Orban cere lista cu proiecte care se pot finanța din cele 80 de miliarde de euro obținute de România

Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniştrilor să definească, până la 31 iulie, tipul de proiecte care pot fi finațate în cadrul exerciţiului financiar multianual european 2021-2027. România va beneficia de 80 de miliarde de euro în urma summit-ului Consiliului European la care s-au negociat fondurile necesare relansării economice a UE în urma crizei provocată de pandemie și fondurile din viitorul exercițiu bugetar.

"Avem garanţia în urma deciziei Consiliului European că România va beneficia de 80 de miliarde de euro, alocări din bugetul UE 2021-2027, de asemenea, alocări din Fondurilor de rezilienţă şi recuperare din cadrul Next Generation EU. De asemenea, mai beneficiem de resurse din programul SURE, care finanţează măsuri active adresate angajaţilor (...). Pentru a putea accesa aceste resurse financiare, care reprezintă o şansă uriaşă pentru România, va trebuie să ne mobilizăm la maxim. (...) Sub coordonarea domnului ministru Boloş, până la 31 iulie trebuie să ne definim cu precizie care sunt programele şi categoriile de cheltuieli, de beneficiari, tipul de proiecte finanţabile în cadrul exerciţiului financiar multianual. Pe 31 iulie să lansăm în dezbatere publică şi să fim pregătiţi să începem negocierile pentru Acordul de parteneriat cu UE, astfel încât să fim pregătiţi, imediat cu începerea anului 2021, să facem toate formalităţile de pregătire a absorbţiei fondurilor", a declarat Ludovic Orban miercuri, la şedinţa de guvern.

Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul întâlnirii cu echipa guvernamentală condusă de Ludovic Orban, că planul pentru cele 46,4 miliarde de euro destinate proiectelor europene pe următorii 7 ani este aproape finalizat. Președintele a spus că pentru cele 34 de miliarde de euro menite relansării economice pe 6 ani există un plan în lucru de câteva luni iar România trebuie „să se miște rapid” pentru a beneficia din 2020 de o parte din aceste fonduri.

