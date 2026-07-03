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ONJN, după raportul Curții de Conturi privind prejudiciul de 150 de milioane de lei: Deficiențele sunt în curs de remediere

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oficiul national pentru jocurile de noroc onjn
Oficiul National pentru Jocurile de Noroc (ONJN), în Bucuresti. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Curtea de Conturi a descoperit un prejudiciu de aproape 150 de milioane de lei

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) susține că deficiențele constatate de Curtea de Conturi pentru anul 2024 sunt remediate sau în curs de remediere și că raportul întocmit vizează o perioadă anterioară preluării mandatului actualei conduceri. Reacția instituției vine după ce Curtea de Conturi a anunțat că a identificat abateri semnificative și generalizate, care au provocat un prejudiciu de 149,48 milioane de lei pentru bugetul de stat și a sesizat organele competente, existând indicii privind săvârșirea unor fapte sancționate de legea penală.

Potrivit unui comunicat de presă, o parte dintre problemele semnalate de Curtea de Conturi au fost deja făcute publice de către ONJN în urmă cu câteva luni, iar instituția a început demersurile pentru recuperarea sumelor neîncasate și pentru verificarea situațiilor constatate.

„O parte dintre situațiile semnalate în raport au fost comunicate public de ONJN în urmă cu câteva luni, ocazie cu care a fost anunțată inițierea verificărilor și a măsurilor necesare cu privire la deficiențele identificate (diferențe de plată, manipulări ale GGR, lipsa monitorizării reale până în 2025). În prezent, ONJN a demarat procedurile pentru recuperarea sumelor neîncasate, a finalizat cinci rapoarte de integritate și are în lucru alte trei. Totodată, sunt în desfășurare controale la toți organizatorii de jocuri de noroc pentru ultimii cinci ani, precum și investigații privind posibila manipulare a venitului brut din jocuri de noroc (GGR)”, se arată în comunicatul instituției.

ONJN precizează că au fost inițiate și proceduri disciplinare și că instituția se află într-un amplu proces de reorganizare și digitalizare.

„Am tratat punerea în aplicare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi ca pe o prioritate instituțională. Aceste măsuri sunt necesare, justificate și esențiale pentru restabilirea funcționalității, integrității și eficienței în activitatea ONJN. Constatările raportului pentru anul 2024 nu reprezintă o surpriză. O parte dintre aceste situații au fost deja făcute publice, iar instituția a acționat pentru verificarea lor, recuperarea eventualelor prejudicii și au fost demarate procedurile pentru digitalizare. ONJN își reconstruiește capacitatea instituțională de control, prevenție și intervenție”, a declarat președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare.

Acesta a adăugat că schimbările vor putea fi confirmate prin raportul de follow-up al Curții de Conturi pentru anul 2025 și prin raportul său la un an de mandat, publicat pe site-ul instituției.

Curtea de Conturi a descoperit un prejudiciu de aproape 150 de milioane de lei

Curtea de Conturi a anunțat, anterior, că a identificat abateri de conformitate semnificative și generalizate la ONJN, care au provocat un prejudiciu de 149,48 milioane de lei pentru bugetul statului. Potrivit auditorilor, prejudiciul a fost generat de lipsa de acțiune a Oficiului, care, în anul 2024, nu a monitorizat și nu a controlat activitatea organizatorilor de jocuri de noroc și nu și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege.

Raportul arată că ONJN nu a verificat realitatea și exactitatea raportărilor periodice ale organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale și online, fiind consemnate numeroase situații de neîndeplinire a obligațiilor de declarare și de plată de către operatorii licențiați.

De asemenea, cu ocazia relicențierii anuale a operatorilor de jocuri de noroc la distanță, reprezentanții instituției ar fi validat și certificat în mod nereal îndeplinirea condițiilor legale pentru obținerea licențelor, inclusiv cele privind accesul neîntrerupt și securizat la serverele în oglindă, serverele de siguranță și serverul central.

În plus, auditorii au constatat că ONJN nu a analizat și nu a valorificat datele și rapoartele stocate de organizatorii de jocuri de noroc online.

Printre neregulile identificate se numără diferențe de taxă de autorizare estimate la 116 milioane de lei în cazul operatorilor de jocuri de noroc de tip slot-machine, precum și o diferență nedeclarată și neachitată de peste 16,7 milioane de lei în cazul unei societăți comerciale.

Totodată, în cazul operatorilor de pariuri în cotă fixă și bingo TV, auditorii au constatat că jumătate dintre operatorii verificați au înregistrat diferențe de taxă de autorizare lunară nedeclarată, în cuantum total de peste 3,6 milioane de lei, rezultate din diferențele dintre sumele declarate și cele care ar fi trebuit plătite conform prevederilor legale.

Editor : A.D.

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