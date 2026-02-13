Live TV

Exclusiv Omul de afaceri Dan Ostahie avertizează că România riscă o recesiune tehnică: „Când se intră în criză, nu simțim”

Data publicării:
ID197348_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dan Ostahie. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„E foarte posibil să avem o recesiune tehnică” „Nu trebuie să începem să jelim”

Omul de afaceri Dan Ostahie a declarat, joi, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că România se îndreaptă spre o criză economică și că este „foarte posibil” să intre într-o recesiune tehnică, în contextul reducerii consumului și al dezechilibrelor bugetare. El a susținut însă că măsurile de reducere a cheltuielilor publice sunt necesare pentru corectarea deficitului și pentru stabilizarea economiei.

Omul de afaceri Dan Ostahie a declarat la un eveniment dedicat analizei pieţei româneşti din 2025, că România se îndreaptă spre o criză economică, chiar dacă datele oficiale nu reflectă încă această situație, și a avertizat că evoluția va depinde de rapiditatea cu care vor fi implementate măsurile macroeconomice.

Ulterior, invitat în studioul Digi24, Ostahie a susținut că reducerea cheltuielilor bugetare reprezintă o necesitate și a descris măsurile anunțate drept „măsuri de normalitate”, nu de austeritate.

 

„Cred că trebuie prezentat un pic în context, și anume faptul că există o preocupare la nivelul statului de reducere a cheltuielilor. Acestea au venit la pachet cu anumite măsuri. Le-aș spune nu măsuri de austeritate, ci le-aș spune mai degrabă măsuri de normalitate, măsuri care să reducă practic deficitul bugetar, problema majoră a României. Deficitul bugetar și deficitul de cont curent și în mod evident el se răsfrânge asupra consumului și atunci este mai bine să conștientizăm acest aspect, dar să ne uităm și la partea plină a paharului, pentru că odată cu reducerea consumului, vedem că și deficitul de cont curent se reduce și practic, dacă statul va reuși să își reducă propriile cheltuieli vom avea o reducere a inflației. Sunt fenomene economice care sunt înlănțuite și oarecum firești, dar e bine să vorbim despre ele”, a afirmat el.

„E foarte posibil să avem o recesiune tehnică”

Potrivit lui Dan Ostahie, reducerea consumului ar putea duce la o recesiune tehnică, în condițiile în care PIB-ul României este construit în mare parte pe consum.

„Având în vedere că PIB-ul României este în mod consistent construit pe consum, e foarte posibil să avem o recesiune tehnică. În general, atunci când se intră în criză, nu simțim. Noi aflăm din cifre undeva la două luni după, dar realitatea este percepută înaintea cifrelor și cred eu că trebuie să conștientizăm această etapă pe care trebuie s-o traversăm ca o etapă necesară pentru însănătoșirea economică, pentru că nu avem cum să trăim cu deficitul acesta. E un deficit mare pentru a adera la moneda euro, că am auzit mai devreme. Ar trebui să fim sub 3%, iar alte țări care aveau această problemă trecut, precum Grecia, au excedent bugetar”, a spus acesta.

Ostahie a arătat că redresarea economică are două componente principale: controlul costurilor publice și creșterea producției industriale: „Scăderea economică are două componente: gestionarea costurilor, pe de o parte, și aici vorbim, repet, în primul rând de costurile publice, care trebuie să fie sub nivelul veniturilor și, pe de altă parte, creșterea producției industriale”, a declarat el.

În opinia sa, costurile ridicate ale utilităților, energie electrică și gaze , reprezintă un dezavantaj competitiv pentru România, în condițiile în care prețurile sunt peste media europeană. Reducerea acestora ar putea transforma țara într-un hub industrial în mai multe domenii, inclusiv industria auto, electrocasnice și producție militară.

„Nu trebuie să începem să jelim”

Omul de afaceri a făcut referire și la criza economică din 2009, susținând că atunci statul, sistemul bancar și companiile au fost nepregătite, ceea ce a prelungit perioada de revenire.

„Trebuie să recunoaștem că criza din 2009 a prins practic toți jucătorii din economie nepregătiți. În primul rând statul, apoi sistemul bancar, dar și companiile din România, atât companiile românești, cât și cele internaționale. S-au comis foarte multe erori și atunci perioada de ieșire din criză a fost lungă. Acum, toți acești participanți la mediul economic sunt mult mai bine pregătiți, companiile sunt mult mai bine capitalizate, factorii economici, sunt conștienți de măsurile pe care trebuie să le ia”, a spus el.

Potrivit lui, în prezent mediul economic este mai bine capitalizat și mai pregătit, iar măsurile necesare sunt deja cunoscute, fiind nevoie doar de implementarea lor.

„Nu trebuie să începem să jelim, din contră, trebuie să ne uităm la măsuri concrete pe care trebuie să le luăm astfel încât să repornim economia”, a subliniat Dan Ostahie.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
centrala pe carbune
4
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
medici in spital
5
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci...
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Digi Sport
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cabinet meeting of the Federal Government
„Trebuie să muncim mai mult”: Val de ironii după ce Friedrich Merz a criticat munca part-time și numărul de concedii medicale
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
Ciolacu îl acuză pe Bolojan că a făcut „o şmecherie contabilicească” pentru reducerea deficitului. „Ca să fie salvatorul României”
Treffen Bundeskanzler Stocker - EU-Parlamentspräsidentin Metsola
Economii la Bruxelles: Parlamentul European taie un premiu acordat cetățenilor UE
steagul rusiei si o pompa de petrol
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută accentul pe investiții. „Regândim sprijinul pentru companii”
Recomandările redacţiei
kremlin in 2 prin lume
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat...
peisaj din arctica
Cum vrea China să creeze un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica: „O...
profimedia-1073988451
Începe cel mai important eveniment internațional pe probleme de...
Mark Rutte și Donald Trump
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea...
Ultimele știri
Valentine’s Day 2026: Cum afectează „Ziua Îndrăgostiților” starea emoțională a oamenilor, explicațiile specialiștilor în psihologie
Cel mai mare împrumut SAFE din UE este în pericol din cauza războiului politic dintre președintele și premierul Poloniei
Cum pot atacatorii să-ți folosească datele biometrice. Specialiștii IT explică cum să te protejezi de fraude și atacuri digitale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul...
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Doamne ferește!" Radu Naum, lăsat "mască" de Gigi Becali: "Serios acum, ce aveți în seara asta?"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Care pensionari vor primi 2 creșteri de pensie într-o singură zi? Sumele - între 580 și 1.000 de lei. De când?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online