută înaintea cifrelor și cred eu că trebuie să conștientizăm această etapă pe care trebuie s-o traversăm ca o etapă necesară pentru însănătoșirea economică, pentru că nu avem cum să trăim cu deficitul acesta. E un deficit mare pentru a adera la moneda euro, că am auzit mai devreme. Ar trebui să fim sub 3%, iar alte țări care aveau această problemă trecut, precum Grecia, au excedent bugetar”, a spus acesta.

Ostahie a arătat că redresarea economică are două componente principale: controlul costurilor publice și creșterea producției industriale: „Scăderea economică are două componente: gestionarea costurilor, pe de o parte, și aici vorbim, repet, în primul rând de costurile publice, care trebuie să fie sub nivelul veniturilor și, pe de altă parte, creșterea producției industriale”, a declarat el.

În opinia sa, costurile ridicate ale utilităților, energie electrică și gaze , reprezintă un dezavantaj competitiv pentru România, în condițiile în care prețurile sunt peste media europeană. Reducerea acestora ar putea transforma țara într-un hub industrial în mai multe domenii, inclusiv industria auto, electrocasnice și producție militară.

„Nu trebuie să începem să jelim”

Omul de afaceri a făcut referire și la criza economică din 2009, susținând că atunci statul, sistemul bancar și companiile au fost nepregătite, ceea ce a prelungit perioada de revenire.

„Trebuie să recunoaștem că criza din 2009 a prins practic toți jucătorii din economie nepregătiți. În primul rând statul, apoi sistemul bancar, dar și companiile din România, atât companiile românești, cât și cele internaționale. S-au comis foarte multe erori și atunci perioada de ieșire din criză a fost lungă. Acum, toți acești participanți la mediul economic sunt mult mai bine pregătiți, companiile sunt mult mai bine capitalizate, factorii economici, sunt conștienți de măsurile pe care trebuie să le ia”, a spus el.

Potrivit lui, în prezent mediul economic este mai bine capitalizat și mai pregătit, iar măsurile necesare sunt deja cunoscute, fiind nevoie doar de implementarea lor.

„Nu trebuie să începem să jelim, din contră, trebuie să ne uităm la măsuri concrete pe care trebuie să le luăm astfel încât să repornim economia”, a subliniat Dan Ostahie.

Editor : M.I.